लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा भारत, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में वांटिड

दुनिया

Anmol Bishnoi: जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. अमेरिका में छिपे बैठा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में वांटेड है, जिसको सीबीआई भारत ला रही है. 

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:24 PM IST
Lawrence Bishnoi brother Anmol: कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने के मामले में वांछित अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है. जिसके बारे में अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग की तरफ से जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर जानकारी दी गई है. अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, उस पर भारत में किए गए क्राइम से जुड़ा कोई आरोप वहां नहीं था.

3 बड़े मामलों में वांटिड 

अनमोल बिश्नोई पर भारत में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिंगर सिद्दू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला शामिल है. हालांकि, अमेरिका में उसको भारत में किए गए किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया. बल्कि, उसको अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके तहत अब उसका प्रत्यर्पण भारत को किया जा रहा है.  

क्या बोले जीशान सिद्दीकी? 

कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशाना सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके परिवार की तरफ से अमेरिका सरकार के हर विभाग में अनमोल के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसके बारे में अमेरिका की तरफ से उनको समय-समय पर जानकारी दी जाती रही है. इसी सिलसिले में अमेरिका की तरफ से अनमोल बिश्नोई को वहां से निकालने की जानकारी ईमेल के माध्यम से जीशान सिद्दीकी को दी है. जीशान ने कहा कि अनमोल को जल्द से जल्द भारत लाकर पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि वो अपराध में शामिल है.अमेरिका की तरफ से अनमोल बिश्नोई को वहां से प्रत्यर्पण की जानकारी मिलने पर सीबीआई उसको लाने की जुगत में जुट गई है.

लॉरेंस गैंग में बंटाधार

भारत लाने पर अनमोल बिश्नोई से कांग्रेस नेता से लेकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग में मामले में पूछताछ की जा सकती है. हालांकि, बिश्नोई गैंग पिछले कुछ समय से दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी और लॉरेंस बिश्नोई के लिए बड़ा झटका सेटबैक हो सकता है. 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है.

