चार्ली किर्क हत्याकांड में FBI का बड़ा खुलासा, आरोपी से मेल खा रहे घटनास्थल के पास मिले DNA के सबूत
दुनिया

चार्ली किर्क हत्याकांड में FBI का बड़ा खुलासा, आरोपी से मेल खा रहे घटनास्थल के पास मिले DNA के सबूत

Charlie Kirk Murder Suspect: चार्ली किर्क की हत्या को लेकर FBI डायरेक्टर काश पटेल ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि किर्क की हत्या वाली जगह के पास एक राइफल पर लिपटे तौलिये पर पाया गया DNA आरोपी से मैच करता है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 16, 2025, 07:52 AM IST
Charlie Kirk Murder: अमेरिका के 'यूटा वैली यूनिवर्सिटी' में बीते 10 सितंबर 2025 को एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई. इस दौरान चार्ली स्टेज पर संबोधन कर रहे थे. इस दौरान उनके आसपास कई सारे लोग, उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी मौजूद थे. चार्ली किर्क को लंबी दूरी से गोली मारी गई थी, जो सीधा उनकी गर्दन पर लगी. वही अब चार्ली किर्क को मारने वाले आरोपी का DNA मिला है, जो उसका आरोप सिद्ध करता है. 

रॉबिंसन का मिला DNA 
FBI डायरेक्टर काश पटेल के मुताबिक चार्ली किर्क की हत्या वाली जगह के पास एक राइफल पर लिपटे तौलिये पर पाया गया DNA 22 साल के आरोपी से मैच करता है. हत्या के 4 दिन बाद FBI ने आरोपी टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया था. जांच में पता चला है कि रॉबिंसन ने 1 छत से गोली चलाई थी और उसके पास से बरामद राइफल और 1 स्क्रूड्राइवर पर उसका DNA मिला है. अधिकारियों का कहना है कि रॉबिंसन इंटरनेट पर कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था. उसने एक नोट में लिखा था कि उसे किर्क को मारने का मौका मिला है और वह ऐसा करेगा.  

ये भी पढ़ें- नेपाल- फ्रांस के बाद अब फिलीपींस में भड़की चिंगारी, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति ने जोड़े हाथ  

रॉबिंसन की गिरफ्तारी 
रॉबिंसन की गिरफ्तारी के बाद उसकी पहचान एक शांत और अकेले रहने वाले युवक के रूप में सामने आई है. उसके पड़ोसियों ने बताया कि वह ज्यादा बातचीत नहीं करता था. उसकी गर्लफ्रेंड ट्रांसजेंडर है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किर्क के ट्रांसजेंडर विरोधी विचार हत्या का कारण बने. पति की हत्या से दुखी किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने एक लाइवस्ट्रीम में कहा,' मेरे पति की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी. आपने जो आग इस विधवा के भीतर जलाई है वह अब पूरे देश में फैलने वाली है.'  

ये भी पढ़ें- 30 सालों से कैलिफोर्निया में रह रही थी सिख दादी, अचानक ICE ने किया गिरफ्तार, भड़के समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन   

चार्ली किर्क की याद में श्रद्धांजलि 
चार्ली किर्क की याद में 21 सितंबर 2025 को एरिजोना के स्टेट फार्म स्टेडियम में एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल होंगे. बता दें कि चार्ली किर्क की हत्या ने अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. देशभर में किर्क को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को उनकी हत्या का समर्थन करते भी देखा गया है. जांच टीम इस बात का भी पता लगा रही है कि चार्ली किर्क की हत्या में कितने लोग शामिल थे.  

FAQ 

चार्ली किर्क कौन थे? 
चार्ली किर्क अमेरिका के राइट विंग एक्टिविस्ट, टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक और राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी थे. 

चार्ली किर्क की हत्या कब और कहां हुई? 
चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान हुई. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

World News

Trending news

