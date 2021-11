दुनियाभर में दिवाली का जश्न: बाइडन और बोरिस जॉनसन ने इस अंदाज में दी बधाई

नई दिल्ली: देशभर में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया गया. कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से देशभर के लोगों ने इतनी खुशी का मौका काफी लंबे समय के बाद पाया है. इस बार लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा गया. इस मौके पर भारत ही नहीं दुनिया भर के तमाम देश दिवाली के जश्न में डूबे हुए नजर आए.

व्हाइट हाउस ने भेजीं दिवाली की शुभकामनाएं

इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) और उनकी पत्नी जिल बाइडन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल की दिवाली के और भी सार्थक मायने हैं. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति और प्रथम महिला (राष्ट्रपति की पत्नी) होने के कारण व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हुए साथ दीया जलाना हमारे लिए सम्मान की बात है. प्रकाश का यह पर्व अमेरिका, भारत और दुनिया भर में एक अरब से अधिक हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध लोगों को द्वारा मनाया जाता है.'

बता दें कि बाइडन ने अपनी पत्नी जिल बाइडन के साथ व्हाइट हाउस में एक दीया जलाते हुए अपनी तस्वीर साझा की.

May the light of Diwali remind us that from darkness there is knowledge, wisdom, and truth. From division, unity. From despair, hope.



To Hindus, Sikhs, Jains, and Buddhists celebrating in America and around the world — from the People’s House to yours, happy Diwali. pic.twitter.com/1ubBePGB4f — President Biden (@POTUS) November 4, 2021

बाइडन के अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) ने भी ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर दिवाली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में रोशनी का त्योहार मनाया जा रहा है. लेकिन इस बार दिवाली के मायने बेहद अलग हैं. इस साल दिवाली विनाशकारी महामारी के बीच और भी गहरे अर्थ के साथ आ रही है. ये हॉलीडे हमें हमारे देश के सबसे पवित्र मूल्यों की याद दिलाता है.

उन्होंने कोरोना त्रासदी में अपनों को गवाने वालों के लिए संवेदनाएं प्रकट कीं. कमला हैरिस ने कहा कि हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है. दुख में एक दूसरे का हाथ थामकर चलना ही इंसानियात (Humanity) है.

Happy Diwali to everyone celebrating the festival of lights in the US&around the world. This yr #Diwali arrives with an even deeper meaning in midst of a devastating pandemic.The holiday reminds us of our nation's most sacred values: US VP Kamala Harris



(Source: US VP's Twitter) pic.twitter.com/decXhfpcof — ANI (@ANI) November 4, 2021

ब्रिटेन के पीएम ने भी दीं शुभकामनाएं

इनके अलावा ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दीं. जॉनसन ने कहा कि हम सभी के कठिन समय के बाद मुझे आशा है कि यह दिवाली और बंदी छोर दिवस वास्तव में विशेष है. साल का यह समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलने का है. जब हम पिछले नवंबर के बारे में सोचते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं.

Happy Diwali and Bandi Chhor Divas to everyone celebrating here in the UK and around the world!

#Diwali pic.twitter.com/iJATgyxQII November 4, 2021

