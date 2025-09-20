'अमेरिका को भारत के लोगों के लिए...,' हत्या से पहले भारतीयों को लेकर क्या बोले चार्ली किर्क? ट्रंप के वीजा बम फोड़ने पर हुआ वायरल
'अमेरिका को भारत के लोगों के लिए...,' हत्या से पहले भारतीयों को लेकर क्या बोले चार्ली किर्क? ट्रंप के वीजा बम फोड़ने पर हुआ वायरल

Charlie Kirk Comment On Indians: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा को लेकर नए दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने के बाद हाल ही में मारे गए चार्ली किर्क का भारतीयों को लेकर एक कमेंट वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 20, 2025, 01:03 PM IST
'अमेरिका को भारत के लोगों के लिए...,' हत्या से पहले भारतीयों को लेकर क्या बोले चार्ली किर्क? ट्रंप के वीजा बम फोड़ने पर हुआ वायरल

Charlie Kirk: अमेरिका में H1 B वीजा को लेकर नियम बदल गए हैं.  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कर्मचारियों के लिए H1B वीजा के नए आवेदन के लिए 100,000 डॉलर की फीस अनिवार्य कर दी है. इंडियन करेंसी में इसके लिए अमेरिका 88 लाख रुपए वसूलेगा. ट्रंप की इस घोषणा के बाद हाल ही में अमेरिका में मारे गए फार राइट एक्टिविस्ट चार्ली किर्क का एक पुराना ट्वीट फिर से सामने आया है, जिसे उन्होंने यूटा के एक कॉलेज इवेंट में गोली मारकर हत्या किए जाने से ठीक 6 दिन पहले शेयर किया था. उन्होंने लिखा था,' अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और वीजा की जरूरत नहीं है.' 

भारतीय कर्मचारियों को लेकर बोले किर्क 
चार्ली किर्क ने 2 सितंबर 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' शायद किसी भी तरह के कानूनी आव्रजन ने अमेरिकी कामगारों को भारत से आए कामगारों जितना विस्थापित नहीं किया है. बस, बहुत हो गया. हम भर गए हैं. आइए आखिरकार अपने लोगों को प्राथमिकता दें.'

बता दें कि इसके कुछ दिनों बाद10 सितंबर 2025 को एक कार्यक्रम के दौरान बंदूक हिंसा ( Gun Violence) पर बहस करते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  

भारतीयों को लेकर ट्वीट 
किर्क की यह टिप्पणी अमेरिकी टेलीविजन प्रेजेंटर लॉरा इंग्राहम के एक ट्वीट के जवाब में थी. लॉरा ने लिखा था,' यह मत भूलिए कि भारत के साथ किसी भी व्यापार समझौते के लिए हमें उन्हें और वीजा देने होंगे. मैं उन्हें वीजा और व्यापार घाटे के रूप में भुगतान नहीं करना चाहूंगा. मोदी को देखना चाहिए कि इसके बदले वे शी जिनपिंग से क्या शर्तें मनवा सकते हैं.'  बता दें कि H1B वीजा कंपनी को विदेशी कर्मचारियों को हायर करने की अनुमति देता है. खासतौर पर टेक्नोलॉजी समेत हाई स्किल जॉब में इसकी जरूरत पड़ती है.  

हॉवर्ड लुटनिक का बयान 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने  H1B वीजा शुल्क में 1,00,000 डॉलर तक की बढ़ोतरी करने वाले डॉक्यूमेंट्री में हस्ताक्षर करने के बाद कहा,' मुख्य बात यह है कि हमारे पास अच्छे लोग आएंगे और वे भुगतान भी करेंगे.' इस मुद्दे पर बोलते हुए US कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा,' अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो आपको हमारे देश के किसी महान यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएट हुए किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देनी होगी. अमेरिकियों को प्रशिक्षित करें. हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें.'  

