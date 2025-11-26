फिर भिड़ने वाले हैं अफगानिस्तान-PAK! इस हमले के बाद बदले की आग में जल रहे पश्तून, सेनाओं का मूवमेंट शुरू

Pakistan Taliban News: भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को सदबुद्धि देने के लिए एक कविता लिखी थी. उसमें उन्होंने लिखा था, 'चिंगारी का खेल बुरा होता है. औरों के घर आग लगाने का जो सपना..वो अपने ही घर में सदा खरा होता है.' अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान नाम की जो चिंगारी सुलगाई थी..वो अब आग बन चुकी है. और उसी आग में इस समय पाकिस्तान जल रहा है. तालिबान और पाकिस्तान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ी युद्ध की आशंका

सही सुना आपने. अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर इस समय जो हालात हैं, उसे देखकर दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका 90 प्रतिशत बढ़ गई है. अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरों और सूचनाओं के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 11-12 अक्टूबर की रात को हुई झड़प के बाद जो टैंक और तोपें पीछे हटा ली थीं. अब उनको फिर से बॉर्डर की तरफ कूच करवा दिया गया है.

अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से बॉर्डर तक तोप सैन्य वाहनों और सैनिकों के मूवमेंट के वीडियो सामने आ रहे हैं . अफगान फौजें पाकिस्तान के साथ लगते चमन-स्पिन बोल्डक, अंगूर अड्डा, कुर्रम-नंगहार और तोरखम सेक्टर की तरफ बढ़ रही हैं. जो हथियार अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ लेकर जा रहा है. उसमें भारी तोपें...टैंक..बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं . जबकि पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में ड्रोन से हवाई निगरानी कर रही है.

2,640 किलोमीटर लंबी है दोनों की सीमा

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगभग 2,640 किलोमीटर लंबी है. इसी सीमा को डूरंड लाइन कहते हैं..जिस तरह दोनों देशों की ओर से बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती हो रही है . माना जा रहा है...ये लड़ाई एक दो सेक्टर में नहीं बल्कि पूरी डूरंड लाइन पर लड़ी जाएगी. अफगान सेना गुरिल्ला तालिबान फाइटर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकती है.



आज आपको तालिबान के मिशन पश्तूनवाली के बारे में भी जानना चाहिए. पश्तूनवाली, तालिबान का एक ऐसा मिशन..ऐसा संकल्प है, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरना चाहिए.

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से पनपा गुस्सा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 9 अक्टूबर को की गई पाकिस्तान की पहली एयर स्ट्राइक के बाद से ही बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है. सबसे ज्यादा तनाव कुर्रम और नंगहार इलाकों में है क्योंकि पाकिस्तान की बेबी किलर आतंकी आर्मी ने इसी इलाके में एयर स्ट्राइक करके 9 अफगानी बच्चों की हत्या कर दी थी.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की आशंका को इसलिए भी 90 प्रतिशत से ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि तुर्किए के इस्तांबुल में वार्ता टूटने के बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी गई है. और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नए बयान ने अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है.

ख्वाजा आसिफ के बयान ने लगाई आग

पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री अफगानिस्तान के नौ बच्चों और एक महिला की हत्या करने के बाद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इनसे अब बात नहीं होगी. लेकिन आज अफगानिस्तान से एक ऐसी तस्वीर आई है, जो ऐसे बयान देने वाले पाकिस्तानी नेताओं के मुंह पर तमाचा है.

पाकिस्तान की बेबी किलर आतंकी सेना ने अफगानिस्तान को कितना दर्द दिया है .​ जिन 9 बच्चों और 1 महिला का पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया. आज उनको सुपुर्द ए खाक किया गया. जिन बच्चों को स्कूल के बस्ते और खिलौने देने थे. आज भारी मन से अफगानिस्तान में उनके लिए कब्र खोदी गई. आज आपको छोटे छोटे बच्चों के लिए खोदी गई कब्र और इसमें दफन किए जाने वाले बच्चों की उम्र के बारे में भी जानना चाहिए . जिससे आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की सेना को हम आतंकी सेना क्यों कहते हैं.

छोटे-छोटे बच्चों भी मार दिया गया

आज अफगानिस्तान में आलिया सिर्फ 1 महीने की आलिया और 16 महीने के मोहिबुल्लाह के लिए कब्र खोदी गई. पाकिस्तान की आतंकी सेना ने 3 साल के हिजबुल्लाह और 3 साल की आशिया को भी मार दिया. 5 साल के शम्स और 7 साल के असद के माता पिता से उनके बच्चे पाकिस्तान ने छीन लिए. सिर्फ 9 साल की आयशा, 13 साल के ददुल्लाह और 11 साल की पलवाशा के अलावा इनमें से दो बच्चों की मां रजिया भी आज सुपुर्द ए खाक कर दी गई.

आप सोचिए इन बच्चों की जान लेने वाला देश पाकिस्तान, जो एक ही वक्त में अमेरिका को भी धोखा दे रहा था.तालिबान और ओसामा बिन लादेन को भी धोखा दे रहा था. जो छोटे छोटे बच्चों को बम गिराकर जान से मार देता है. उस देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं.वो किसी देश पर अब भरोसा नहीं कर सकते.

'कभी नहीं भूलने वाला जवाब देंगे'

वैसे अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का भरोसा जीतना भी नहीं चाहता. सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है. जब से अफगानिस्तान ने इसका एलान किया है तब से पाकिस्तान खौफ के साये में जी रहा है. अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए बच्चों को आखिरी विदाई देने हजारों अफगानी नागरिक इकट्ठे हुए. सबके दिल में गुस्सा था. पाकिस्तान के ​खिलाफ बदले की आग जल रही थी. एक महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चों का जनाजा कंधों पर बहुत भारी लगा इन मजबूत अफगानियों को नमाज़ ए जनाज़ा पढ़कर इन बच्चों को आखिरी विदाई दी गई.

फिर वक्त से बहुत पहले इस दुनिया से जा रहे बच्चों के शवों को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया. अफगान तालिबान ने इन बच्चों की मौत का बदला लेने का एलान किया है. अफगान तालिबान के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा, 'हम पाकिस्तान के सैन्य शासन की ओर से किए गए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और सही समय आने पर कभी नहीं भूलने वाला जवाब देंगे.'

इस बयान के साथ ही अफगानिस्तान के फौजें बॉर्डर की तरफ कूच करने लगीं. अफगानियों का गुस्सा और तालिबानी फौजों की आक्रामकता देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे और पाकिस्तान की सेना ने इस हमले के पीछे हाथ होने से इनकार कर दिया.

तालिबान के बदले से डरा पाकिस्तान!

पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं किया. हमारी पॉलिसी अफगान आवाम के खिलाफ नहीं है.पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया.

खौफ में आए पाकिस्तान ने अब हमले को लेकर यू टर्न ले लिया है.लेकिन अफगान तालिबान को पता है. बच्चों पर बम बरसाने वाले फाइटर जेट कहां से आए थे.

मुनीर की सेना कितनी कायर है. लेकिन पाव भर के परमाणु बम का धौंस दिखाने वाला पाकिस्तान और तालिबान से कई गुना बड़ी सेना रखने वाला पाकिस्तान अफगानों से इतना डर क्यों रहा है. आज आपको इसकी एक और बड़ी वजह जाननी चाहिए. मुनीर की बेबी किलर फौज को पश्तूनों के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत डरा रहा है . जिसे वो मरकर भी निभाते हैं . इस सिद्धांत का नाम है पश्तूनवाली का सिद्धांत. जिसका जिक्र हमने DNA की शुरुआत में ही किया था.

क्या है पश्तूनवाली का सिद्धांत, जिसे दहशत में मुनीर?

पश्तूनवाली का सिद्धांत.पश्तूनों के जीवन की आचार संहिता है. अब इस आचार संहिता या पश्तूनवाली के सिद्धांत को ध्यान से समझिए.

पश्तूनों की आचार संहिता यानी पश्तूनवाली का सबसे प्रसिद्ध नियम है बडल. जिसे भारत की आम बोलचाल की भाषा में बदला या प्रतिशोध कहा जाता है. इस नियम के मुताबिक अगर किसी ने पश्तूनों का अपमान या नुकसान किया. पश्तूनों की जमीन पर कब्जा किया या फिर परिवार को चोट पहुंचाई तो पश्तून चुपचाप नहीं बैठते.

अपना सम्मान बचाने के लिए इसका बदला लेना फर्ज़ माना जाता है. बदला नहीं लेने को...परिवार का मान गिराना और कबीले की प्रतिष्ठा खो देने जैसा समझा जाता है. पश्तून मानते हैं कि अगर किसी ने आपके परिवार, जमीन, महिलाओं या मेहमान के साथ बुरा किया, तो बदला लिए बिना समाज में सम्मान वापस नहीं मिलता.

कैसे बच सकती है पाकिस्तान सेना?

पश्तूनों के कबीले मानते हैं कि अगर तुमने बदला नहीं लिया तो तुममें गैरत नहीं है. यही वजह है कि पश्तून बदला लेने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं और बदले का सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता है. यानी दादा का बदला बेटा और इसके बाद पोता भी लेता है. तो क्या पाकिस्तान के पास पश्तूनों से बचने का कोई रास्ता नहीं.पश्तूनवाली में इसके लिए ननवाताई का नियम है.

इसके मुताबिक अगर दुश्मन खुद आपके घर आकर सर झुकाकर शरण मांगे तो उसे माफ करना सम्मान की निशानी है. उस समय दुश्मन से बदला नहीं लिया जाता. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से माफी नहीं मांगी बल्कि झूठ बोला है कि उसने ये हमला किया ही नहीं.

इसीलिए पाकिस्तान भी जानता है कि अफगानी पठान उससे बदला जरूर लेंगे. इसी​लिए अब वो इस खौफनाक बदले से बचने के​ लिए इधर उधर की बातें कर रहा है. इस बीच अफगानिस्तान की सेनाएं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जा रही हैं.