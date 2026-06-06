/लंदन यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस के सामने लगे तीखे नारे! भड़का भारतीय दूतावास, कहा- सभ्य समाज में ऐसी गुंडागर्दी मंजूर नहीं!

भाषण के बाद जब सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो दर्शकों में मौजूद कुछ लोगों ने सीजेआई के सामने भारत के लोकतांत्रिक रिकॉर्ड और देश में असहमति को दबाने के आरोपों को लेकर तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, एक शख्स ने कहा कि भारत में असहमति के प्रति बढ़ती नफरत को लेकर दुनियाभर के कानूनी जानकार चिंतित हैं. वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने सीजेआई से पिछले महीने भारत में दिए गए उनके कॉकरोच और परजीवी (parasites) वाले कथित बयानों पर जवाब मांग लिया. इस तीखे सवाल पर आयोजकों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बातचीत को बीच में ही रोकते हुए कहा कि पूरे सम्मान के साथ, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज का विषय सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़ा है. इसी बात को लेकर आयोजकों और कुछ दर्शकों के बीच तीखी बहस हो गई.