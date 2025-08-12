ट्रांसफॉर्मर पर बिजली गिरने से जोरदार धमाका, कैमरे में कैद हुआ नाटकीय हादसा; वीडियो वायरल
दुनिया

ट्रांसफॉर्मर पर बिजली गिरने से जोरदार धमाका, कैमरे में कैद हुआ नाटकीय हादसा; वीडियो वायरल

Aug 12, 2025, 10:23 PM IST
सोमवार (11 अगस्त) को दक्षिण कैरोलिना के माउंट प्लेजेंट में एक ट्रांसफॉर्मर पर बिजली गिरी. ट्रांसफॉर्मर पर बिजली गिरने के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और हवा में आग और चिंगारियां उड़ीं. लोगों ने बताया कि इसके साथ ही शहर के कई चौराहों पर बिजली चली गई और अंधेरा छा गया. माउंट प्लेजेंट पुलिस ने मीडिया से बातचीत में बताया, यह घटना 11 अगस्त को सुबह 11 बजे के बाद हाईवे 17 और शेलमोर बुलेवार्ड पर हुई. 

इतना ही नहीं पुलिस ने इस घटना का एक डैशकैम वीडियो भी जारी किया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यस्त सड़क पर चल रही एक गश्त करने वाली कार के विंडशील्ड पर लगातार बारिश हो रही होती है. तभी अचानक स्क्रीन के बाईं और एक चकाचौंध करने वाली जोरदार चमक दिखाई दी. दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मर पर गिरी बिजली की वजह से हुआ धमाका था. इस धमाके की वजह से तत्काल प्रभाव से पूरे इलाके की बिजली कट जाती है. चौराहों पर अचानक अंधेरा छाने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई.

 

चौराहों पर तैनात किए गए अधिकारी
इस पूरे मामले को पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा,'सोमवार के लिए थोड़ा ज्यादा उत्साह! बिजली गिरने से हमारी बिजली आपूर्ति बाधित हुई और ट्रैफिक में देरी हुई. सौभाग्य से, कोई घायल नहीं हुआ और @DominionEnergy ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बिजली बहाल की गई और गिरे हुए तारों को हटाया गया.' किसी को किसी भी तरह की चोट लगने या घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली.डोमिनियन एनर्जी टीम को सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भेजा गया.

ट्रांसफॉर्मर धमाके की वजह से 7 चौराहों पर ट्रैफिक बेकाबू
इस हादसे की वजह से शहर के 7 चौराहों पर ट्रैफिक बेकाबू हो गया. एक दर्जन से भी ज्यादा पुलिस के अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी ट्रैफिक फंसी गाड़ियों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे. दोपहर लगभग 12:30 बजे तक, एनएच 17 का एक हिस्सा बंद कर दिया गया ताकि यूटिलिटी कर्मचारी इस हादसे में हुए नुकसान की मरम्मत कर सकें. पुलिस ने लोगों को बताया कि सड़क दोपहर 2:18 बजे फिर से खोल दी गई. स्थानीय लोगों ने बिजली गिरने की घटना देखी और बताया कि एक तेज़ धमाके के बाद जले हुए धातु की गंध आई. कुछ लोगों ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर फटने से पहले उन्होंने आकाश में 'आग का गोला' देखा था. 

चार्ल्सटन क्षेत्र में हुई थी तूफानी बारिश
यह हादसा तब हुई जब लो कंट्री एरिया से एक तेज तूफान गुजरा. इस तूफान के साथ जोरदार बारिश और सड़कों पर बाढ़ आ गई थी. चार्ल्सटन के अधिकारियों ने कई सड़कों को बंद कर दिया. नेशनल वेदर सर्विस ने बताया कि एक से दो इंच बारिश तेजी से हुई, और अभी और बारिश की उम्मीद है. वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने डैशकैम क्लिप पर तुरंत कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा,'हैरान करने वाला, पूरी तरह से हैरान करने वाला.' एक अन्य ने पोस्ट किया, 'शर्त लगाता हूं इससे जबरदस्त शोर हुआ होगा.' साउथ कैरोलिना पब्लिक रेडियो ने बताया कि 12 अगस्त तक फ्लैश फ्लड जारी रही. 

FAQs

सवाल - बिजली कहां गिरी?

जवाब - नेशनल हाईवे 17 और शेलमोर बुलेवार्ड, माउंट प्लेजेंट, दक्षिण कैरोलिना में.

सवाल - क्या इस घटना में कोई घायल हुआ?

जवाब - इस हादसे में किसी के भी हतातहत होने की सूचना नहीं मिली.

सवाल - ट्रैफिक कितने समय तक प्रभावित रहा?

जवाब -  लगभग तीन घंटे तक, जब तक सभी लेन फिर से नहीं खुल गईं.

सवाल - आग के गोले का कारण क्या था?

जवाब - एक ट्रांसफॉर्मर पर आकाशीय बिजली गिरी जिसकी वजह से विस्फोट हुआ.

;