Advertisement
trendingNow13033932
Hindi Newsदुनिया

भारत आकर रूस का कौन सा नया रास्ता खोल गए पुतिन? चेन्नई-व्लादिवोस्तक कॉरिडोर घटेगी दूरी; 40 की जगह बस इतने दिन में पहुंचेगा सामन

India Russia Ties: भारत रूस के मजबूत रिश्तों के 70 साल पुराने इतिहास में ऐसी नई कहानी लिख जा रही है, जो डॉलर को बाईपास करके दिल्ली-मॉस्को के व्यापारिक संबंधों के सुनहरे अध्याय की नींव का काम करेगी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत आकर रूस का कौन सा नया रास्ता खोल गए पुतिन? चेन्नई-व्लादिवोस्तक कॉरिडोर घटेगी दूरी; 40 की जगह बस इतने दिन में पहुंचेगा सामन

Chennai-Vladivostok corridor: पूरी दुनिया की सियासत (राजनीति) एक तरफ और तिजारत (कारोबार) दूसरी तरफ दोनों किसी से कम नहीं है, क्योंकि राजनीति हो या कूटनीति उसे आगे बढ़ने के लिए पूंजी रूपी जिस बैसाखी की जरूरत होती है, वो व्यापार-कारोबार से पैदा होती है. वैश्विक सप्लाई चेन समुद्री मार्गों से चलती हैं. वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा स्वेज नहर समेत दुनिया के व्यस्ततम समुद्री रूटों से चलता है. भारत से माल अमेरिका भेजना हो या रूस पारंपरिक मार्गों से व्यापार करने में बहुत समय और पैसा लगता है. इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस दुनिया में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नए कारोबारी रास्ते की चर्चा करके एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है.

वैश्विक कारोबार, डॉलर और समुद्री रूट

दुनिया के कई देश अब अपनी-अपनी मुद्रा में व्यापार करने लगे हैं. अब इसे दुर्भाग्य कहें या पुरानी परंपरागत परिस्थितियों की मजबूरी कि आज भी दुनिया का आधे से अधिक कारोबार यूएस डॉलर में होता है. इससे अमेरिकी मुद्रा पूरी मजबूत बनी हुई है जिसके दम पर अमेरिका सबसे मजबूत इकॉनमी है. गरीब और विकासशील देशों को विदेशी माल आयात करना होता है तो डॉलर में दाम चुकाना पड़ता है. इससे अमीर और गरीब देशों की खाई बढ़ती जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए रूट पर चर्चा

राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच चेत्रई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर को लेक महत्वपूर्ण चर्चा हुई. पीएम मोदी के विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए इस समुद्री रूट को जल्द शुरू करने पर सहमति बनी है. माना जा रहा है कि कि वैश्विक तनाव के बीच यह नया रास्ता भारत-रूस के कारोबारी रिश्तों को एतिहासिक आर्थिक सुरक्षा देने में गेमचेंजर साबित हो सकता है. नया रूट पुराने पारंपरिक रूटों से सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करेगा. यूरोप के रास्ते रूस तक पहुंचने वाले पारंपरिक समुद्री रूट में लगातार नई-नई चुनौतियां आ रही हैं. ऐसे में नया ईस्टर्न कॉरिडोर दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा.

पैसा-टाइम दोनों बचेगा

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक रूट चालू होते ही रूस से भारत को कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, उर्वरक, धातु और अन्य औद्योगिक माल आयात करना आसान होगा, जिससे भारत की ऊर्जा व कच्चे माल की जरूरतें और ज्यादा सुरक्षित होंगी इसके साथ ही भारत के खजाने पर आयाज का बोझ भी कम होगा. इस रास्ते से मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो-पार्ट्स और कृषि उत्पाद भेजने में आसानी होगी. माल 40 दिन के बजाए 21 दिन में इधर से उधर आसानी से पहुंच जाएगा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Chennai-Vladivostok corridor

Trending news

'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
aap
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल