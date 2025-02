Chernobyl Drone Attack: यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का ड्रोन अटैक, क्या फिर दोहराएगा 1986 का काला इतिहास?

Russia Ukraine War: यूक्रेन (Ukraine) के चेर्नोबिल (Chernobyl) न्यूक्लियर प्लांट पर रूस (Russia) ने बड़ा ड्रोन हमला किया है. यह वही जगह है जहां 1986 में दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना हुई थी. ताजा हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेडिएशन शेल्टर को नुकसान हुआ है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से जानलेवा रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है. चेर्नोबिल पहले ही संवेदनशील था.. अब इस हमले ने चिंता और बढ़ा दी है.

1986 की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी

चेर्नोबिल प्लांट में 1986 में हुए विस्फोट ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी. उस हादसे में रेडिएशन के कारण हजारों लोग बीमार हो गए और यह इलाका लंबे समय के लिए रहने लायक नहीं रहा. तब से इस प्लांट के रिएक्टर को एक खास सुरक्षा ढांचे से ढका गया ताकि रेडिएशन न फैले. लेकिन अब रूस के हमले ने इस सुरक्षा ढांचे को कमजोर कर दिया है.

ड्रोन हमले से लगी आग

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूसी ड्रोन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेडिएशन शेल्टर पर हमला किया. इस हमले में धमाका हुआ और आग लग गई. हालांकि आग पर काबू पा लिया गया लेकिन इस हमले से संरचनात्मक नुकसान हुआ है. जिससे रेडिएशन रिसाव की आशंका बनी हुई है. विशेषज्ञ लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025