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ईरान के साथ सीजफायर होगा या मचेगा तांडव? पायलट से लेकर आगे की रणनीति...कुछ देर में पत्ते खोलेंगे ट्रंप

Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थम जाएगा या फिर अभी बदतर स्थिति आनी बाकी है. डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब दे सकते हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:12 PM IST
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ईरान के साथ सीजफायर होगा या मचेगा तांडव? पायलट से लेकर आगे की रणनीति...कुछ देर में पत्ते खोलेंगे ट्रंप

Iran-US War: ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो जाएगी या अभी हमले और घातक होंगे.इन सवालों के जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर में व्हाइट हाउस में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते हैं. रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजफायर प्रस्ताव को लेकर भी बोल सकते हैं. उन्होंने कहा, 'यह कई आइडियाज में से एक है.ट्रंप ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं. ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है. ' ईरान के खिलाफ अमेरिका के मिशन को यही नाम दिया गया है.

क्या बन गया सीजफायर का प्लान?

इन प्रस्तावों के जानकार एक सूत्र ने बताया, पाकिस्तान की मध्यस्थता से बनी यह योजना रात भर चले गहन संपर्कों का नतीजा है. इसमें तुरंत सीजफायर का प्रस्ताव है, जिसके बाद एक व्यापक शांति समझौते पर बातचीत होगी, जिसे 15 से 20 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है.

लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस ईस्टर एग रोल में ईरान से जुड़े सवालों का जवाब दिया. ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा, मैंने हर प्रस्ताव देखा, जो आप सोच सकते हैं. मंगलवार ईरान के लिए डेडलाइन है.

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क्या जंग जारी रखेंगे ट्रंप?

जब रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि क्या आप जंग आगे जारी रखने के मूड में हैं? तो उन्होंने कहा कि जवाब हां है. लेकिन आपको देखना पड़ेगा.इसके बाद ट्रंप ने कहा, ईरान की तरफ से एक अहम प्रस्ताव आया है. यह बहुत अच्छा तो नहीं है. लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है. देखते हैं क्या होता है.

ईरान जंग के दौरान तबाह होने वाले एफ-15ई विमान को लेकर ट्रंप ने कहा, 'जब आप के हजारों विमान उड़ान भरते हैं और आपका एक विमान मार गिराया जाता है, तो इसका मतलब है कि वे थोड़े किस्मत वाले रहे.

युद्ध में आपको थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होती है. वे थोड़े किस्मत वाले रहे.बस उन्हें यही मिला.'

'अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों?'

जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप ट्रूथ सोशल पोस्ट में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं बस अपनी बात रखता हूं. मुझे लगता है कि आपने यह पहले भी सुनी होगी.

दूसरी ओर, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने इससे पहले रॉयटर्स को बताया था कि ईरान अस्थायी युद्धविराम के हिस्से के तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलेगा, और न ही वह किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कोई समय सीमा या दबाव स्वीकार करेगा. अधिकारी ने कहा कि अमेरिका स्थायी युद्धविराम के लिए तैयार नहीं था.

शायद इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में, तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची ने सोमवार को एक फोन कॉल पर ईरान संघर्ष और अन्य घटनाक्रमों पर चर्चा की; यह जानकारी तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने दी है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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