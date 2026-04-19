जंगल में 'गैंग' बनाकर एक-दूसरे को मार रहे चिंपैंजी; 12 साल में अब तक 200 का 'मर्डर', आखिर क्यों कर रहे ऐसा?

Why Chimpanzee Gang War Happening in Uganda: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं. इजरायल-लेबनान के बीच सीजफायर का ऐलान करके वो 10 युद्ध रुकवाने की बात कह चुके हैं. मगर मौजूदा दौर में ट्रंप से एक और युद्ध रुकवाने की मांग की जा रही है. ये युद्ध दो मुल्कों के बीच नहीं हो रहा है. ये युद्ध इंसानों के बीच भी नहीं हो रहा है बल्कि ये युद्ध जंगल में चिंपैंजियों में हो रहा है.

'मर जाओ या मार डालो' पर आमादा चिंपैंजी

चंद मिनट के भीतर यहां कुछ भी हो सकता है. एक-ग्रुप के चिम्पैंजी दूसरे ग्रुप की जान लेने पर तुले हैं. इसमें हाथों से हमले हो रहे हैं. दांतों से हमले हो रहे हैं. हाथ चलाए जा रहे हैं और किक का इस्तेमाल हो रहा है. मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है और वो ये है कि मर जाओ या मार डालो.

यह जंग युगांडा में कब्बाली के नेशनल पार्क में चल रही है. वर्ष 2014 से पहले तक वहां पर चिंपैंजियों का एक ही परिवार था. मगर 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि पहले ये परिवार 2 ग्रुप में बंटा और यहीं से शुरू हुई चिंपैंजी के इस परिवार में अदावत. जिसने-जिसको जहां देखा हमला कर दिया. इस जंग में अब तक 200 से ज्यादा चिम्पैंजी अपनी जान गंवा चुके हैं.

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कब्बाली नेशनल नेशनल पार्क का कोई कोना शायद ऐसा बचा हो. जो चिंपैंजियों के खून से ना सना हो या जिसने जिसने चिंपैंजियों की चीख ओर तड़प ना सुनी हो. अब आलम ये है कि आपस में लड़ रहे चिंपैंजियों के गुटों ने इस नेशनल पार्क के दो हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है. एक गुट ने जंगल के पश्चिमी हिस्से को अपना क्षेत्र बना लिया है तो दूसरा गुट सेंट्रल यानी जंगलों के बीचों बीच अपनी सत्ता चला रहा है.

12 साल से चली आ रही है गैंगवार

लेकिन सवाल ये है कि चिंपैंजी के बीच सिविल वॉर क्यों छिड़ा? आखिर, क्या वजह थी जो एक ही परिवार में पहले बंटवारा हुआ और फिर जंग?

बात 12 साल पुरानी मई 2014 की हैं. उस वक्त जंगल में अचानक एक वायरस ने दस्तक की. जिसने इस ग्रुप के अल्फा नर समेत 5 उम्रदराज चिंपैंजियों की जान ली. मरने वाले कोई आम चिंपैंजी नहीं थे, ये कनेक्टर्स थे, जिनके ग्रुप में मजबूत रिश्ते थे, जो एक-दूसरे को जोड़ते थे. उनकी अचानक मौत के बाद चिंपैंजियों के कुनबे में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा. इसलिए ग्रुप के युवा और जोशीले चिंपैंजी अपने-अपने तरीके से अल्फा मेल बनने के लिए लड़ने लगे.

शुरुआत में ये लड़ाई छोटे-छोटे ग्रुप में चल रही थी. मगर साल 2018 में इन छोटे-छोटे ग्रुप के बीच सबसे भीषण लड़ाई हुई, जिसमें 25 नर चिंपैंजी मारे गए. 17 बच्चों को उनकी मांओं से अलग कर दिया गया. 14 नर चिंपैंजियों को गायब कर दिया गया. मंजर बिल्कुल वैसा था, जैसा इंसानों की दुनिया में होता. बस इसके बाद ही कब्बाली नेशनल पार्क के चिंपैंजियों ने 2 गैंग बना लिए.

इन तीन मकसद से आपस में भिड़ रहे

मतलब, अभी तक चिंपैजियों के लड़ाई का कोई खास मकसद नजर नहीं आता था. मगर 2018 की ये घटना जंगल को सिविल वॉर की तरफ ले गई. इनके बीच ऑर्गनाइज़्ड, टारगेटेड हिंसा होने लगी. जिनके तीन क्लियर कट मकसद बन गए.

पहला, जंगल में बड़े से बड़ा इलाका कब्जाना. दूसरा, खाने और पीने के संसाधनों को हथियाना और तीसरा सबसे अहम मकसद है ज्यादा से ज्यादा मादा चिंपैंजियों पर कब्जा करना ताकि अपने ग्रुप की आबादी तेजी से बढ़ाई जा सके.

ये ठीक वैसा है, जैसा मानव की उत्पत्ति के शुरुआती दौर से ठीक बाद में हुआ करता था. शुरुआती दौर में इंसान एक जगह नहीं टिकता था. जहां शिकार होता था, वहीं इंसान पहुंच जाता था. लेकिन इसके बाद इंसान ने एक जगह टिक कर रहना शुरू किया. इसलिए जर, जोरू और जमीन कब्जाने के लिए अलग-अलग समुदायों में लड़ाइयां शुरू हो गईं. बताया जा रहा है कि युगांडा के चिंपैंजी भी अब वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं.

रेकी करके दुश्मनों पर कर रहे हमले

मतलब वे अपने ग्रुप को बड़ा और ताकतवर बना रहे हैं, जिससे सामने वाले प्रतिद्वंदी को दबाया जा सके. ये चार-चार, पांच-पांच मिलकर दुश्मन के अकेले चिंपैंजी को घेरते हैं और फिर उसे मार देते हैं. चिंपैंजी पर रिसर्च करने वाले मार्क ट्रॉय बताते हैं कि अब तो ये चिंपैंजी एक-दूसके के ग्रुप के चिंपैंजी को अगवा करने लगे हैं.

इसके अलावा इंसान हमले के लिए जिस तरह हथियार का इस्तेमाल करते हैं. ये चिंपैंजी भी उसी तरह पत्थर और डंडे से एक दूसरे पर हमले करते हैं.

बताया जा रहा है कि युगांडा के चिंपैंजी अपने शत्रु की आवाजाही के रास्ते को देखते और समझते हैं. जब शत्रु कम तादाद में अपने पारंपरिक रास्ते से गुजर रहा होता है तो बड़ा दल बनाकर चिंपैंजी उस पर हमला करते हैं. खास बात ये है कि हमले के वक्त आक्रामक दल के कुछ चिंपैंजी उन रास्तों को बंद कर देते हैं, जहां से दुश्मन के भागने की संभावना हो.

टेस्टिकल्स फटने से जा रही जान

चिंपैंजियों की इस लड़ाई में ऐसे मामले कम ही हैं, जब खूनी झड़प में फौरन किसी की जान चली गई है. आमतौर पर लड़ाई के दौरान ये एक दूसरे को पकड़कर काटते हैं. दुश्मन को अपने पैरों से दबाने की कोशिश करते हैं. इस झड़प में नर चिंपैंजी के टेस्टिकल्स फट जाते हैं. जिसने बहने वाला खून चिंपैंजी की मौत की वजह बनता है.

चिंपैंजी पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि चूंकि चिंपैंजी और इंसानों का DNA 98 फीसदी तक सेम होता है. इसलिए इंसानों की तरह बर्ताव करना चिंपैंजी का विकसित व्यवहार माना जा सकता है. लेकिन इस व्यवहार ने जिस तरह सिविल वॉर का माहौल बना दिया है. उसमें चिंपैंजियों का मारा जाना बेहद दुखद घटना है.

चिंपैंजी के बारे में माना जाना है कि ये अपनी टेरेटरी और कुनबे को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं. ये बेवजह किसी पर हमला करके अपने दुश्मन नहीं बढ़ाते हैं. पहले ये अपनी छाती पीटकर दुश्मन को वॉर्निंग देते हैं. अगर दुश्मन फिर भी हावी होने की कोशिश करे तो ये भी हमलावर हो जाते हैं.

500 साल में पहली बार हुए ऐसे हालात

US के सिनसिनाटी चिड़ियाघर से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया. जब लड़ाई खत्म करने के लिए एक चिंपैंजी ने डंडे का इस्तेमाल किया. बाड़े की ऊंची चट्टान पर खड़े होकर चिंपैंजी ने जिस तरह बाकि चिंपैंजियों को धमकी दी, उसने चिंपैंजी पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया.

मतलब ये कि चिंपैंजी अपने इलाके को लेकर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते हैं. तो क्या ये माना जाए कि युगांडा के जंगल में चिपैंजी के बीच सिविल वॉर थमने वाली नहीं हैं. अगर जानकारों की मानें तो वो ये बताते हैं कि ऐसी स्थिति 500 साल में एक बार जरूर पैदा होती है. जब चिंपैंजियों की आबादी बेतहाशा बढ़ जाती है तो आपसी तनाव और खून खराबे का दौर शुरू हो जाता है. लेकिन ये स्थिति मुखिया मिलने के साथ ही खत्म भी हो जाती हैं.

ये कब्बाली नेशनल पार्क के चिंपैंजी एक व्यवस्था कायम करने के लिए लड़ रहे हैं. वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं. जैसी इंसानों ने आज से हजारों साल पहले कायम की थी. जिसमें खाने-पीने से लेकर सभी की सुरक्षा का भाव सुनिश्चित था. जिस तरह राजा एक पूरे राज्य और व्यवस्था को चलाता था. दावा है कि ठीक उसी तरह व्यवस्था को चलाने के लिए इन चिंपैंजियों को एक सरदार की जरूरत है, जो बाकी चिंपांजियों के लिए एक सुरक्षा का माहौल कायम करे.

मनुष्यों की तरह आपस में कर रहे गठबंधन

वैज्ञानिक ऐसा दावा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि 70 के दशक में यूगांडा में चिंपैंजियों के दो ग्रुप में ऐसा ही संघर्ष पहले भी हो चुका है. तब उसे Gombe चिंपैंजी वॉर के नाम से जाना जाता है. चिंपैंजियों के दो ग्रुप के बीच एक खूनी संघर्ष करीब चार साल तक चला था. इसमें 100 के करीब चिंपैंजियों की जान चली गई थी. लेकिन नया सरदार मिलने के साथ ही ये संघर्ष खत्म हो गया था.

हालांकि चिंपैंजियों में सरदार यानि अल्फा मेल का पद किसी को दिया नहीं जाता है बल्कि ताकत के आधार पर उसे हासिल करना होता है. जंगल में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होगा, वही अल्फा मेल माना जाएगा.

बताया जाता है कि चिंपैंजी राजनीति भी करते हैं. मतलब ये कि अपनी ताकत दिखाने के लिए वो दूसरे नर के साथ गठबंधन कर लेते हैं. फिर दोनों मिलकर दुश्मन को खदेड़ देते हैं. कब्बाली नेशनल पार्क में समस्या ये है कि दोनो ग्रुप बराबर के ताकतवर हैं.

क्या कभी खत्म हो पाएगी ये गैंगवॉर?

सवाल ये कि क्या युगांडा में भी नया सरदार मिलने के साथ संघर्ष खत्म हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिज़ोना के असिस्टेंट प्रोफेसर जैकब नेरी बताते हैं कि हजारों साल पहले क्या किसी ने कल्पना की थी कि एक दिन आएगा इंसान AI युग में प्रवेश करेगा. लेकिन वक्त ने जिस तरह इंसान को बदला है. ठीक उसी तरह इंसान का सबसे करीबी रिश्तेदार माने जाने वाला चिंपैंजी भी अपने आप को बदल रहा है.

वह अपने आपको विकसित कर रहा है. यानी चिंपैंजी जैसा अक्लमंद जानवर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि जंगल की दुनिया में गुस्सा शक्ति का प्रतीक हो सकता है. मगर इंसानों की दुनिया में संयम ही असली ताकत है.