क्या है Chechen Force, जो उड़ाएगी US के होश; जमीनी हमले पर देगी ईरान को अपना सपोर्ट, रूस से है खास कनेक्शन

Chechen Force: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच चेचन फोर्स एक बार फिर चर्चा में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस के चेचन गणराज्य से जुड़ी सैन्य टुकड़ियों ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है, तो वे ईरानी सेना के समर्थन में उतर सकती हैं. चेचन फोर्स के इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

जानिए क्या है चेचन फोर्स?

चेचन फोर्स उन विशेष सैन्य टुकड़ियों को कहा जाता है जो रूस के चेचन गणराज्य से आती हैं और जिनकी वफादारी चेचन नेता रमजान कादिरोव (Ramzan Kadyrov) के प्रति मानी जाती है. ये बल आमतौर पर रूसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा होते हैं और उन्हें उच्च स्तर की ट्रेनिंग, कठोर अनुशासन और आक्रामक रणनीति के लिए जाना जाता है. यूक्रेन युद्ध सहित कई संघर्षों में इनकी भूमिका पहले भी देखी जा चुकी है.

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हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन चेचन टुकड़ियों ने कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमला करता है, तो वे ईरान की मदद के लिए तैयार हैं. इन समूह का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक और धार्मिक भी है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वे इसे जिहाद यानी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के रूप में देख हैं.

रूस से है चेचन फोर्स का संबंध

चेचन फोर्स सीधे तौर पर रूस के सुरक्षा ढांचे से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन कई मामलों में ये टुकड़ियां स्थानीय नेतृत्व के प्रभाव में काम करती हैं. Russia के साथ इनका संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेचन बलों को अक्सर संवेदनशील अभियानों में तैनात किया जाता है. हालांकि, किसी भी संभावित तैनाती को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर रूस की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है.

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क्या बढ़ेगा संघर्ष का दायरा?

जानकारों का मानना है कि अगर चेचन फोर्स वास्तव में ईरान के समर्थन में सक्रिय होती है, तो इससे मध्य-पूर्व का संघर्ष और खतरनाक हो सकता है. यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है. रूस की अप्रत्यक्ष भूमिका को लेकर सवाल उठ सकते हैं. क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव बढ़ सकता है.