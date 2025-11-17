Advertisement
Chile: कभी 20 तक जनरल ने बूटों तले रौंदा था लोकतंत्र, अब उस देश के चुनाव में फंसा नया पेंच

Chile's presidential polls: चिली में राष्ट्रपति पद की रेस में आठ कैंडिडेट थे. पहले चरण में कोई भी कैंडिडेट 50 फीसदी से अधिक वोट पाते हुए नहीं दिख रहा है. ऐसे में टॉप पर मौजूद इन दो उम्मीदवारों वामपंथी जारा और दक्षिणपंथी कास्ट के बीच अब 14 दिसंबर को दूसरे दौर का मुकाबला होने की उम्मीद है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:55 AM IST
Chile: कभी 20 तक जनरल ने बूटों तले रौंदा था लोकतंत्र, अब उस देश के चुनाव में फंसा नया पेंच

Chile's presidential polls: लैटिन अमेरिकी देश चिली में सेना के जनरल ऑगस्तो पिनोशे को तानाशाह के रुप में जाना जाता है. उन्होंने चिली पर 17 साल तक राज किया. यानी करीब दो दशकों तक लोकतंत्र को बूटों से रौदा था. अब उसी दक्षिणी अमेरिकी देश चिली का प्रेसिडेंशियल चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच कर फंस गया है. इस रेस में 8 कैंडिडेट थे, पहले दौर की शुरुआत से किसी को भी पचास फीसदी वोट नहीं मिलने की उम्मीद लगाई जा रही थी. चिली की संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनी सियासी परिस्थितियों में टॉप पर चल रहे 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर की लड़ाई तय हो गई है. 

फंस गया चुनाव

इस हिसाब से चिली में वामपंथी कैंडिडेट और देश की पूर्व लेबर मिनिस्टर जेनेट जारा (Jeannette Jara) और धुर-दक्षिणपंथी कास्ट के बीच दूसरे दौर का मुकाबला यानी मतदान होना तय हो गया है. अल जज़ीरा की सोमवार को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चिली के राष्ट्रपति चुनाव के आंशिक नतीजों से संकेत मिलता है कि वामपंथी पूर्व श्रम मंत्री जेनेट जारा और धुर-दक्षिणपंथी राजनेता जोस एंटोनियो कास्ट के बीच दिसंबर में दूसरे दौर का मतदान होगा.

हालिया नतीजों को लेकर चिली के इलेक्शन ऑफिसर सर्वेल ने कहा, 'रविवार शाम को 52.39 फीसदी मतों की गणना के साथ, 8 दलों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाली 51 वर्षीय कम्युनिस्ट उम्मीदवार जारा 26.58 प्रतिशत मतों के साथ सबसे आगे रहीं, वहीं कास्ट 24.32 फीसदी वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. इसी दौरान सबसे करीबी दावेदार, दक्षिणपंथी सीनेटर जोहान्स कैसर ने हार मान ली.

ये मुद्दे तय करेंगे जीत-हार

लैटिन अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में से एक, चिली में बढ़ती हत्याओं, अपहरण और जबरन वसूली को लेकर बढ़ती जन चिंता ने देश के चुनाव प्रचार अभियान को फीका कर दिया है. यहां बढ़ते अपराध के लिए व्यापक रूप से विदेशी आपराधिक समूहों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. चिली में प्रवासियों की आबादी 2017 के बाद बहुत तेजी से बढ़ते हुए यहां के मूल निवासियों का 8.8 फीसदी हिस्सा हो गई है.

जारा बनाम कास्ट

वामपंथी जारा ने संगठित अपराधों से निपटने के लिए पुलिस फोर्स में नई नौकरियां बहाल करने का वादा किया है. उन्होंने बैंकिंग गोपनीयता नियमों को हटाने और जीवन-यापन के बढ़ते दबावों को दूर करने का वादा भी किया है. वहीं कास्ट, जिनकी तुलना अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की जाती है, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला जैसे गरीब उत्तरी पड़ोसी देशों से आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए चिली की बोलीविया से लगती सीमा पर दीवारें, बाड़ और खाइयां बनाने का वादा किया है.

संविधान के मुताबिक पहले दौर में आगे रहने के बावजूद, जारा को 14 दिसंबर को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक कठिन रास्ते का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि दक्षिणपंथी उम्मीदवारों का टोटल संयुक्त वोट शेयर वामपंथी उम्मीदवारों की तुलना में कहीं अधिक है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Chile

