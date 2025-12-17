'मुझे पता था, ट्रंप-जेफरी एपस्टीन जवान सिंगल प्लेबॉय थे, 'अय्याशी के अड्डे' को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड की चीफ ऑफ स्टाफ का बहुत बड़ा खुलासा

Trump Chief of Staff Susie Wiles On Epstein File: 'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने इतना बड़ा खुलासा किया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. वैनिटी फेयर मैगजीन को दिए एक लंबे और बेबाक इंटरव्यू में सूसी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इस इंटरव्यू में उन्होंने ट्रंप और सेक्स ऑफेंडर जेफरी एपस्टीन के पुराने रिश्ते पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों "युवा, सिंगल प्लेबॉय" की तरह साथ थे. हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि ट्रंप पर कोई गलत आरोप नहीं है.

एपस्टीन फाइल्स पर विल्स का बयान

WION में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने कैनिटी फेयर में छपे एक चौंकाने वाले और लंबे इंटरव्यू में अमेरिकन प्रेसिडेंट और सेक्स ऑफेंडर जेफरी एपस्टीन को "एक साथ यंग, ​​सिंगल प्लेबॉय" कहा. विल्स ने आगे बताया कि उन्होंने एपस्टीन फाइल्स को पढ़ा है और ट्रंप का नाम इसमें है, लेकिन "वे कोई गलत काम करते हुए नहीं दिखते". उन्होंने कहा, "ट्रंप एपस्टीन के प्लेन में थे... वे मेनिफेस्ट में हैं. वे, आप जानते हैं, युवा, सिंगल मैं जानती हूं यह पुराना शब्द है. लेकिन युवा, सिंगल प्लेबॉय साथ थे."

'घिनौने आइलैंड' को लेकर क्या कहा?

विल्स ने एपस्टीन के 'घिनौने आइलैंड' पर अमीर लोगों के कथित कृत्यों का जिक्र करते हुए कहा "चाहे वह अमेरिकन CIA का एसेट हो, मोसाद का एसेट हो, चाहे ये सभी अमीर, अहम आदमी उस गंदे आइलैंड पर गए हों और जवान लड़कियों के साथ माफ न करने लायक काम किए हों." उन्होंने आगे कहा, "मेरा मतलब है, मुझे यह थोड़ा-बहुत पता था, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया." हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि एपस्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम प्लेन मेनिफेस्ट में है, लेकिन "वे कोई भयानक काम करते नहीं दिखते".

ट्रंप की 'शराबी जैसी पर्सनैलिटी'

इंटरव्यू में विल्स ने ट्रंप की पर्सनैलिटी पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि शराब न पीने वाले ट्रंप में "शराबी जैसी पर्सनैलिटी" है. यह तुलना उनके पिता से की गई, जो शराबी थे. इसके साथ ही सूसी ने अन्य सहयोगियों पर भी तीखें बयान दिए हैं.

जेडी वेंस: उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को "एक दशक से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट" बताया.

एलन मस्क: टेक टाइकून एलन मस्क को "अजीब" कहा और उनके कुछ फैसलों पर हैरानी जताई.

पाम बॉन्डी: अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी पर एपस्टीन फाइल्स हैंडलिंग में "पूरी तरह चूक" करने का आरोप लगाया.

विल्स का इंटरव्यू पर पलटवार

इंटरव्यू प्रकाशित होने के बाद सूसी विल्स ने इसे "गलत तरीके से फ्रेम किया गया हिट पीस" करार दिया. उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, "यह आर्टिकल मुझे और इतिहास के सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस स्टाफ व कैबिनेट पर गलत हिट पीस है. जरूरी संदर्भ नजरअंदाज किए गए और टीम व राष्ट्रपति के बारे में कही गई ज्यादातर सकारात्मक बातें छोड़ दी गईं."व्हाइट हाउस ने भी विल्स का समर्थन किया और इंटरव्यू को संदर्भ से बाहर बताया. यह इंटरव्यू ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पर आधारित है और इसमें कई विवादास्पद नीतियों व व्यक्तिगत राय शामिल हैं. यह व्हाइट हाउस के आंतरिक माहौल की झलक देता है.

दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल

जेफरी एपस्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल को इस समय के इतिहास का सबसे बड़ा और विवादास्पद यौन शोषण मामला माना जाता है. इसमें एक अरबपति जेफरी एपस्टीन द्वारा नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी का नेटवर्क शामिल था, जिसमें दुनिया के कई शक्तिशाली लोग शामिल थे. जिसमें राजनेता, राजपरिवार, उद्योगपति और सेलिब्रिटी के नाम भी जुड़े हैं.