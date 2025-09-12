अकेले रची साजिश, डिस्कॉर्ड का किया इस्तेमाल...चार्ली किर्क की हत्या का मास्टरमाइंड रॉबिन्सन को लेकर कई अहम खुलासे

Charlie Kirk Murder Case: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि चार्ली किर्क की हत्या करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है. ट्रंप ने बताया कि आरोपी को उसके बहुत करीबी शख्स ने पकड़वाया. अब आरोपी को लेकर एफबीआई ने कई अहम खुलासे किए हैं. आरोपी की पहचान 22 साल के टायलर रॉबिन्सन के रूप में हुई है, जो अमेरिका के यूटा राज्य का रहने वाला है. यही वह जगह है जहां चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या की गई थी. जांच एजेंसियों ने भी पुष्टि की कि टायलर ने एक पारिवारिक दोस्त से हत्या की बात कबूल की थी.

एफबीआई प्रमुख काश पटेल और यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी और उसके मकसद से जुड़ी कई अहम जानकारियां दीं.

अकेले वारदात को अंजाम दिया

यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने बताया कि जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्ध ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया है. हालांकि जांच अभी जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे और गिरफ्तारियां की जा सकें.

गवर्नर कॉक्स ने की पुष्टि

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया था कि संदिग्ध को उसके बहुत करीबी व्यक्ति ने पुलिस के हवाले कर दिया. इसकी पुष्टि करते हुए गवर्नर कॉक्स ने कहा कि टायलर रॉबिन्सन ने एक परिवार के दोस्त के पास संकेत दिया कि उसने कत्ल किया है.उसी शख्स ने गुरुवार को वाशिंगटन काउंटी शेरिफ ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया. इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई.

आरोपी का क्या मकसद है?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि चार्ली को शूट करने से पहले संदिग्ध ने अपने परिवार से कहा था कि वह किर्क को पसंद नहीं करता क्योंकि वह 'नफरत फैलाता' है. परिवार के एक मेंबर ने बताया कि हाल ही में एक घटना हुई थी, जिसमें 10 सितंबर से पहले रॉबिन्सन डिनर पर आया था. बातचीत में रॉबिन्सन ने कहा कि चार्ली किर्क UVU आने वाला है और वह नफरत फैलाता है.

गोली के खोल पर शिलालेख

गवर्नर कॉक्स ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा बरामद की गई तीन बिना चली गोलियों के खोल पर कुछ शिलालेख पाए गए. जिन पर लिखा हुआ था 'अरे फासिस्ट! पकड़ो!, 'ओह bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम गे (समलैंगिक) हो.'

आरोपी ने Discord ऐप का इस्तेमाल किया, कपड़े बदले

गवर्नर ने आगे जानकारी दी कि टायलर रॉबिन्सन ने के मर्डर का प्लान पहले से बनाया था. उसने मैसेजिंग ऐप Discord का इस्तेमाल किया, एक राइफल झाड़ियों में छुपाई और पकड़ से बचने के लिए कपड़े भी बदले. जांचकर्ताओं ने उसके रूममेट से बात की, जिसने उन्हें टायलर रॉबिन्सन के Discord पर किए गए मैसेज दिखाए. इनमें उसने बताया था कि उसने राइफल को एक खुफिया जगह से निकाला, तौलिये के नीचे छुपाया और उस जगह पर नजर रखी.