'जंग में नए पत्ते खोलने को तैयार’, सीजफायर खत्म होने से पहले गालिबफ की ट्रंप को चेतावनी

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ट्रंप बातचीत की प्रक्रिया को दबाव और मजबूरी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे तेहरान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा. सोमवार (20 अप्रैल) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गालिबफ ने लिखा कि ट्रंप अपनी सोच में इस बातचीत की मेज को 'समर्पण की मेज' में बदलना चाहते हैं या फिर नए सिरे से युद्ध की स्थिति पैदा करने का बहाना ढूंढ रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान धमकियों के साए में होने वाली किसी भी बातचीत को नहीं मानेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी जोड़ा कि पिछले दो हफ्तों में ईरान ने 'मैदान में नए पत्ते खोलने' की तैयारी कर ली है.

गालिबफ के इस बयान को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं. ईरान का यह रुख संकेत देता है कि वह दबाव में आने के बजाय सख्त जवाब देने के लिए तैयार है. ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्धविराम को लेकर जारी तनाव के बीच ईरान ने अपने अगले कदमों पर विचार करना शुरू कर दिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बातचीत के बाद कहा कि उनका देश सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहा है.

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ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتش‌بس می‌خواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگ‌افروزی مجدد را موجّه سازد.

مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمی‌پذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد آماده شده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026

सीजफायर को लेकर अभी भी स्थिति नाजुक

ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा स्थिति के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी और इस दौरान अन्य देशों के साथ बातचीत भी जारी रहेगी. मंत्रालय ने इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए उसके 'मध्यस्थता प्रयासों' के लिए धन्यवाद दिया. हालांकि, ईरान ने अमेरिका पर कूटनीति को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है. विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका उकसाने वाली कार्रवाइयों में शामिल है और कथित तौर पर युद्धविराम के नियमों का उल्लंघन कर रहा है. ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी कदमों में उसके व्यावसायिक जहाजों को धमकी देना शामिल है. इन घटनाक्रमों से साफ है कि युद्धविराम को लेकर स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है और आने वाले दिनों में ईरान का फैसला अहम हो सकता है.

वॉशिंगटन-तेहरान के बीच अगले दौर की वार्ता पर अनिश्चितता

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अगले दौर की बातचीत को लेकर भले ही अनिश्चितता बनी हुई हो, लेकिन कूटनीतिक संपर्क अभी भी जारी हैं. मंत्रालय के अनुसार, हालात जटिल जरूर हैं, मगर बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं और संवाद की कोशिशें जारी रखी जा रही हैं. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ जारी युद्धविराम की समय-सीमा वॉशिंगटन समय के अनुसार बुधवार शाम तक खत्म हो सकती है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर किसी समझौते की दिशा में ठोस प्रगति नहीं होती है, तो इस युद्धविराम को आगे बढ़ाने की संभावना बेहद कम है. ऐसे में एक ओर जहां कूटनीतिक चैनल खुले होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर समय-सीमा खत्म होने का दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में हालात और संवेदनशील हो सकते हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रंप का दावा

वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस संघर्ष में अमेरिका मजबूत स्थिति में है और उसकी सैन्य कार्रवाई से ईरान काफी कमजोर हो चुका है. ट्रंप ने कुछ मीडिया संस्थानों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे हालात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि अगर लोग तथाकथित 'फेक न्यूज' पढ़ेंगे, तो उन्हें लगेगा कि अमेरिका हार रहा है, जबकि हकीकत इसके उलट है.

जंग में अमेरिका मजबूत स्थिति में

अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा है, 'ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, वायुसेना कमजोर पड़ गई है और उसके पास एंटी-मिसाइल व एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम भी नहीं बचे हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के कई पुराने नेता अब सत्ता में नहीं हैं और वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं. ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका द्वारा लगाया गया ब्लॉकेड (नाकेबंदी) ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान को रोजाना करीब 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो लंबे समय तक झेलना उसके लिए संभव नहीं है.

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