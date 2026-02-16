Advertisement
trendingNow13111261
Hindi Newsदुनियाव्हीलचेयर पर बैठकर पिता के लिए अदालत से लड़ी 16 साल की बेटी, राहत मिलने के 3 दिन बाद कैंसर ने छीन ली जिंदगी

व्हीलचेयर पर बैठकर पिता के लिए अदालत से लड़ी 16 साल की बेटी, राहत मिलने के 3 दिन बाद कैंसर ने छीन ली जिंदगी

USA: शिकागो की 16 वर्षीय ओफेलिया गिसेले टोरेस हिडाल्गो का दुर्लभ कैंसर से निधन हो गया. वह अपने पिता की रिहाई के लिए आवाज उठा रही थीं, जिन्हें ICE ने हिरासत में लिया था. जानकारी के अनुसार, मृत्यु से पहले अदालत ने उनके पिता को निर्वासन रद्द करने के लिए सशर्त राहत दी थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Ofelia Giselle Torres Hidalgo Death: अमेरिका के शिकागो शहर से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. बता दें कि 16 वर्षीय ओफेलिया गिसेले टोरेस हिडाल्गो, जो अपने पिता के निर्वासन के खिलाफ आवाज उठा रही थीं का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. परिवार ने एक बयान जारी कर बताया कि ओफेलिया की शुक्रवार को स्टेज 4 एल्वियोलर रैबडोमायोसारकोमा के कारण मृत्यु हो गई. 

 टिश्यू कैंसर से पीड़ित थी ओफेलिया 

ओफेलिया को दिसंबर 2024 में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर के आक्रामक रूप का पता चला था. वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से गुजर रही थीं. बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने पिता रुबेन टोरेस माल्डोनाडो की रिहाई के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाई थी. माल्डोनाडो को 18 अक्टूबर को शिकागो के उपनगर में एक होम डिपो स्टोर से हिरासत में लिया गया था. यह कार्रवाई अमेरिकी आव्रजन एजेंसी (ICE) द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्ज' के तहत की गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

गृह सुरक्षा विभाग ने आरोप लगाया था कि माल्डोनाडो 2003 से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और उनके खिलाफ बिना वैध लाइसेंस, बीमा के बिना और तेज गति से वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों के मामले दर्ज थे. हालांकि, अक्टूबर में एक आव्रजन न्यायाधीश ने उनकी हिरासत को अवैध करार देते हुए जमानत सुनवाई का आदेश दिया था. बाद में उन्हें 2000 डॉलर के बांड पर रिहा कर दिया गया था क्योंकि उनकी कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं थी.

ओफेलिया की मौत से 3 दिन पहले पिता को मिली राहत

ओफेलिया की मृत्यु से 3 दिन पहले शिकागो के एक आव्रजन न्यायाधीश ने फैसला दिया कि माल्डोनाडो निर्वासन रद्द के लिए सशर्त रूप से पात्र हैं. उनके वकीलों के अनुसार, यह निर्णय इस आधार पर लिया गया कि उनके निर्वासन से उनके अमेरिकी नागरिक बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. यह आदेश उन्हें कानूनी स्थायी निवासी बनने और आगे चलकर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान कर सकता है.

ये भी पढ़ें: जंग के बीच ‘भागने’ की कोशिश! जेलेंस्की के पूर्व मंत्री बॉर्डर पर गिरफ्तार, 100 मिलियन डॉलर के घोटाले में है नाम

ओफेलिया ने पिछले सप्ताह जूम के माध्यम से अपने पिता की सुनवाई में भाग लिया था. इससे पहले, अक्टूबर में वह व्हीलचेयर पर बैठकर अदालत में भी पहुंची थीं. एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि उनके पिता एक मेहनती व्यक्ति हैं और केवल इसलिए निशाना बनाए जा रहे हैं क्योंकि वे अमेरिका में पैदा नहीं हुए. माल्डोनाडो के वकील कल्मन रेस्निक ने ओफेलिया को साहसी और दृढ़ बताया. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद ओफेलिया ने अंत तक न्याय के लिए संघर्ष किया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

USAOfelia Giselle Torres Hidalgo

Trending news

हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर