POJK से आई 'खौफनाक' रिपोर्ट! 39 दिन से बंद हैं शहर, गोलियां, गिरफ्तारियां और लापता लोग... आखिर क्या छिपाया जा रहा है?

Latest Report on PoJK: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) को लेकर जम्मू-कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी (JKHRO) ने एक नई अंतरिम रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार और मानवीय संकट के आरोप लगाए गए हैं. यह रिपोर्ट 5 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच POJK में हुए घटनाक्रमों पर तैयार की गई है. इसमें दावा किया गया है कि स्थिति अब केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि अब यह नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता से जुड़ा गंभीर संकट बन चुकी है.
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियां, लापता लोगों के मामले, शवों को परिजनों को न सौंपने, घरों पर छापेमारी, संपत्ति को नुकसान, इंटरनेट- मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध और भोजन, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधाएं देखने को मिली हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कई दावों का स्वतंत्र सत्यापन अभी आवश्यक है.
JKHRO के अनुसार, रावलाकोट में 39 दिनों से अधिक समय से कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 हजार से अधिक लोग लगातार अपने अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. पुलिस और सेना के एक्शन में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं. रिपोर्ट में हजारों लोगों की गिरफ्तारियां और 30 लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने का दावा भी किया गया है.
रिपोर्ट में 5 जुलाई के डडियाल, 9 जुलाई के कोटेरी, 11 जुलाई के जंदाला क्रॉस और 14 जुलाई के बलोच बस स्टैंड तथा मुत्यालमेरा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए गोलीबारी और नागरिकों के हताहत होने के आरोप लगाए गए हैं.
JKHRO ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार स्वतंत्र जांच आयोग का गठन कर मृतकों, घायलों, हिरासत में लिए गए और लापता लोगों की आधिकारिक सूची जारी करे. इसके साथ ही मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए. संगठन ने यह भी मांग की है कि इस जांच की अंतरराष्ट्रीय निगरानी की अनुमति भी दी जाए, जिससे दुनिया को सच का पता चल सके.