यूरोप का सबसे सस्ता-खूबसूरत देश, जहां महज 30 रुपये में कर सकते हैं भरपेट भोजन; भारतीय फिल्मों के हैं लोग दीवाने

Cheapest Country to Visit Abroad: घूमना-फिरना दुनिया में हर किसी को पसंद होता है. लोगों को जब भी अवसर मिलता है, वे अपने पसंदीदा स्थलों पर घूमने निकल पड़ते हैं. जिन लोगों के पास अच्छा-खासा बजट होता है, वे यूरोप समेत दूसरे देशों को भी एक्सप्लोर करने से पीछे नहीं रहते. यूरोप को घूमने के लिहाज से आमतौर पर महंगा विकल्प माना जाता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है. वहां पर एक ऐसा खूबसूरत देश भी है, जहां पर आप महज 30 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं. इसके साथ ही घूमने के लिहाज से भी वह देश काफी सस्ता है. एक ट्रैवलर ने अपने इंस्टाग्राम पर इस देश से जुड़ा शानदार अनुभव शेयर किया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे.

यूरोप का सबसे सस्ता देश कौन सा है?

यह अनुभव 64 देशों की सैर कर चुकी ब्रिटेन निवासी ग्लोबट्रॉटर स्टेफ ने इंस्टाग्राम पर साझा किया है. उनका दावा है कि उन्होंने यूरोप का सबसे सस्ता देश ढूंढ लिया है, जहां पर महज 87 पेंस यानी करीब 30 रुपये में एक वक्त का पूरा खाना मिल जाता है. स्टेफ ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया, मैं यूरोप के सबसे किफायती देशों में से एक पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ सस्ते दाम ही नहीं, बल्कि सब कुछ इतना अलग और अनोखा लगा कि हैरानी हो गई!

महज 30 रुपये में कर सकते हैं भरपेट भोजन

स्टेफ ने कहा कि बेलारूस में एक वक्त का पूरा खाना महज 87 पेंस में मिल जाता है. भारतीय करंसी के अनुसार यह राशि 30 रुपये में बैठती है. आसान भाषा में समझें तो भारत में 30 रुपये में तो बस चाय-समोसा ही खा सकते हैं. वहीं बेलारूस में आप 30 रुपये में सूप, पास्ता, जूस समेत अच्छे खाने को एंज्वॉय कर सकते हैं.

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स्टेफ हैरान थी कि यूरोप में कहीं भी इतने सस्ते में खाना मिलना बहुत मुश्किल है. जबकि, बेलारूस में लोकल रेस्तरां या कैंटीन में ऐसे सस्ते खाना मिलना आम बात है.

'बेलारूस में McDonald's नाम की कोई चीज नहीं'

वे वीडियो में बताती हैं, 'मजेदार बात ये कि बेलारूस में McDonald's नाम की कोई चीज नहीं है. उसके बजाय उनके पास अपना लोकल वर्जन है, जिसे वे Mak.by कहते हैं! उनका KFC तो सोवियत म्यूरल से सजा हुआ है. वहां के लोग हॉलीवुड के बजाय रूसी और बॉलीवुड फिल्में देखते हैं. वहां के सिनेमाघरों में फिल्मों के विकल्प पूरी तरह से अलग सांस्कृतिक मिश्रण को दर्शाते हैं.'

बेलारूस की सड़कों की तारीफ करे हुए स्टेफ ने लिखा, 'वहां की सड़कें और मेट्रो सेवा इतनी साफ-सुथरी हैं कि आप दंग रह जाएंगे. यूरोप में कहीं भी देखी सबसे साफ व्यवस्था यहां पर है और वो देश है पूर्वी यूरोप का बेलारूस!'

'हर कोने में दिखाई देता है इतिहास'

स्टेफ उत्साह से कहती हैं, 'वहां का इतिहास हर कोने में दिखता है. इमारतें, स्मारक और शहर की लेआउट पूरी कहानी बयान करते हैं.' उन्होंने आगे जोड़ा, 'यह जगह आपको एहसास दिलाती है कि यूरोप कितना विविधतापूर्ण है और हर जगह की अपनी अलग पहचान और लय है.'

स्टेफ ने राजधानी मिंस्क को मिनी पेरिस बताते हुए उसकी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'यहां की इमारतें फ्रेंच स्टाइल की हैं. इमारतों के निर्माण में हर तरफ अतीत दिखता है. लेनिन की मूर्तियां अभी भी खड़ी हैं, सोवियत काल की इमारतें और स्मारक हर कोने में हैं. यहां दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-एयर संग्रहालय भी है, जहां पर आप सोवियत टैंक, रॉकेट और मिसाइल देख सकते हैं.'

'मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा देश पसंद आया'

स्टेफ ने आखिर में उत्साहित होकर कहा, सच में लगा जैसे किसी दूसरे दुनिया में कदम रख दिया हो. जहां अतीत और वर्तमान साथ-साथ चल रहे हों. सबसे पागलपन वाली बात? इसके बारे में लगभग कोई बात ही नहीं करता! वो है यहां की खूबसूरती और चीजों का सस्ता होना. जिसकी वजह से यहां पर कोई भी पर्यटक आसानी से घूमने आ सकता है.

एक बेलारूसी यूजर ने कमेंट में लिखा, 'मैं बेलारूस से हूं. यूरोपीय नागरिकों के लिए यहां बहुत सस्ता है, लेकिन लोकल लोगों के लिए थोड़ा महंगा. फिर भी मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा देश पसंद आया!' एक पर्यटक ने कहा, 'बहुत खूबसूरत! मैंने वहां कई महीने बिताए और कभी इतना सुरक्षित, आरामदायक और खुश महसूस नहीं किया.'