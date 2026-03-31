Advertisement
trendingNow13160146
Hindi Newsदुनियाक्या है Chechen Force, जो उड़ाएगी US के होश; जमीनी हमले पर देगी ईरान को अपना सपोर्ट, रूस से है खास कनेक्शन

क्या है Chechen Force, जो उड़ाएगी US के होश; जमीनी हमले पर देगी ईरान को अपना सपोर्ट, रूस से है खास कनेक्शन

US-Iran War: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच चेचन फोर्स चर्चा में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रमजान कादिरोव के वफादार चेचन लड़ाके अमेरिका के संभावित जमीनी हमले की स्थिति में ईरान का समर्थन करने को तैयार हैं. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chechen Force
Chechen Force

Chechen Force: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच चेचन फोर्स एक बार फिर चर्चा में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस के चेचन गणराज्य से जुड़ी सैन्य टुकड़ियों ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है, तो वे ईरानी सेना के समर्थन में उतर सकती हैं. चेचन फोर्स के इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

जानिए क्या है चेचन फोर्स?

चेचन फोर्स उन विशेष सैन्य टुकड़ियों को कहा जाता है जो रूस के चेचन गणराज्य से आती हैं और जिनकी वफादारी चेचन नेता रमजान कादिरोव (Ramzan Kadyrov) के प्रति मानी जाती है. ये बल आमतौर पर रूसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा होते हैं और उन्हें उच्च स्तर की ट्रेनिंग, कठोर अनुशासन और आक्रामक रणनीति के लिए जाना जाता है. यूक्रेन युद्ध सहित कई संघर्षों में इनकी भूमिका पहले भी देखी जा चुकी है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन चेचन टुकड़ियों ने कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमला करता है, तो वे ईरान की मदद के लिए तैयार हैं. इन समूह का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक और धार्मिक भी है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वे इसे जिहाद यानी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के रूप में देख हैं.

रूस से है चेचन फोर्स का संबंध

चेचन फोर्स सीधे तौर पर रूस के सुरक्षा ढांचे से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन कई मामलों में ये टुकड़ियां स्थानीय नेतृत्व के प्रभाव में काम करती हैं. Russia के साथ इनका संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेचन बलों को अक्सर संवेदनशील अभियानों में तैनात किया जाता है. हालांकि, किसी भी संभावित तैनाती को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर रूस की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है.

ये भी पढ़ें: अकेले सरकार के बस की बात नहीं... डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से घबराया ब्रिटेन; PM स्टार्मर ने दी चेतावनी

क्या बढ़ेगा संघर्ष का दायरा?

जानकारों का मानना है कि अगर चेचन फोर्स वास्तव में ईरान के समर्थन में सक्रिय होती है, तो इससे मध्य-पूर्व का संघर्ष और खतरनाक हो सकता है. यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है. रूस की अप्रत्यक्ष भूमिका को लेकर सवाल उठ सकते हैं. क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव बढ़ सकता है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

chechen forceUS-Iran WarRamzan KadyrovRussia

Trending news

उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
PM Modi
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात