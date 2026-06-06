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लंदन यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस के सामने लगे तीखे नारे! भड़का भारतीय दूतावास, कहा- सभ्य समाज में ऐसी गुंडागर्दी मंजूर नहीं!

Chief Justice UK Visit: लंदन यूनिवर्सिटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के 'AI और अंतरराष्ट्रीय कानून' लेक्चर के बाद कुछ दर्शकों ने भारत के लोकतांत्रिक रिकॉर्ड और असहमति पर तीखे सवाल दागे, जिससे बहस छिड़ गई. इस घटना पर भारतीय दूतावास ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे अशिष्ट और अस्वीकार्य व्यवहार करार दिया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:27 AM IST
लंदन यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस के सामने लगे तीखे नारे! भड़का भारतीय दूतावास, कहा- सभ्य समाज में ऐसी गुंडागर्दी मंजूर नहीं!
Image Credit: CJI

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