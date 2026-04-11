ईरान के साथ युद्ध में बहके-बकरे फैसले नहीं ले रहे ट्रंप, खतरनाक है प्लान

आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में द्वैधीभाव का सिद्धांत कहता है कि जिस तरह शेर भी हमला करने से पहले दो कदम पीछे हटता है. ठीक उसी तरह एक राजा को संधि और युद्ध की नीति पर चलना चाहिए. ऊपर से समझौता करके युद्ध को रोकना चाहिए और अंदरूनी तौर पर ज्यादा बड़े हमले की तैयारी करनी चाहिए. ट्रंप भी फिलहाल यही कर रहे हैं.
ईरान को पता लग चुका है कि अमेरिका एक बड़े हमले के लिए तैयार हो रहा है. इसी वजह से ईरान बार बार लेबनान में युद्धविराम का राग अलाप रहा था ताकि इस मांग की आड़ में अमेरिका को लंबे वक्त तक बातचीत में उलझाया जाए. दूसरी तरफ अमेरिका ने इजरायल को बातचीत के लिए राजी करके लेबनान वाला इक्का भी ईरान से छीन लिया है. अब ईरान के पास दो ही विकल्प हैं. या तो वो इस्लामाबाद में अमेरिकी शर्तों को स्वीकार कर ले या फिर अमेरिका के दूसरे बड़े हमले का सामना करे. अमेरिकी चुनौती के साथ ही साथ ईरान के सामने एक बड़ी चुनौती उसके अपने घर में भी खड़ी हो गई है. अब हम आपको इसी चुनौती की जानकारी देने जा रहे हैं.
अमेरिका के साथ अस्थायी युद्धविराम के मुद्दे पर ईरान की विशेष सैन्य शक्ति और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं. ये जगजाहिर है कि ईरान के सिस्टम पर इस विशेष सैन्य शक्ति का काफी प्रभाव है. दरअसल इसके कमांडरों की राय है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए मध्य पूर्व के अरब देशों पर हमले जारी रहने चाहिए. साथ ही साथ होर्मुज की घेराबंदी भी नहीं हटानी चाहिए. इस शक्ति का मकसद ईरान को बचाने से ज्यादा अमेरिका को झुकाना है. युद्धविराम की बातचीत के लिए जब ईरान में तैयारी की जा रही थी तब भी राष्ट्रपति और कमांडरों के बीच तीखी बहस हुई थी.
अमेरिका और इजरायल के प्रति इस विशेष सैन्य शक्ति के अंदर इतनी नफरत क्यों है. इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए. इस तस्वीर में आपको अब तक ईरान के युद्ध में मारे गए कमांडरों की तस्वीरें नजर आएंगी. अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजरायली हमलों में सेना के सबसे ऊंचे अधिकारियों के साथ सिर्फ इसी विशेष सैन्य शक्ति के कमांडर मारे गए हैं. ईरान की थलसेना के अधिकारियों को इजरायल ने छुआ भी नहीं है. इसी नुकसान की वजह से यह शक्ति किसी भी कीमत पर अमेरिका या इजरायल के साथ समझौता नहीं करना चाहती. इसके कमांडरों ने इस कथित समझौते को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा जरूर बना लिया है लेकिन वो सैन्य रणनीति से जुड़े एक विचार को भूल गए हैं.
सैन्य भाषा में इस सिद्धांत को मूल सिद्धांत कहा जाता है. ये सिद्धांत कहता है कि युद्ध में अहंकार से गलतियों का जन्म होता है और गलतियों से पराजय का जन्म होता है.
श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें