चेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

chernobyl power plant blackout: यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में रूस के हमले के बाद बिजली कटने से सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ, लेकिन बैकअप सिस्टम से बड़ी दुर्घटना टली है. प्लांट की बिजली बहाल हो गई है और फिलहाल लोगों व पर्यावरण के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है.
chernobyl power plant blackout: रूस के हमले के बाद यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी बिजली अचानक बंद हो गई थी. यह वही प्लांट है, जहां 1986 में दुनिया की सबसे भयानक नागरिक न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी. आईएईए ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की और कहा कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है.
रूसी सेना ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया था. इस हमले में बिजली सबस्टेशन्स को निशाना बनाया गया, जो न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं. चेरनोबिल समेत कई प्लांट्स की पावर लाइन्स प्रभावित हुई थी. आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा कि वे सुरक्षा पर असर का आकलन कर रहे हैं.
कठिन हालात का किया है सामना
हमले की वजह से कीव शहर में हजारों घरों में बिजली और हीटिंग बंद हो गई. तेज ठंड में लोग कठिन हालात का सामना कर रहे हैं. यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. रूस के इस हमले ने पूरे ऊर्जा नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया और चिंता बढ़ा दी है.
हालांकि, चेरनोबिल प्लांट में बड़ा हादसा नहीं हुआ है. प्लांट के अपने बैकअप जनरेटर और अन्य सिस्टम सक्रिय हो गए हैं. इनसे रिएक्टरों में ठंडा करने की प्रक्रिया जारी रही है. प्लांट अब भी डी-कमीशन हो चुका है, लेकिन सुरक्षा के लिए बिजली जरूरी है.
यूक्रेन ने बाद में बताया कि चेरनोबिल की बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है. सभी सिस्टम अब सामान्य हैं और यूक्रेन की यूनाइटेड एनर्जी सिस्टम से जुड़ी हुई हैं. फिलहाल लोगों और पर्यावरण के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है. आईएईए ने चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. यूक्रेन ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आपात बैठक बुलाने की बात भी कही है.
