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POJK से आई 'खौफनाक' रिपोर्ट! 39 दिन से बंद हैं शहर, गोलियां, गिरफ्तारियां और लापता लोग... आखिर क्या छिपाया जा रहा है?

JKHRO Report on PoJK: POJK से 'खौफनाक' रिपोर्ट सामने आई है! रिपोर्ट में बताया गया है कि 39 दिनों से वहां के शहर बंद हैं और गोलियां, गिरफ्तारियां, लापता हो रहे लोग वहां की नियति बन चुके हैं. हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसे काबू किया जाए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 15, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:28 PM IST
POJK से आई 'खौफनाक' रिपोर्ट! 39 दिन से बंद हैं शहर, गोलियां, गिरफ्तारियां और लापता लोग... आखिर क्या छिपाया जा रहा है?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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