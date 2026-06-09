इजरायल में गूंजेगा 'जय भवानी'! छत्रपति शिवाजी महाराज की लगेगी भव्य प्रतिमा, जानें यहूदियों से क्या था मराठा साम्राज्य का कनेक्शन

Chhatrapati Shivaji Maharaj: भारत और इजरायल के बीच कूटनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन अब दोनों देशों के इतिहास को जोड़ने वाली एक ऐसी बेहद अनोखी और गर्व करने वाली खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, जल्द ही इजरायल की धरती पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक और अदम्य साहस के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा (मूर्ति) स्थापित की जाएगी.
इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया नई चर्चा छिड़ गई है कि आखिर इजरायल और यहूदी समुदाय का महाराष्ट्र के मराठा योद्धा शिवाजी महाराज से क्या संबंध था? आइए इस बेहद रोचक और ऐतिहासिक कहानी को विस्तार से समझते हैं...
इस कहानी के तार जुड़े हैं महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र से, जहां सदियों से एक विशेष यहूदी समुदाय रहता आया है, जिसे 'Bene Israel' (बेने इजराइल) कहा जाता है. यह भारत का सबसे प्राचीन यहूदी समुदाय माना जाता है. सैकड़ों साल पहले जब ये लोग भारत आए, तो इन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र को अपना घर बनाया, बल्कि स्थानीय मराठी भाषा, पहनावे और संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात कर लिया. अपनी धार्मिक यहूदी पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए भी ये लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह मराठी रंग में रंग गए थे.
इतिहासकारों के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता और उनकी धर्मनिरपेक्ष न्यायप्रियता का ही असर था कि हर समुदाय के लोग उनके स्वराज्य के लिए जान देने को तैयार रहते थे. जब शिवाजी महाराज ने कोंकण और थाणे क्षेत्र में मराठा राज्य की नींव को मजबूत करना शुरू किया, तो 'बेने इजराइल' समुदाय के कई काबिल लोगों ने उनकी सेना और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. इन यहूदी योद्धाओं ने मराठा नौसेना (Naval Force) और किलों की सुरक्षा में अपनी सैन्य सेवाएं दी थीं. शिवाजी महाराज ने भी उनकी वफादारी और वीरता का सम्मान करते हुए उन्हें अपने प्रशासन में ऊंचा स्थान दिया था.
समय के साथ, आजादी के बाद और इजरायल देश बनने के बाद, महाराष्ट्र के इस 'बेने इजराइल' समुदाय के बड़ी संख्या में लोग इजरायल जाकर बस गए. लेकिन आज भी वे खुद को 'मराठी यहूदी' कहते हैं और अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं. इजरायल में शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाना इसी अटूट ऐतिहासिक वफादारी और सांस्कृतिक विरासत को एक वैश्विक सम्मान देना है. यह कदम दिखाता है कि शिवाजी महाराज की विचारधारा और उनका स्वराज्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें हर उस कौम के लिए जगह थी जिसने देश और मिट्टी से प्यार किया था.