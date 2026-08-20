/Central African Republic: अवैध खान से सोना निकाल रहे थे दो देशों के सैकड़ों मजदूर, जमीन धंसने से 100 की मौत; मलबे में जिंदगी की तलाश जारी

सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य (Central African Republic) की एक अवैध सोने की खदान में अपनी जान को जोखिम में डालकर दो वक्त की रोटी तलाश रहे सैकड़ों मजदूर अचानक मलबे में दफन हो गए. अचानक हुए भूस्खलन के चलते अब तक 100 मौतों की पुष्टि हो चुकी है. राहत और बचाव का अभियान अभी जारी है. रेस्क्यू में लगी टीमें मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश कर रही है. यह हादसा सेंट्रल अफ्रीकी शहर बाबोआ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित जाम्बोये की गोल्ड माइनिंग साइट पर हुआ. इस खुले गड्ढे वाली खदान में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे.
लापता लोगों का आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है. हादसे में घायल लोगों का बाबोआ के अस्पताल में इलाज चल रहा है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, इसलिए मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है. कैमरून ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 100 शव निकाले जा चुके हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाएगा.
न्यूज़ एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के चश्मदीद और वहीं काम कर रहे मजदूर सेड्रिक मबांगो ने उस भयावाह मंजर के बारे में बताते हुए कहा, 'अचानक जमीन पूरी तरह धंस गई और लोग पल-भर में वहीं दफन हो गए. संभलने का मौका तक नहीं मिला. चारों ओर अफरा-तफरी का मंजर था. चीख-पुकार के बीच लोग परिजनों और साथियों का नाम पुकार रहे थे. मैं बच गया, लेकिन ये हादसा नहीं भुला पाऊंगा.'
सरकार ने इस हादसे को बड़ी गंभीरता से लेते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. बाबोआ के सरकारी वकील ने एक्सपर्ट्स से बात करते बताया कि फिलहाल यह माना जा रहा है कि हादसा उन भूमिगत सुरंगों के ढहने के कारण हुआ, जहां खनिक काम कर रहे थे. हादसे की न्यायिक जांच जारी है. वहीं विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए ऐसे हादसों के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है. विपक्ष का कहना है कि सरकार को लोगों की परवाह नहीं है, इसलिए लोग जान जोखिम में डालकर रोजी-रोटी कमाने को मजबूर हैं.
इस हादसे ने खनिज संपदा संपन्न अफ्रीकी गणराज्य में बिना नियम-कानून चलाई जा रही अवैध माइनिंग साइटों की भयावाह हालत की ओर एक बार फिर ध्यान खींचा है, जहां सरकारी नियंत्रण से बाहर होने वाले अवैध खनन के कामों में जुटे लोगों के भूस्खलन और सुरंग ढहने की घटनाओं में मारे जाने की घटनाएं आम हो चुकी हैं. सरकार ऐसे हर हादसे के बाद सख्ती से अवैध खनन की साइट्स पर काम रुकवाने के लिए सख्ती करने का दावा करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुराने ढर्रे पर काम शुरू हो जाता है.
इसी साल जून में, सोने की माइनिंग की अवैध साइट पर हुए ऐसे हादसे में दर्जनों लोग मारे गए थे.
इसी साल मार्च में पश्चिमी मध्य अफ्रीकी गणराज्य के न्गोरूम में एक खदान में जमीन धंसने से 7 की मौत हो गई थी.
इसी साल फरवरी में देश के उत्तर-पूर्व में गोर्डी में माइनिंग दुर्घटना में 20 अन्य लोगों की मौत हो गई थी.