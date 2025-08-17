उधर गाजा पर कब्जे का ऐलान, इधर चरमरा रही 'अजीज दोस्त' की इकोनॉमी, क्यों ईरान से जंग पड़ गई इजरायल को भारी?

Israel News: इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध हुआ था. इस जंग में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आग के गोले बरसाए थे. इजराइल, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा था, हालांकि ये कह पानी मुश्किल है कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया है. अब इजराइल की इकोनॉमी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ईरान से युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में कमजोर पड़ गई है. इकोनॉमी से लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

ठप हो गए बिजनेस

इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया है कि ईरान के साथ चले 12 दिवसीय युद्ध की वजह से कई बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गए हैं. जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है. वहीं सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सालाना आधार पर 3.5% की गिरावट आई है, जो अर्थशास्त्रियों के अनुमान (0.2% वृद्धि) से बहुत कम है. इस जंग का सबसे ज्यादा असर निजी खपत पर पड़ा है जिसमें 4.1 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और पूंजी निर्माण में 12.3% की कमी आई है.

गाजा पर कब्जे का ऐलान

बता दें कि इजराइल के केंद्रीय बैंक ने वर्ष के लिए 3.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है और वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अपने वार्षिक विकास अनुमान को घटाकर 3.1% कर दिया है. इन लक्ष्यों को देखते हुए साल की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से गति पकड़ने की आवश्यकता होगी. हालांकि इजराइल गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है. उनके इस अभियान से करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ सकता है. इसके लिए उन्हें भारी रिजर्व फोर्स को बुलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर और असर पड़ सकता है.

इजराइल- ईरान में हुआ युद्ध?

इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था. युद्ध के बाद इजराइल ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है. इज़राइली सरकार का कहना है कि इस जंग में कई ईरानी मिलिट्री लीडर्स की मौतें हुईं, ईरान के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा. हालांकि ईरान का कहना है कि हमारे बैलेस्टिक मिसाइलों से इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा. जंग के बाद दोनों देश अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे थे.

F&Q

सवाल- इजराइल- ईरान में युद्ध कब शुरू हुआ था?

जवाब- इजराइल- ईरान के बीच युद्ध 13 जून 2025 से शुरू हुआ था.