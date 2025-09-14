Charlie Kirk Murder Case: आखिर क्यों निशाने पर हैं काश पटेल? डोनाल्ड ट्रंप ने 'जांच की आंच' से किया FBI निदेशक का बचाव
Charlie Kirk Murder Case: आखिर क्यों निशाने पर हैं काश पटेल? डोनाल्ड ट्रंप ने 'जांच की आंच' से किया FBI निदेशक का बचाव

Charlie Kirk Murder Case: एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि गोलीबारी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हिरासत में है. वहीं स्थानीय अधिकारियों ने काश पटेल के इस दावे का खंडन कर दिया. इस विवादित बयान को लेकर कई घंटों तक भ्रम की स्थिति बनी रही हालांकि बाद में एफबीआई ने ये स्पष्ट कर दिया था कि घटना के बाद दो लोगों से पूछताछ की गई थी और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:00 AM IST
Charlie Kirk Murder Case: आखिर क्यों निशाने पर हैं काश पटेल? डोनाल्ड ट्रंप ने 'जांच की आंच' से किया FBI निदेशक का बचाव

Donald Trump Defends FBI Chief Kash Patel: यूटा के ओरेम में बुधवार (10 सितंबर) को एक स्नाइपर अटैक में चार्ली किर्क की मौत हो गई थी. इस हमले के बाद अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के चीफ काश पटेल उस समय विवादों के घेरे में आ गए थे जब उन्होंने महज 33 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर दिया था. एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि गोलीबारी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हिरासत में है. वहीं स्थानीय अधिकारियों ने काश पटेल के इस दावे का खंडन कर दिया. इस विवादित बयान को लेकर कई घंटों तक भ्रम की स्थिति बनी रही हालांकि बाद में एफबीआई ने ये स्पष्ट कर दिया था कि घटना के बाद दो लोगों से पूछताछ की गई थी और फिर उन्हें छोड़ दिया गया था. वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन विवाद से काश पटेल का बचाव किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एफबीआई निदेशक काश पटेल का न सिर्फ बचाव किया बल्कि उनकी कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या की जांच के को लेकर काश पटेल की तारीफ भी कर दी. काश पटेल पर नौकरशाही के अंदर और राजनीतिक सहयोगियों से बढ़ती आलोचना के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैं एफबीआई पर बहुत गर्व करता हूं. काश पटेल और बाकी टीम ने मिलकर शानदार काम किया है.' काश पटेल के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बीच उनकी आलोचना तो हुई लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काश पटेल के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं. 

चार्ली किर्क की हत्या का आरोपी एफबीआई की हिरासत में
रिपब्लिकन गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार कर लिया है. जिसे बिना जमानत के हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है. अभियोजकों के अगले सप्ताह उसके खिलाफ औपचारिक आरोप दर्ज करने की उम्मीद है. रॉबिन्सन पर टर्निंग पॉइंट यूएसए के 31 वर्षीय संस्थापक किर्क की घातक गोली मारकर हत्या करने का आरोप है, जो यूटा वैली यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान आरोपी ने स्नाइपर गन से उन्हें गोली मार दी थी. इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. 

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद निशाने पर आए काश पटेल 
एफबीआई निदेशक काश पटेल के नेतृत्व में चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी को महज 33 घंटों में गिरफ्तार करने का दावा करने के बाद काश पटेल ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. काश पटेल की इस पोस्ट पर लगातार हमले होने शुरू हो गए. पहले काश पटेल ने पोस्ट किया कि हमले के आरोपी  एक 'संदिग्ध को कानून प्रवर्तन की हिरासत में लिया गया है. इसके महज दो घंटे बाद ही उनकी दूसरी पोस्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि उस शख्स को रिहा कर दिया गया. सोशल मीडिया पर काश पटेल के इन बयानों की जमकर आलोचना हुई. 

व्हाइट हाउस ने पटेल का समर्थन किया
सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के बाद लगातार ट्रोल हो रहे काश पटेल का अमेरिका के व्हाइट हाउस ने मजबूती से समर्थन किया. व्हाइट हाउस के निदेशक स्टीवन चेउंग ने पॉलिटिको को दिए गए बयान में कहा,'निदेशक पटेल और उनकी टीम ने इस हत्यारे को ढूंढने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए दिन-रात काम किया.जो भी उनके संकल्प और समर्पण पर संदेह करता है खासकर जब चार्ली उनके इतने करीबी दोस्त थे वह बस इस बेहद दुखद पल का घिनौना राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास कर रहा है. फोकस इस हत्यारे को पकड़ने पर था और वह न्याय व्यवस्था के पूर्ण प्रकोप का सामना करेगा.' पटेल को इस सप्ताह कांग्रेस के समक्ष पेश होने का कार्यक्रम है जहां विधायक जांच और नौकरशाही द्वारा जनता को दिए अपडेट्स के प्रबंधन पर उनसे सवाल करने की उम्मीद की जा रही है.

