अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध दो हफ्तों के लिए रुक गया है. दोनों ही देश आपस में बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं. कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्लान भेजा है. हालांकि, कई दिग्गज कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ यह सीजफायर जल्द ही टूट जाएगा. क्योंकि कई ऐसी शर्तें हैं, जो अभी-भी अनसुलझी हैं. कहा जा रहा है कि तीन ऐसी शर्तें हैं जो इस सीजफायर की बुनियाद को खोखला कर रही हैं.

ईरान की संसद के प्रमुख मोहम्मद गालिबाफ ने कहा है कि जब उनकी 10 शर्तों में से 3 पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं, तो बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता. उन्होंने कहा कि अमेरिका पर ईरान को ऐतिहासिक रूप से भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका बार-बार अपने वादों को तोड़ता रहा है और इस बार भी वही हुआ है गालिबाफ ने बताया कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के '10-पॉइंट प्रपोजल' को बातचीत का आधार माना था, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही उसकी शर्तें तोड़ी जा रही हैं.

1. लेबनान में युद्धविराम का उल्लंघन

ईरान की पहली शर्त थी कि लेबनान समेत सभी जगह तुरंत युद्धविराम हो. इस पर शहबाज शरीफ ने भी तुरंत सीजफायर की बात कही थी, लेकिन यह लागू नहीं हुआ.

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2. ईरान के एयरस्पेस में ड्रोन घुसना

ईरान ने कहा कि उसके हवाई क्षेत्र में एक घुसपैठ करने वाला ड्रोन आया, जिसे फार्स प्रांत के लार शहर में मार गिराया गया. यह उनकी उस शर्त का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि ईरान के एयरस्पेस का उल्लंघन नहीं होगा.

3. यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार

ईरान की एक शर्त थी कि उसे परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले, लेकिन इस अधिकार को मानने से इनकार किया गया.

4. ट्रंप का ताजा बयान

इन तीन के अलावा चौथी वजह हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दिया गया बयान भी है. उन्होंने कहा कि उनके सभी युद्धपोत, विमान और सैनिक ईरान के आसपास तैनात रहेंगे. उनके साथ हथियार और गोला-बारूद भी रहेगा, ताकि अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला किया जा सके. जब तक एक 'असली समझौता' पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक ये सैन्य तैयारी जारी रहेगी. अगर किसी वजह से समझौते का पालन नहीं हुआ, तो अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि वह पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हमला करेगा.

5. कल का सीजफायर नकली था

पांचवीं वजह को लेकर कहा जा रहा है कि कल का सीजफायर नकली था? क्योंकि दोनों ही तरफ से एक-दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा रहा है. ईरान अमेरिका-इजरायल पर लगातार सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है. दोनों पक्ष की तरफ से असल समझौता तो हुआ ही नहीं.

हमने ईरान का प्रस्ताव कूड़ेदान में फेंक दिया- अमेरिका

जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान के जरिए दिए गए प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है और उसे कूड़ेदान में डाल दिया है. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मर्फी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने दावा किया कि यह प्रस्ताव 'कूड़ेदान में फेंक दिया गया' और इसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है.

ईरान ने ChatGPT से लिखा 10 सूत्रीय प्रस्ताव

खबर की दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के जरिए भेजा गया प्रस्ताव किसी इंसान ने बैठकर नहीं बनाया, बल्कि वो ChatGPT की मदद से बनाया गया है. जेडी वेंस के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने 10-सूत्रीय प्रस्ताव के 3 वर्जन भेजे, जिनमें से एक शायद ChatGPT ने लिखा था. Vance ने बुधवार को कहा कि ईरान ने प्रस्तावों के तीन वर्जन भेजे थे और दावा किया कि उनमें से पहला वर्जन ChatGPT ने लिखा था.