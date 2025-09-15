चार्ली किर्क की हत्या को लेकर FBI निदेशक काश पटेल पर फिर उठे सवाल, सीनेट के सामने होंगे पेश

Charlie Kirk Case: एफबीआई निदेशक काश पटेल रूढ़िवादी टिप्पणीकार चार्ली किर्क की हत्या की जांच को लेकर बुरी तरह फंसते नजर आ रहे है. जानकारी के अनुसार, इस हफ्ते कांग्रेस उनसे पूछताछ करने वाली है. हत्या की जांच के शुरुआती चरण में हुई गलतियों ने काश पटेल की मुश्किलों को और बढ़ा दिया हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट भी शामिल है जिसमें दावा किया गया था कि हत्याकांड के संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सीनेट के सामने पेश होंगे काश पटेल

ताजा जानकारी के अनुसार, काश पटेल को मंगलवार और बुधवार को सीनेट और हाउस न्यायिक समितियों के समक्ष पेश होना है, जहां उनसे न केवल किर्क मामले में एफबीआई के प्रबंधन के बारे में सवालों के जवाब देने की उम्मीद है, बल्कि उनकी नियुक्ति के बाद से कथित तौर पर राजनीतिक संघर्षों और आंतरिक उथल-पुथल से विभाजित एजेंसी को स्थिर करने की उनकी क्षमता के बारे में भी पूछा जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को एफबीआई द्वारा किर्क के कथित हत्यारे टायलर रॉबिन्सन की पहचान करने और उसे पकड़ने में तेजी लाने के लिए पटेल की प्रशंसा की. इस बीच, रूढ़िवादी हलकों से भी काश पटेल की आलोचना सामने आई है जिसमें देश की शीर्ष कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए पटेल की योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं.

क्या FBI को चलाने के लिए पटेल सही

शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कंजर्वेटिव थिंक टैंक मैनहट्टन इंस्टीट्यूट के एक फेलो क्रिस्टोफर एफ रुफो ने कहा कि यह समय है कि रिपब्लिकन यह आकलन करें कि क्या काश पटेल एफबीआई को चलाने के लिए सही व्यक्ति हैं. रूफो ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है और यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास हिंसक आंदोलनों की जांच करने विशेषज्ञता है या नहीं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से कई रूढ़िवादी नेताओं से फोन पर बात कर रहा हूं जिनमें से सभी ट्रम्प प्रशासन का पूरे दिल से समर्थन करते हैं और उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं है कि एफबीआई की वर्तमान संरचना इस कार्य के लिए सक्षम है.

इससे पहले, द गार्जियन ने रिपोर्ट किया था कि किर्क की हत्या पर पटेल की बेढंगी प्रतिक्रिया के लिए अति दक्षिणपंथी समूहों ने उनका मजाक उड़ाया था. हत्या के कुछ घंटों बाद पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया था कि आज हुई उस भयावह गोलीबारी का आरोपी जिसमें चार्ली किर्क की जान चली गई अब हिरासत में है. बाद में यह दावा झूठा साबित होने पर सही कर दिया गया. इस बीच कांग्रेस ने एफबीआई निदेशक काश पटेल की होने वाली गवाही पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.