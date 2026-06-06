/लंदन यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस के सामने लगे तीखे नारे! भड़का भारतीय दूतावास, कहा- सभ्य समाज में ऐसी गुंडागर्दी मंजूर नहीं!

Chief Justice Of India: यूनाइटेड किंगडम (UK) की प्रतिष्ठित लंदन यूनिवर्सिटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के कार्यक्रम में हुए ड्रामे को लेकर कूटनीतिक गलियारों में तनाव बढ़ गया है. 4 जून को हुए इस वाकये पर ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है. भारत ने दोटूक लहजे में इस घटना को अस्वीकार्य और अशिष्ट व्यवहार करार दिया है, जो सम्मानजनक सार्वजनिक बातचीत के बुनियादी नियमों को तार-तार करता है.
जानकारी के अनुसार, लंदन यूनिवर्सिटी के बिर्कबेक में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेशनल लॉ' जैसे गंभीर विषय पर लेक्चर देने पहुंचे थे. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तकनीक न तो अच्छी होती है और न ही बुरी; यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे कानूनी और संवैधानिक मूल्य उसे कैसे संचालित करते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून की जिम्मेदारी तकनीकी प्रगति के आगे बिना सवाल किए झुकना नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट मशीनों के दौर में मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक वैधता को बचाए रखना है. लेकिन इस शानदार और जीवंत भाषण के खत्म होते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया.
भाषण के बाद जब सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो दर्शकों में मौजूद कुछ लोगों ने सीजेआई के सामने भारत के लोकतांत्रिक रिकॉर्ड और देश में असहमति को दबाने के आरोपों को लेकर तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, एक शख्स ने कहा कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती नफरत को लेकर दुनियाभर के कानूनी जानकार चिंतित हैं. वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने सीजेआई से पिछले महीने भारत में दिए गए उनके कॉकरोच और परजीवी (parasites) वाले कथित बयानों पर जवाब मांग लिया. इस तीखे सवाल पर आयोजकों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बातचीत को बीच में ही रोकते हुए कहा कि पूरे सम्मान के साथ, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज का विषय सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़ा है. इसी बात को लेकर आयोजकों और कुछ दर्शकों के बीच तीखी बहस हो गई.
इस पूरे घटना पर नाराजगी जताते हुए भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है. दूतावास ने लिखा कि सीजेआई आयोजकों के विशेष निमंत्रण पर वहां गए थे और एक खास व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम में पैदा की गई बाधा बेहद निंदनीय है.
दूतावास ने अपने बयान में साफ किया कि ऐसा अशिष्ट व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और सार्वजनिक बातचीत में होने वाले सम्मानजनक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है. एक लोकतांत्रिक समाज में विचारों का अलग-अलग होना और असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन उन विचारों को व्यक्त करने का तरीका सभ्य और सम्मानजनक होना चाहिए.