उधर गाजा पर कब्जे का ऐलान, इधर चरमरा रही 'अजीज दोस्त' की इकोनॉमी, क्यों ईरान से जंग पड़ गई इजरायल को भारी?
Advertisement
trendingNow12885340
Hindi Newsदुनिया

उधर गाजा पर कब्जे का ऐलान, इधर चरमरा रही 'अजीज दोस्त' की इकोनॉमी, क्यों ईरान से जंग पड़ गई इजरायल को भारी?

Israel News: इजराइल और ईरान के बीच चले युद्ध के बाद दोनों देशों ने खुद की जीत का दावा किया था. अब इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया है कि ईरान के साथ चले 12 दिवसीय युद्ध की वजह से कई बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गए हैं और इससे अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 17, 2025, 07:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उधर गाजा पर कब्जे का ऐलान, इधर चरमरा रही 'अजीज दोस्त' की इकोनॉमी, क्यों ईरान से जंग पड़ गई इजरायल को भारी?

Israel News: इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध हुआ था. इस जंग में दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आग के गोले बरसाए थे. इजराइल, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा था, हालांकि ये कह पानी मुश्किल है कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया है. अब इजराइल की इकोनॉमी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ईरान से युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में कमजोर पड़ गई है. इकोनॉमी से लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 

ठप हो गए बिजनेस
इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने बताया है कि ईरान के साथ चले 12 दिवसीय युद्ध की वजह से कई बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गए हैं. जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है. वहीं सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सालाना आधार पर 3.5% की गिरावट आई है, जो अर्थशास्त्रियों के अनुमान (0.2% वृद्धि) से बहुत कम है. इस जंग का सबसे ज्यादा असर निजी खपत पर पड़ा है जिसमें 4.1 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और पूंजी निर्माण में 12.3% की कमी आई है. 

गाजा पर कब्जे का ऐलान
बता दें कि इजराइल के केंद्रीय बैंक ने वर्ष के लिए 3.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है और वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अपने वार्षिक विकास अनुमान को घटाकर 3.1% कर दिया है. इन लक्ष्यों को देखते हुए साल की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से गति पकड़ने की आवश्यकता होगी. हालांकि इजराइल गाजा पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है. उनके इस अभियान से करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ सकता है. इसके लिए उन्हें भारी रिजर्व फोर्स को बुलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर और असर पड़ सकता है.

इजराइल- ईरान में हुआ युद्ध?
इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था. युद्ध के बाद इजराइल ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है. इज़राइली सरकार का कहना है कि इस जंग में कई ईरानी मिलिट्री लीडर्स की मौतें हुईं, ईरान के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा. हालांकि ईरान का कहना है कि हमारे बैलेस्टिक मिसाइलों से इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा. जंग के बाद दोनों देश अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे थे. 

F&Q
सवाल- इजराइल- ईरान में युद्ध कब शुरू हुआ था?
जवाब- इजराइल- ईरान के बीच युद्ध 13 जून 2025 से शुरू हुआ था.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

israel news

Trending news

UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: PM मोदी की अध्यक्षता में हो रही BJP संसदीय बोर्ड की बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज हैं मौजूद
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: PM मोदी की अध्यक्षता में हो रही BJP संसदीय बोर्ड की बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज हैं मौजूद
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
;