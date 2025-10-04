अगर हुआ थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कहां छिपेंगे ट्रंप, कहलाता है US का सीक्रेट बेस; अब तक अनसुलझी है इसकी कहानी

World War III: पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है? हालांकि अभी तक कहीं भी बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं हुआ है लेकिन कई देश सबसे बुरी परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रहे हैं. इस रेस में सबसे आगे अमेरिका है. संयुक्त राज्य अमेरिका के पास चेयेन माउंटेन नामक एक सुरक्षित भूमिगत बंकर है जो कोलोराडो रॉकीज पर्वतमाला से 2000 फीट नीचे स्थित है. यह बंकर परमाणु युद्ध के दौरान भी सरकार और सेना को सक्रिय रखने के लिए बनाया गया है.

चेयेन माउंटेन को परमाणु हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया. यह बंकर परमाणु हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह से लैस है. इस जगह को शहर की तरह बसाया गया है जिसमें अपने स्वयं के बिजली संयंत्र, खाद्य भंडारण और कर्मचारियों के लिए रहने के कमरे हैं. यह बंकर अत्याधुनिक संचार प्रणालियों से भी लैस है, जो सबकुछ नष्ट होने पर भी दुनिया भर की सैन्य इकाइयों, सरकारी एजेंसियों और सहयोगियों के साथ संवाद करने में सक्षम है. चेयेन माउंटेन का उद्देश्य परमाणु युद्ध जैसी चरम परिस्थितियों में अमेरिकी सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करना है.

शीत युद्ध के दौरान हुआ था इस बेस का निर्माण

बता दें, चेयेन माउंटेन का निर्माण शीत युद्ध के दौरान हुआ था. उस समय अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध का खतरा लगातार चिंता का विषय था. इस सुविधा का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो भी अमेरिकी नेतृत्व बचा रहे और अपनी गतिविधियां जारी रख सके. उस समय इसके निर्माण की लागत $140 मिलियन से ज्यादा थी. इसका उद्देश्य अमेरिकी और कनाडाई सेनाओं के लिए एक बैकअप कमांड सेंटर के रूप में काम करना था. चेयेन माउंटेन में सुरक्षा बेहद कड़ी है. विशाल ब्लास्ट डोर, मजबूत दीवारें बनाई गई है. यहां पर लगातार कर्मचारियों की तैनाती और निगरानी होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सके.

दुनिया भर में तनाव लगातार बढ़ रहा है. राजनीतिक विवाद, क्षेत्रीय संघर्ष और साइबर खतरे लोगों को चिंतित कर रहे हैं. सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यूरोप और अमेरिका, दोनों में बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगले दशक में एक वैश्विक युद्ध छिड़ सकता है. कुछ देश हाइब्रिड युद्ध में शामिल हो रहे हैं अमेरिका भी बुरे हालात के लिए तैयारी कर रहा हैं. चेयेन पर्वत उस तैयारी का एक हिस्सा मात्र है.