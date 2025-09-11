DNA: ट्रंप के 'लाडले' का मर्डर क्यों? क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट को चार्ली की हत्या भारी पड़ेगी

DNA Analysis: फ्रांस में जेन जी के लिए सोशल मीडिया पर बैन की खबर पर चर्चा जारी है, लेकिन अमेरिका में अपने विचारों से जेन जी पर असर डालने वाले कंजरवेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त चार्ली कर्क की हत्या. पूरी दुनिया के लिए इससे भी बड़ी खबर बनी हुई है. अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों के साथ साथ भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या पर चर्चा की जा रही है, सिर्फ 31 साल के चार्ली कर्क अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कितने महत्वपूर्ण थे. उसे इस तरह समझा जा सकता है. उनकी हत्या के बाद ट्रंप ने अमेरिकी झंडे को चार दिन तक झुका कर रखने का आदेश दिया है. इसी के साथ ट्रंप ने कर्क के हत्यारे को किसी भी कीमत पर पकड़कर सजा देने का भी एलान किया है. चार्ली कर्क की उस वक्त गोली मारकर हत्या की गई जब वो अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत कर रहे थे. अचानक एक गोली चली जो उनके गले में लगी. अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया.

लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है चार्ली कर्क को किसने मारा? चार्ली कर्क की हत्या क्यों की गई. क्या चार्ली कर्क की हत्या अमेरिका में एक बहुत बड़े विभाजन का अलॉर्म बजा रही है. क्या चार्ली कर्क को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक थे? या फिर उनके इस्लाम विरोधी बयान उनकी हत्या की वजह बने. चार्ली कर्क की हत्या से अमेरिका में एक तबका दुखी है. लेकिन एक तबका खुशियां मना रहा है. चार्ली की मौत से इज़रायल में दुख है. ​लेकिन फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देशों के नागरिक काफी खुश हैं. आज आपको चार्ली कर्क की हत्या पर कहीं खुशी और कहीं गम की वजह को भी जानना चाहिए. चार्ली कर्क ने भारत के विरोध में भी काफी बयान दिए थे. इनकी वजह क्या थी? आज हम इसका भी विश्लेषण करेंगे.

लेकिन चार्ली कर्क को किस तरह फिल्मी अंदाज में एक प्रोफेशनल किलर ने खत्म कर दिया इसे पूरी दुनिया ने देखा. अमेरिका में गोलीबारी और हाईप्रोफाइल लोगों की हत्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूटा यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों के सामने 100 गज की दूरी से सिर्फ एक गोली मारकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के करीबी की हत्या ने पूरे अमेरिका को हिला दिया है.

चार्ली की हत्या कैसे की गई?

इस कार्यक्रम के एक वीडियो में चार्ली किर्क छात्रों से बात करने के लिए एक टेंट में घुसने से पहले कुछ कैप्स छात्रों के बीच में फेंकते हैं, जिसमें मागा यानि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन लिखा है. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनल्ड ट्रंप का नारा है. इसके फौरन बाद चार्ली टेंट के अंदर जाकर कुर्सी में बैठते हैं और छात्रों से संवाद शुरू कर देते हैं. इस टेंट में अमेरिका कमबैक का स्लोगन लिखा था. हत्या का पहला वीडियो बाएं तरफ कुछ उपर से बनाया गया. जिसमें अचानक वीडियो जूम होता है चार्ली एक सवाल का जवाब देकर माइक नीचे रख रहे थे कि अचानक एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और चार्ली की गर्दन नीचे की ओर गिर जाती है. इसके फौरन बाद वहां पर अफरातफरी दिखाई देती है. दूसरा वीडियो दूसरी तरफ से शूट किया गया है. जिसमें चार्ली सवाल सुनते दिखते हैं. फिर माइक उठाकर इसका जवाब देते हैं और अचानक गर्दन पर गोली लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं.

इस हत्या के बाद वहां पर मौजूद छात्रों की भीड़ भागती नजर आती है. इसी इवेंट के कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं..जिसमें सामने की बिल्डिंग के उपर एक संदिग्ध छिपा दिखाई दे रहा है

एक दूसरे वीडियो में हत्या के बाद सामने वाली बिल्डिंग से अचानक खड़ा होकर एक शख्स भागता दिखाई देता है. क्या इसी स्नाइपर ने चार्ली की हत्या की. अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं .

चार्ली की हत्या क्यों की गई?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उनकी सरकार चार्ली के हत्यारे को तलाश करके सजा दिलाएगी. जबकि प्रत्यक्षदर्शी बता रहा है. जैसे ही चार्ली कर्क ने अमेरिका में गन कल्चर,शूट आउट और गैंग हिंसा के सवाल का जवाब देकर माइक रखते हैं. उन्हें फौरन गोली मार दी जाती है. आज आपको ट्रंप के नारों को बुलंद करने वाले ट्रंप की नीतियों का समर्थन करने वाले, यूनिवर्सिटी और युवाओं के बीच ट्रंप की विचारधारा को फैलाने वाले चार्ली की मौत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ जानलेवा हमला जरूर याद आ रहा होगा. ट्रंप पर भी चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे ही स्नाइपर शॉट से हमला किया गया था. उस वक्त ट्रंप ने भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कैप पहन रखी थी, जो चार्ली पर हमले से ठीक पहले उनके हाथ में दिखाई दी थी. चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर चली गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी. लेकिन यूटा यूनिवर्सिटी में चली गोली चार्ली की गर्दन के आर पार हो गई. यहां ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले और चार्ली की हत्या का पैटर्न एक जैसा नजर आता है. लेकिन सवाल उठता है कि चार्ली की हत्या क्यों की गई? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इसका इल्जाम वामपंथी पार्टियों पर लगाया है. आज आपको ट्रंप के इस बयान को भी जानना चाहिए.

'ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं?'

ट्रंप ने चार्ली की हत्या के बाद जो बयान दिया, उसमें भी उन्होंने इस हत्या की अपने ऊपर हुए हमले से तुलना की है और वामपंथी विचारधारा पर इसका इल्जाम लगा दिया. आज आपको ट्रंप के इस आरोप की वजह भी जाननी चाहिए. ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं. ट्रंप क्यों अमेरिका और दुनिया को बता रहे हैं. क्योंकि चार्ली उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे इसलिए निशाने पर आ गए. आप इसकी वजह भी समझिए.

चार्ली के दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी विचार

सिर्फ 31 साल के चार्ली अमेरिकन कमबैक टूर पर थे. इस कार्यक्रम का आयोजन चार्ली के संगठन Turning Point USA ने किया था. इस संगठन की स्थापना चार्ली ने सिर्फ 18 साल की उम्र में की थी. इस छात्र संगठन का मकसद अमेरिकी कॉलेजों में कंजर्वेटिव विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना है. कंजर्वेटिव विचारधारा ये मान्यता रखती है कि पुरानी परंपराएं, धर्म, रीति-रिवाज़ और नैतिक मूल्य समाज को स्थिर और मजबूत बनाते हैं. यानि ये पुराने रीति रिवाजों के बदलाव का विरोध करती है. इसके अलावा राष्ट्र की संप्रभुता, झंडा, सेना और राष्ट्रीय पहचान के प्रति गर्व और निष्ठा की भावना रखती है. यानि ये अमेरिकी की राष्ट्रवादी विचारधारा है. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इसी विचारधारा को फॉलो करती है. इसी वजह से चार्ली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी थे. और वामपंथियों के निशाने पर रहते थे. अपने अमेरिकन कमबैक टूर पर वह कैंपस में युवाओं से संवाद करने वाले थे. यूटा वैली यूनिवर्सिटी उनका पहला स्टाप था, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई. आप कह सकते हैं चार्ली की हत्या उस वक्त की गई जब वो कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं यानि जेन ज़ी के बीच ट्रंप की विचारधारा को बढ़ाने के अभियान पर निकले थे. आज आपको चार्ली के उन दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी विचारों के बारे में भी जानना चाहिए , जो उनको ट्रंप समर्थक और लेफ्ट विरोधी बनाते थे.

- मार्च 2024 में कर्क ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था The 'Great Replacement' is not a theory, it's a reality. इस पोस्ट के साथ उन्होंने दावा किया था कि श्वेतों की आबादी को जानबूझकर अश्वेत आप्रवासियों से बदला जा रहा है. कर्क ने इसे बार-बार दोहराया, जिससे उन पर नस्लवादी होने का आरोप लगे.

- कर्क ने 1964 के सिविल राइट्स एक्ट की आलोचना की, जिसने नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया था. उन्होंने इसे अतिरिक्त सरकारी हस्तक्षेप बताया.

- उन्होंने अपने पॉडकास्ट में अमेरिका में गुलामी को सभ्यता का हिस्सा बताया था यानि इसका समर्थन किया था.

- अपने Turning Point Faith इवेंट में चार्ली ने कहा कि बर्थ कंट्रोल महिलाओं को गुस्सैल बना देता है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए. यानि वो अमेरिका में अबॉर्शन की इजाज़त के विरोधी थे.

- चार्ली ने भारत जैसे देशों से आने वाले कुशल कामगारों का विरोध भी किया क्योंकि चार्ली का मानना था ये अमेरिकियों की नौकरी खाते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप चार्ली की मौत पर क्यों दुखी हैं?

चार्ली ये विचार डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले हैं इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप उनकी मौत से काफी दुखी हैं और इसे पूरे अमेरिका का नुकसान बता रहे हैं. अपने अभियान अमेरिकन कमबैक में चार्ली फ्री स्पीच की वकालत भी कर रहे थे । लेकिन उनकी हत्या ये सवाल खड़े कर रही है...क्या अब अमेरिका में दो विचारधाराओं का विभाजन इतना बढ़ गया है..कि दूसरी विचारधारों के मुखर समर्थकों की हत्या हो रही है । लेकिन चार्ली की हत्या के पीछे एक और थ्योरी काम कर रही है..जिस पर अमेरिकन एजेंसियां भी जांच कर रही हैं ।

आज अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकी हमले 9/11 बरसी है. एक तरफ अमेरिका में 9/11 में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है दूसरी तरफ चार्ली कर्क को भी श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है. चार्ली भी अपने इस्लाम विरोधी बयानों और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वाले बयानों की वजह से विवादों में रहे. आज आपको डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक चार्ली के इस्लाम विरोधी बयानों के बारे में जानना चाहिए. जिससे आप समझ पाएंगे क्यों चार्ली की मौत से फिलिस्तीन समर्थक जश्न मना रहे हैं.

- चार्ली के मुताबिक इस्लामिक आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, और यह इस्लाम और पश्चिमी सभ्यता के बीच के संघर्ष का हिस्सा है.'

- चार्ली ने कहा था मुसलमान बड़ी संख्या में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं.

- और इस्लाम एक राजनीतिक और धार्मिक आदर्श है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है.

- इसीलिए इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें इस्लाम को पूरी तरह से नष्ट करना होगा.

- चार्ली ने एक इंटरव्यू में कहा था शरिया कानून का पालन करने वाले मुसलमानों के लिए पश्चिमी देशों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अगर वे शरिया को मानते हैं, तो वे हमारे समाज के खिलाफ हैं.

- चार्ली ने इस्लामिक चरमपंथ एक बड़ी समस्या बताया था जो मुस्लिम देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी फैल रही है. चार्ली का मानना था इसे खत्म किए बगैर शांति से नहीं रहा जा सकता. ऐसे ही बयानों की वजह से चार्ली की पहचान एंटी इस्लाम एक्टिविस्ट के तौर पर भी बनी थी.

- इसके अलावा चार्ली अमेरिका के उन लोगों में शामिल थे. जिन्होंने गाज़ा में लोगों के मारे जाने को कभी गलत नहीं ठहराया और इज़रायल का समर्थन किया.

चार्ली की हत्या के पीछे क्या वजह है?

- चार्ली के मुताबिक जिस तरह दूसरे विश्वयुद्ध में जापानियों की मौत में अमेरिकियों की नहीं जापानियों की गलती थी. उसी तरह गाज़ा मे औरतों और बच्चों की मौत के पीछे इज़रायल की नहीं हमास की गलती है. यही वजह है कि इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चार्ली की मौत के बाद उनको श्रद्धांजलि दी है. लेकिन फिलिस्तीन समर्थक उनकी मौत के बाद उनके पुराने बयानों को कोट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की हत्या पर खुशियां जाहिर कर रहे हैं. अमेरिका भी इस हत्या पर दो भागों में बंटा दिखाई दे रहा है. हालांकि दोनों पार्टियों यानि रिपब्लिकंस और डेमोक्रेट ने हिंसा की निंदा की है. लेकिन सोशल मीडिया पर कई अमे​रिकियों ने रिएक्शन दिए कि उनको इसका दुख नहीं है. ट्रंप ने कहा है कि चार्ली के हत्यारों तक पहुंचने के लिए वो जमीन-आसमान एक कर देंगे. हालांकि ट्रंप पर हमला किसने किया था. आज तक अमेरिकी एजेंसियां इसका खुलासा भी नहीं कर पाई है. अगर इस बार ट्रंप अपने वायदे पर खरे उतरे तो साफ हो पाएगा. चार्ली को वामपंथियों की नफरत ने मारा या इस्लाम के विरोध की वजह से उनकी जान गई या फिर इस हत्या के पीछे कोई और वजह है.