Charlie Kirk की पत्‍नी ने हत्‍यारे को दी माफी, मेमोरियल सर्विस में साथ आए डोनाल्‍ड ट्रंप और एलन मस्‍क
Charlie Kirk की पत्‍नी ने हत्‍यारे को दी माफी, मेमोरियल सर्विस में साथ आए डोनाल्‍ड ट्रंप और एलन मस्‍क

इस शोकसभा में चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पति की हत्या के आरोपी शूटर टायलर रॉबिन्सन को माफ कर दिया. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वरिष्ठ अमेरिकी मंत्रिमंडल के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:21 AM IST
रविवार को एरिज़ोना के स्टेट फार्म स्टेडियम में चार्ली किर्क की शोकसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था. यहां पर रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया गया था. इस शोकसभा में चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पति की हत्या के आरोपी शूटर टायलर रॉबिन्सन को माफ कर दिया. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वरिष्ठ अमेरिकी मंत्रिमंडल के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एलन मस्क एक ही मंच पर दिखाई दिए. ट्रंप ने किर्क को 'आजादी के लिए शहीद जवान' कहा और प्रतिज्ञा की कि आने वाले समय में भी उनकी विरासत बनी रहेगी.  

आपको बता दें कि सितंबर महीने की शुरुआत में 31 वर्षीय चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ' वो अमेरिका का महान नायक स्वतंत्रता का शहीद है'. ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का श्रेय 31 वर्षीय किर्क को देते हुए कहा, 'चार्ली किर्क को देश भर में युवा रूढ़िवादियों को संगठित करने का श्रेय जाता है. ट्रंप ने चार्ली किर्क की शोकसभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, 'वह अब अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए शहीद हैं, मुझे पता है कि मैं आज यहां सभी के लिए बोलता हूं और कह रहा हूं कि हम में से कोई भी चार्ली को कभी नहीं भूलेगा.'

एरिका किर्क ने आरोपी शूटर को माफ किया
शोक सभा के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क का संबोधन था जिसमें उन्होंने  अपने पति चार्ली की हत्या के आरोपी को माफ करते हुए कहा, 'मैं अपने पति की हत्या के आरोपी 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को माफ करती हूं. मेरे पति चार्ली युवाओं को बचाना चाहते थे. मैं उसे माफ करती हूं.' एरिका के इस बयान के बाद भीड़ ने जमकर तालियां बजाईं. यीशु के क्रॉस पर कहे गए शब्दों को कोट करते हुए एरिका ने कहा, 'फादर उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं.' एरिका, जो अब टर्निंग पॉइंट यूएसए की नई नेता हैं, ने अपने दिवंगत पति के युवा रूढ़िवादियों को सशक्त बनाने के मिशन को जारी रखने की प्रतिज्ञा की.

शोकसभा के दौरान एकसाथ दिखे ट्रंप और मस्क
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की स्मृति सभा में एक साथ बैठे देखा गया. दोनों को सभा के दौरान एक निजी सुइट में बातचीत करते देखा गया. इन क्षणों को व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट ने दुनिया के सामने रखा. एलन मस्क ने भी ट्रंप के साथ एक्स पर एक पोस्ट साझा की. जिसमें उन्होंने लिखा, "चार्ली के लिए."  आपको बता दें कि ट्रंप और मस्क के बीच हुए तनाव के बाद ये दोनों दिग्गजों के बीच पहली सार्वजनिक मुलाकात थी. 

;