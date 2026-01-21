Advertisement
trendingNow13081737
Hindi Newsदुनियाचेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

चेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

chernobyl power plant blackout: यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में रूस के हमले के बाद बिजली कटने से सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ, लेकिन बैकअप सिस्टम से बड़ी दुर्घटना टली है. प्लांट की बिजली बहाल हो गई है और फिलहाल लोगों व पर्यावरण के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेरनोबिल में फिर मंडराया मौत का साया! रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट की बिजली गुल, क्या टल गया 1986 जैसा महाविनाश?

chernobyl power plant blackout: रूस के हमले के बाद यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की बाहरी बिजली अचानक बंद हो गई थी. यह वही प्लांट है, जहां 1986 में दुनिया की सबसे भयानक नागरिक न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी. आईएईए ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की और कहा कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है.

रूसी सेना ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया था. इस हमले में बिजली सबस्टेशन्स को निशाना बनाया गया, जो न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं. चेरनोबिल समेत कई प्लांट्स की पावर लाइन्स प्रभावित हुई थी. आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा कि वे सुरक्षा पर असर का आकलन कर रहे हैं.

कठिन हालात का किया है सामना
हमले की वजह से कीव शहर में हजारों घरों में बिजली और हीटिंग बंद हो गई. तेज ठंड में लोग कठिन हालात का सामना कर रहे हैं. यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. रूस के इस हमले ने पूरे ऊर्जा नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया और चिंता बढ़ा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, चेरनोबिल प्लांट में बड़ा हादसा नहीं हुआ है. प्लांट के अपने बैकअप जनरेटर और अन्य सिस्टम सक्रिय हो गए हैं. इनसे रिएक्टरों में ठंडा करने की प्रक्रिया जारी रही है. प्लांट अब भी डी-कमीशन हो चुका है, लेकिन सुरक्षा के लिए बिजली जरूरी है.

यूक्रेन ने बाद में बताया कि चेरनोबिल की बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है. सभी सिस्टम अब सामान्य हैं और यूक्रेन की यूनाइटेड एनर्जी सिस्टम से जुड़ी हुई हैं. फिलहाल लोगों और पर्यावरण के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है. आईएईए ने चेतावनी दी है कि इस तरह के हमले न्यूक्लियर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. यूक्रेन ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आपात बैठक बुलाने की बात भी कही है.

ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

chernobyl power plantBlackout

Trending news

सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
PM Modi
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Cyclone Ditwah
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
Kerala mpox
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
Tamil Nadu news
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान तो बंगाल में चुनाव आयोग पर क्यों हुई FIR?
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम
82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान तो बंगाल में चुनाव आयोग पर क्यों हुई FIR?
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
Assam Rifles Operation
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
Tamil Nadu Election
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी