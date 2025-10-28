Advertisement
trendingNow12977991
Hindi Newsदुनिया

चार्ली किर्क को मारने वाला पेशी पर बेड़ियों में जकड़ा और जेल के कपड़ों में नहीं दिखेगा, जज ने क्यों दी ये छूट?

Charlie Kirk murder case: यूटा कोर्ट ने चार्ली किर्क हत्याकांड के आरोपी टायलर रॉबिन्सन को सिविल कपड़े पहनकर पेशी पर आने की इजाजत दी है. जानें इसके पीछे की वजह.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चार्ली किर्क को मारने वाला पेशी पर बेड़ियों में जकड़ा और जेल के कपड़ों में नहीं दिखेगा, जज ने क्यों दी ये छूट?

Charlie Kirk Killer-Tyler Robinson: यूटा अमेरिका से एक ऐसी खबर आ रही है जो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है. चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी 22 साल के टायलर रॉबिन्सन को कोर्ट में साधारण कपड़ों में पेश होने की छूट मिल गई है. लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उन्हें हथकड़ी और बंधनों में रखा जाएगा. यह फैसला सोमवार को जज टोनी ग्राफ ने सुनाया है.

जज का फैसला, निर्दोषता की रक्षा सबसे ऊपर
रॉबिन्सन के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि ये केस इतना हाई-प्रोफाइल है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी जेल यूनिफॉर्म या बेड़ियों वाली फोटो वायरल हो जाएगी. इससे भविष्य के जूरी मेंबर्स का मन प्रभावित हो सकता है. जज ग्राफ ने इस पर सहमति जताई. उन्होंने वर्चुअल सुनवाई के दौरान कहा, श्री रॉबिन्सन को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि उन्हें निर्दोष माना जाता है.". जज ने ये भी माना कि ये मामला असाधारण जनता का ध्यान खींच रहा है. लेकिन उन्होंने बिना बंधनों के पेश होने की गुजारिश ठुकरा दी है. जज बोले कि सुनवाई के दौरान सुरक्षा अदालत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. साथ ही मीडिया को आरोपी के बंधनों की फोटो या वीडियो लेने से सख्ती से रोका गया है.

आरोपी टायलर रॉबिन्सन का बैकग्राउंड
टायलर रॉबिन्सन, 22 साल का यूटा का रहने वाला लड़का, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था. वो इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस था और डिक्सी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था. उसके परिवार को मोर्मन चर्च से जुड़ाव था. लेकिन हाल ही में वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा था. प्रॉसिक्यूटर्स कहते हैं कि रॉबिन्सन ने किर्क को उनके 'हेट' भरे विचारों के खिलाफ टारगेट किया. उसके रूममेट को भेजे मैसेज में लिखा था, "मैं उसके हेट से तंग आ गया था. कुछ हेट को नेगोशिएट नहीं किया जा सकता."

Add Zee News as a Preferred Source

प्लानिंग एक हफ्ते से ज्यादा चली.गिरफ्तारी कैसे हुई?
हत्या के अगले दिन, रॉबिन्सन अपने माता-पिता के साथ स्वेच्छा से सरेंडर करने वॉशिंगटन काउंटी शेरिफ ऑफिस पहुंचा. तीन घंटे दूर ओरम से. पुलिस पूरे राज्य में सर्च कर रही थी. एक रिटायर्ड डिप्टी को परिवार ने कॉन्टैक्ट किया, जो चर्च कनेक्शन से जान-पहचान था. शेरिफ नेट ब्रूक्सबी ने बताया, "हमने इसे बहुत सॉफ्ट तरीके से हैंडल किया, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे." गिरफ्तारी के वक्त कोई रुकावट नहीं हुई.

सबूत जो केस को मजबूत बनाते हैं
प्रॉसिक्यूटर्स के पास मजबूत एविडेंस हैं. राइफल के ट्रिगर पर रॉबिन्सन का डीएनए मिला. उसके कीबोर्ड के नीचे नोट था: "मुझे चार्ली किर्क को आउट करने का मौका मिला और मैं ले लूंगा." रोमांटिक पार्टनर को मैसेज: "मैंने हत्या कर दी क्योंकि उसके हेट से काफी हो गया." ये सब इंक्रिमिनेटिंग टेक्स्ट्स और फोरेंसिक प्रूफ केस को डेथ पेनल्टी की ओर ले जाते हैं. रॉबिन्सन पर एग्रावेटेड मर्डर, फेलोनी डिस्चार्ज ऑफ फायरआर्म और अन्य चार्ज लगे हैं. 

मंडे की कोर्ट सुनवाई: जज का फैसला
28 अक्टूबर 2025 को वर्चुअल हियरिंग में जज टोनी ग्राफ ने रॉबिन्सन के वकीलों की गुजारिश मानी. वकीलों ने कहा, जेल यूनिफॉर्म और हथकड़ी की तस्वीरें वायरल होकर जूरी को प्रभावित करेंगी, क्योंकि केस पर 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी' मीडिया अटेंशन है. जज बोले, "मिस्टर रॉबिन्सन को वैसा ड्रेस पहनना चाहिए जैसे बेगुनाह व्यक्ति को." लेकिन रिस्ट्रेंट्स हटाने से इनकार, क्योंकि चार्जेस सीरियस हैं और कोर्ट में सेफ्टी पहले. मीडिया को रिस्ट्रेंट्स की फोटो/वीडियो लेने से रोका गया. रॉबिन्सन जेल से ब्लैक आउट स्क्रीन पर सिर्फ मौजूदगी कन्फर्म करने आया.

आने वाली सुनवाइयां और केस का फ्यूचर
जज ने पहली इन-पर्सन पब्लिक हियरिंग 16 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को तय की. प्रॉसिक्यूटर्स डेथ पेनल्टी मांगेंगे. रॉबिन्सन के वकील प्रेस कवरेज को लिमिट करने पर सहमत हैं. ये केस अमेरिकी पॉलिटिक्स में हेट क्राइम का उदाहरण बनेगा. किर्क की विधवा एरिका ने आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्टिव ऑर्डर लिया है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

charlie kirk

Trending news

धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, इधर भारत को मथने वाला है 'मोंथा'
Cyclone Montha
धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, इधर भारत को मथने वाला है 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी