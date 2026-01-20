देश में मचा था मौत का तांडव, ईरान की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी लोगों को देती रही इंटरनेट, गुस्साई सरकार ने CEO को हटाया

Iran Protest: ईरान में इंटरनेट को लेकर सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है. देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी इरानसेल (Irancell) के CEO को सरकार ने पद से हटा दिया है. आरोप है कि कंपनी ने देश भर में फैली अशांति के दौरान इंटरनेट पूरी तरह बंद करने के सरकारी आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया. ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर, ईरानसेल के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव को सरकार के बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट बंद करने के फ़ैसले का पालन न करने पर नौकरी से निकाल दिया गया है.

जनवरी 8 से अचानक ब्लैकआउट

रिपोर्ट के मुताबिक, 8 जनवरी को बिना किसी पूर्व सूचना के ईरान में लगभग पूरा मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क बंद कर दिया गया. इस कदम से आम लोग, पत्रकार और कारोबार सभी बुरी तरह प्रभावित हुए. सरकार का तर्क था कि यह फैसला “राष्ट्रीय सुरक्षा” के तहत लिया गया, लेकिन जानकारों और आम लोगों ने इसे बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शनों की खबरों को दबाने की कोशिश बताया.

CEO पर क्या लगे आरोप?

फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, अलीरेजा रफीई (Alireza Rafiei) को लगभग एक साल के कार्यकाल के बाद CEO पद से हटा दिया गया. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि “इरानसेल ने संकट की स्थिति में इंटरनेट प्रतिबंध लागू करने से जुड़े आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया. इसी “आदेशों की अवहेलना” को CEO को हटाने की मुख्य वजह बताया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों अहम है इरानसेल?

2005 में स्थापित इरानसेल के करीब 7 करोड़ (70 मिलियन) सब्सक्राइबर हैं. यह कंपनी ईरान के डिजिटल ढांचे की रीढ़ मानी जाती है. ऐसे में सरकार के लिए उसका पूरी तरह सहयोग करना बेहद जरूरी था. विश्लेषकों का मानना है कि CEO को हटाकर सरकार ने बाकी कंपनियों को भी सख्त संदेश दिया है.

इंटरनेट की आंशिक वापसी

करीब एक हफ्ते तक चले लगभग पूर्ण ब्लैकआउट के बाद रविवार को कुछ राहत की खबर आई. AFP (Agence France-Presse) के पत्रकारों के मुताबिक, तेहरान में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट तक सीमित पहुंच बहाल हुई है. सरकारी टीवी ने यह भी दावा किया कि Google सेवाएं सभी मोबाइल नेटवर्क पर फिर से चालू कर दी गई हैं. हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि इंटरनेट “धीरे-धीरे” बहाल किया जाएगा.

विरोध, अर्थव्यवस्था और इंटरनेट

यह इंटरनेट बंदी ऐसे समय में हुई है जब ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इंटरनेट बंद करना प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद और संगठन को तोड़ने का तरीका है. फिलहाल हालात सामान्य होने से दूर हैं और ज्यादातर ईरानी अब भी वैश्विक इंटरनेट से कटे हुए हैं. विश्लेषकों का कहना है कि इंटरानेट शटडाउन विरोधियों को एक-दूसरे से जोड़ने, वीडियो शेयर करने और दुनिया को अपनी आवाज पहुंचाने से रोकने का तरीका है. पिछले कुछ सालों में ईरान में ऐसे ब्लैकआउट कई बार हुए हैं, लेकिन ये वाला सबसे सख्त माना जा रहा है. लोग घरों में कैद जैसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फोन भी ठीक से नहीं चल रहे थे.