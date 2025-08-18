नाइजीरिया के सोकोटो में नाव पलटने के बाद मचा कोहराम, 40 लोग लापता,  रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
नाइजीरिया के सोकोटो में नाव पलटने के बाद मचा कोहराम, 40 लोग लापता,  रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Nigeria Boat Accident: नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में 50 से अधिक यात्रियों से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया. 40 लोग लापता हैं और 10 को बचा लिया गया है. एनईएमए ने राहत-बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जबकि स्थानीय लोग दहशत में हैं.

 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:31 AM IST
नाइजीरिया के सोकोटो में नाव पलटने के बाद मचा कोहराम, 40 लोग लापता,  रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Nigeria News: नाइजीरिया के सोकोटो राज्य से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां यात्रियों से भरी एक नाव अचानक पलट गई. जिसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे.  राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (NEMA) के मुताबिक, यह नाव गोरोन्यो के लोकप्रिय बाजार की ओर जा रही थी, तभी अचानक पलट गई. इस हादसे में 40 लोग अब भी लापता हैं.  इसके बाद स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बचाव अभियान शुरू कर दिया है. अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन लापता लोगों की तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि नाव में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.  यह घटना पूरे इलाके में चिंता और शोक का विषय बन गई है.

एनईएमए ने शुरू किया राहत और बचाव अभियान

हादसे की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय आपात प्रबंधन एजेंसी (NEMA) की टीम मौके पर पहुंची. एजेंसी की महानिदेशक जुबैदा उमर ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का आदेश दिया. एनईएमए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्थानीय प्रशासन और बचावकर्मियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है. एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद दी जाएगी और प्रभावित परिवारों को लगातार जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

पहले भी हुए हैं नाव हादसे

नाइजीरिया में नाव हादसों का यह कोई पहला मामला नहीं है. दिसंबर 2024 में भी बेनुए राज्य में इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें 76 यात्रियों से भरी नाव पलट गई थी. उस हादसे में 49 लोगों को बचा लिया गया था, जबकि तीन शव बरामद किए गए थे और 23 लोग अब भी लापता थे. उस समय नाव एक डूबे हुए पेड़ से टकराकर पलटी थी.

स्थानीय लोगों में दहशत

सोकोटो हादसे के बाद स्थानीय समुदाय में डर और गुस्से का माहौल है. नाव से सफर करने वाले ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहां बाजार तक पहुंचने का यही एक प्रमुख साधन है. लापता यात्रियों की तलाश जारी है और गोताखोरों को भी अभियान में लगाया गया है. प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, बचाव कार्य जारी रहेगा.

