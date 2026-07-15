POJK से आई 'खौफनाक' रिपोर्ट! 39 दिन से बंद हैं शहर, गोलियां, गिरफ्तारियां और लापता लोग... आखिर क्या छिपाया जा रहा है?

Latest Report on PoJK: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (POJK) को लेकर जम्मू-कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी (JKHRO) ने एक नई अंतरिम रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार और मानवीय संकट के आरोप लगाए गए हैं. यह रिपोर्ट 5 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच POJK में हुए घटनाक्रमों पर तैयार की गई है. इसमें दावा किया गया है कि स्थिति अब केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि अब यह नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता से जुड़ा गंभीर संकट बन चुकी है.