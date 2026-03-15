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Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्ट में पूरी तरह रद्द हुईं 12वीं की परीक्षाएं, बढ़ते तनाव के बीच CBSE का बड़ा फैसला

मिडिल ईस्ट में पूरी तरह रद्द हुईं 12वीं की परीक्षाएं, बढ़ते तनाव के बीच CBSE का बड़ा फैसला

CBSE Board Exams 2026: खाड़ी देशों में मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE ने मिडिल ईस्ट में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द दी हैं. इससे पहले CBSE ने परीक्षाओं को पोस्टपोन किया था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 15, 2026, 11:21 AM IST
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मिडिल ईस्ट में पूरी तरह रद्द हुईं 12वीं की परीक्षाएं, बढ़ते तनाव के बीच CBSE का बड़ा फैसला

CBSE Board Exams 2026: खाड़ी देशों में मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE ने मिडिल ईस्ट में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द दी हैं. इससे पहले CBSE ने परीक्षाओं को कैंसिल किया था. CBSE के एक ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE के स्टूडेंट्स के लिए 16.03.2026 से 10.04.2026 तक होने वाले क्लास XII के सभी एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं. क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाओं को पहले पोस्टपोन किया गया था, उन्हें भी पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है.

CBSE ने कहा है कि प्रभावित उम्मीदवारों के नतीजों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी जानकारी सही समय पर दी जाएगी. इन देशों में Class XII के कैंडिडेट्स के रिजल्ट घोषित करने का तरीका सही समय पर अलग से बताया जाएगा. स्टूडेंट्स उम्मीद कर सकते हैं कि उनके स्कोर का इवैल्यूएशन स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा.

अपडेट जारी है...

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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