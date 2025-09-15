वामपंथी-लिबरल बहुत ‘नीच’, देश का झंडा जलाते-हिंसा फैलाते हैं... ट्रंप ने जिगरी दोस्त चार्ली किर्क की हत्या पर निकाली भड़ास

Donald trump Charlie Kirk murder: अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया है. किर्क की मौत से सबसे अधिक आहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए हैं. तभी तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा था कि उन्हें चार्ली से गहरा लगाव था. किर्क साल 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के लिए युवाओं के बीच जोरदार प्रचार अभियान चला चुके थे. किर्क के निधन के बाद अमेरिका में एक पक्ष खुशी मना रहा है. दूसरा पक्ष दुख में है.

10 सितंबर को चार्ली किर्क की हत्या

कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त चार्ली किर्क की 10 सितंबर को यूटा यूनिवर्सिटी में एक आउटडोर इवेंट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई. किर्क जो टर्निंग पॉइंट यूएसए के को-फाउंडर, ट्रंप के कट्टर समर्थक थे. उनकी एंटी-एलजीबीटी और एंटी-इमिग्रेंट बातें कंजर्वेटिव्स को पसंद थीं, लेकिन लिबरल्स को चिढ़ाती थीं. इसको लेकर ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही हैं. जानें कुछ विशेष बातें.

21 सितंबर को चार्ली किर्क की स्मृति सभा में जाएंगे ट्रंप

न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 14 सितंबर को न्यू जर्सी के बेडमिनस्टर में ट्रंप ने मरीन वन हेलीकॉप्टर से उतरकर पत्रकारों से कहा, “ये बहुत दुखद वीकेंड था. हमने एक शानदार इंसान खो दिया. मैं रविवार सुबह एरिजोना जा रहा हूं. कुछ लोगों को एयर फोर्स वन से ले जाएंगे.” किर्क की ऑर्गनाइजेशन ने बताया कि 21 सितंबर को ग्लेंडेल, एरिजोना में स्मृति सभा होगी, जहां ट्रंप शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वामपंथियों पर तीखा हमला

इसी के साथ ट्रंप ने किर्क की हत्या पर गुस्सा करते हुए मौत का जिम्मेदार रेडिकल लेफ्ट को ठहराया. वामपंथियों और लिबरल्स पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा 'देखिए, अगर आप समस्या को देखें, तो समस्या बाईं ओर है. यह दाईं ओर नहीं है. जैसा कि कुछ लोग कहना पसंद करते हैं, दाईं ओर. हमारी समस्या बाईं ओर है और जब आप आंदोलनकारियों को देखते हैं, तो आप उस नीचता को देखते हैं जो हमारे देश के बारे में इतनी बुरी बातें बोलता है, हर जगह अमेरिकी झंडे जलाए जा रहे हैं, यह वामपंथी है जो दाईं ओर नहीं है.”

चार्ली किर्क की हत्या का जश्न

जब रिपोर्टर ने पूछा “क्या आप जांच करने की योजना बना रहे हैं? तब ट्रंप ने कहा 'हम देखेंगे. हम घोषणा करेंगे. आप जानते हैं, वे पहले से ही बड़ी जांच के दायरे में हैं. बहुत से लोग जिन्हें आप पारंपरिक रूप से बाईं ओर कहते हैं, पहले से ही जांच के दायरे में हैं. इसके आगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए कि क्या अमेरिका में उन विदेशियों की जांच चल रही है जिन्होंने चार्ली किर्क की हत्या का जश्न मनाया होगा, कहा: "नहीं, हमने नहीं किया है. लेकिन हम नामों पर विचार कर रहे हैं. हमें यह पसंद नहीं है. यह सही नहीं है. अगर उनकी तरफ से कुछ हुआ होता तो हम जश्न नहीं मनाते, और हम मनाते भी नहीं हैं. ये बीमार लोग हैं. ये वाकई विक्षिप्त लोग हैं.

जांच और बढ़ता तनाव

चार्ली किर्क की हत्या ने अमेरिकी राजनीति में तनाव को और गहरा कर दिया. रिपब्लिकन्स का कहना है कि लिबरल्स की नफरत भरी बातें हिंसा को बढ़ावा देती हैं. ट्रंप ने कहा, “रेडिकल लेफ्ट की हिंसा ने कई मासूमों की जान ली है” एफबीआई और लोकल पुलिस संदिग्ध टायलर रॉबिन्सन (22) को हिरासत में लेकर जांच कर रही है. इसी के अमेरिका में डेमोक्रेट्स को डर है कि ट्रंप के बयान हिंसा को और भड़काएंगे. पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जेस ओ’कॉनेल ने कहा, “लेफ्ट-लीनिंग ग्रुप्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है.” ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आरआईसीओ केस बन सकता है.