14 अरब डॉलर चट कर गया ये 'माफिया शार्क'! आखिर कौन है ये मासूम-सा दिखने वाला चेन जी? कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो लुटेरा

Chen Zi crypto scam: आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो घोटाले के बारे में बताएंगे. इस घोटाले का आरोप एक रहस्यमय और कम उम्र के बिजनेसमैन चेन जी पर लगाया गया है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि सिर्फ 37 साल की उम्र में चेन ने ऐसा साइबर अपराध साम्राज्य खड़ा किया जिसने हजारों लोगों की कमाई और भरोसा दोनों छीन लिया है. उनका चेहरा मासूम, दाढ़ी हल्की और अंदाज बेहद शांत है जो किसी को भी देखकर यकीन नहीं होगा कि यही शख्स अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड हो सकता है.

कैसे हुई चेन जी की शुरुआत

चेन जी चीन के फुजियान में पैदा हुए और शुरुआत में उन्होंने एक छोटी इंटरनेट गेमिंग कंपनी चलाई थी. लेकिन जल्द ही वे कंबोडिया पहुंचे और उनकी किस्मत तेजी से चमकने लगी. उस समय कंबोडिया में रियल एस्टेट और जुआ कारोबार जोर पकड़ रहा था. चीनी निवेश और जुआ उद्योग ने वहां पैसे की नदियां बहा रखी थीं. चेन ने मौके को भांपते हुए प्रॉपर्टी बिजनेस में कदम रखा और देखते ही देखते करोड़पति बन गए.

प्रिंस ग्रुप की शुरुआत

साल 2015 में चेन ने प्रिंस ग्रुप नाम की कंपनी की शुरुआत की और उस समय वे सिर्फ 27 साल के थे. इसके बाद उनकी शक्ति और पैसा तेजी से बढ़ने लगा. उन्होंने लग्जरी होटल, मॉल, बैंक, एयरलाइन और एक 16 अरब डॉलर की इको-सिटी जैसी बड़ी योजनाएं शुरू कर दीं थी. कंबोडिया की सत्ता से भी उनके गहरे रिश्ते बन गए. उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया और बड़े नेताओं का आधिकारिक सलाहकार भी बनाया गया. मीडिया में चेन को एक सफल और दानवीर उद्यमी बताया जाता रहा, जो गरीब छात्रों की मदद करता था और महामारी में बड़े दान देता था.

14 अरब डॉलर के बिटकॉइन

लेकिन पर्दे के पीछे सबकुछ उतना साफ नहीं था. 2019 में जब जुआ और प्रॉपर्टी का बाजार गिरा तो कई बड़े कारोबारी डूब गए, लेकिन चेन जी के कारोबार और संपत्ति लगातार बढ़ती गई. इस बात ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा. फिर एक-एक कर परतें खुलती गईं. अमेरिका ने 14 अरब डॉलर मूल्य के बिटकॉइन जब्त किए जो चेन जी से जुड़े बताए गए साथ ही यह दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो जब्ती है. आरोप है कि यह पैसा ऑनलाइन स्कैम, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध ऑनलाइन जुआ से कमाया गया था.

धोखाधड़ी के लिए नए तरीके

जांचकर्ताओं का कहना है कि लोगों को नौकरी और अच्छी सैलरी का झांसा देकर कंबोडिया बुलाया जाता था और फिर उन्हें बंद करके ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता था. जो भागने की कोशिश करते, उनके साथ मारपीट की जाती. करोड़ों डॉलर फर्जी कंपनियों और क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए घुमाया जाता ताकि असली स्रोत का पता न चल सके.

128 कंपनियों पर लगा प्रतिबंध

इन खुलासों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने चेन जी और उनसे जुड़ी 128 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए. कई बैंकों के खाते फ्रीज हुए, संपत्तियां जब्त की गईं. इन जानकारियों के मिलने के बाद बाकी देशों ने भी जांच शुरू दी है. कंबोडिया सरकार को सफाई देनी पड़ी कि प्रिंस बैंक में जनता का पैसा सुरक्षित है. लेकिन सवाल तभी से बड़ा बना हुआ है कि इतने लंबे समय तक इतने बड़े अपराध कैसे किसी की नजर से छुपे रहे?

तब से हैं चेन जी गायब

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रतिबंधों की घोषणा के बाद से चेन जी गायब हैं. कोई बयान, कोई सार्वजनिक उपस्थिति, कोई जानकारी कुछ भी नहीं. कल तक जो शख्स सत्ता और ताकत का चेहरा था, वह आज दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोपी बनकर रह गया है. इस केस ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिखने में सफल और चमकदार बिजनेस के पीछे क्या-क्या काला सच छिपा हो सकता है. और क्रिप्टो जैसी दुनिया में किसे भरोसा करना चाहिए और किससे बचकर रहना चाहिए.