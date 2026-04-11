ईरान के साथ युद्ध में बहके-बकरे फैसले नहीं ले रहे ट्रंप, खतरनाक है प्लान

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें