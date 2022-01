ब्राजील की झील में चट्टान गिरने से मची अफरातफरी, इतने लोगों की हुई मौत

ब्रासीलिया: ब्राजील की एक झील (Lake) में शनिवार को चट्टान का एक हिस्सा टूटकर नौकाओं (Boats) पर गिरने से कम से कम 6 लोगों की मौत (Death) हो गई.

कम से कम 20 लोग लापता

मिनस गेरैस राज्य दमकल विभाग (Fire Department of the State of Minas Gerais) के कमांडर एड्गार्ड एस्तेवो ने बताया कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य लोगों के लापता (Missing) होने की आशंका है.

अस्पताल में कराया था भर्ती

इस हादसे (Casualty) में शिकार लोगों को अस्पताल (Hospital) में भर्ती कराया गया था. अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 32 लोग घायल (Injured) हुए हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों को शनिवार शाम को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

वीडियो में कैद हुआ हादसा

घटना के वीडियो (Video) में दिख रहा है कि फर्नास लेक (Furnace Lake) पर लोग नौका सवारी के मजे ले रहे थे, तभी चट्टान (Rock) का एक हिस्सा टूटकर नौकाओं (Boats) के ऊपर गिर गया. एस्तेवो ने बताया कि यह हादसा साओ जोस डा बारा (São José da Barra) और कैपिटलियो (Capitólio) कस्बों के बीच हुआ.

