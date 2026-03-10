Advertisement
ट्रंप ईरान में उलझे रह गए, इधर चीन ने 141 पन्नों में लिख दी अमेरिकी वर्चस्व के पतन की पटकथा, खड़े रह जाएंगे F-35 जैसे विमान

अमेरिका ईरान में इजरायल के साथ जंग लड़ रहा है और हर दिन करोड़ों डॉलर इस जंग में फूंक रहा है. दूसरी तरफ चीन ने कुछ ऐसा कर दिया जो अमेरिका की दादागिरी को बड़ी चुनौती दे सकता है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 10, 2026, 01:03 PM IST
ट्रंप ईरान में उलझे रह गए, इधर चीन ने 141 पन्नों में लिख दी अमेरिकी वर्चस्व के पतन की पटकथा, खड़े रह जाएंगे F-35 जैसे विमान

एक तरफ जहां अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ने में मसरूफ है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. तेल संकट और बढ़ती कीमतों वाली सुर्खियों के बीच चीन ने धीरे से एक दस्तावेज जारी किया है जो आने वाले कई दशकों तक शक्ति संतुलन को बदल सकता है. 5 मार्च को चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में चीन की 141 पन्नों की 15वीं फाइव-ईयर प्लान पेश किया गया. इसमें चीन ने ऐसी रणनीति बताई है जिससे वह भविष्य की तकनीकों, कच्चे माल और उद्योगों में जबरदस्त बढ़त हासिल करना चाहता है.

  • चीन ने अपने दस्तावेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बहुत तवज्जो दी है. चीन अगले दशक में AI को अपनी अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में लागू करना चाहता है. 

  • चीन ने अपने इस प्रोजेक्ट में आर्थिक लक्ष्य भी बहुत बड़े रखे हैं. इसके तहत योजना के दौरान सिर्फ AI से जुड़ी इंडस्ट्रीज की कीमत 10 ट्रिलियन युआन (लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर) से ज्यादा होने की उम्मीद है.

  • इसके अलावा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को भी अहम उद्योग ऐलान किया है और अगले पांच वर्षों में इसका प्रोडक्शन दोगुना करने का टार्गेट रखा गया है.

  • योजना में यह भी कहा गया है कि चीन अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएगा. न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च को और तेज करेगा. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक को आगे बढ़ाएगा.

  • यह योजना क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक और खास तौर पर उन कच्चे माल तथा उनकी प्रोसेसिंग क्षमता में एक साथ निवेश बढ़ाने पर जोर देती है, जिन पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्भर करते हैं, खासकर रेयर-अर्थ धातुओं पर.

अमेरिका ने भी 2022 में उठाया था बड़ा कदम 

चीन नई तकनीकों, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी नीतियों को जोड़कर लंबे समय की आर्थिक और तकनीकी ताकत बनाना चाहता है, न कि सिर्फ युद्ध के मैदान में फायदा लेना. हालांकि अमेरिका ने 2022 में ही चीन को इस दिशा में जवाब देने के लिए CHIPS and Science Act पास किया था, जिसके तहत 52.7 अरब डॉलर से घरेलू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मजबूत करने का फैसला किया गया, लेकिन यह कोशिश खास तौर पर चिप इंडस्ट्री तक सीमित है. वहीं इसके विपरीत चीन की योजना बहुत व्यापक है. चीन AI को पूरी अर्थव्यवस्था में फैलाना चाहता है और रोबोटिक्स को औद्योगिक प्रोक्शन का आधार बनाना चाहता है.

चीनी बनाम अमेरिकी योजना

AI के अलावा चीन का क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष तकनीक और खास तौर पर रेयर अर्थ जैसे कच्चे माल में निवेश करना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों के लिए जरूरी है. दिग्गज कह रहे हैं कि अमेरिका का 2022 का चिप् एक्ट अगर एक राइफल की तरह है तो चीन की यह योजना हथियारों का जखीरा है. इस रणनीति के केंद्र में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं. इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मिसाइल सिस्टम और रडार तक हर जगह होता है. हर F-35 फाइटर जेट में भी सैकड़ों पाउंड रेयर अर्थ इस्तेमाल होती हैं. हाल के वर्षों में चीन ने इन धातुओं पर अपना कंट्रोल और मजबूत किया है. उसने निर्यात नियम कड़े कर दिए हैं और लाइसेंस सिस्टम भी लागू कर दिया है, जिससे वैश्विक सप्लाई पर उसका प्रभाव बढ़ गया है.

चीन के अलावा विकल्प तलाश रहा अमेरिका

दूसरी तरफ अमेरिका ने फैसला किया है कि 2027 से उसके रक्षा ठेकों में चीनी रेयर अर्थ का इस्तेमाल खत्म किया जाएगा, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नए ठिकाने ढूंढने होंगे. इससे एक कमजोरी का दौर पैदा हो सकता है, जो कई साल या एक दशक तक चल सकता है.

खड़े रह जाएंगे अमेरिका के F35 जेट

चीन की यह योजना इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि आने वाले 15 वर्षों में कच्चे माल पर चीन का कंट्रोल बना रहे जिनसे आधुनिक हथियार और तकनीक बनती है. अगर चीन कच्चे माल, रोबोटिक्स और AI को एक ही राज्य-नियंत्रित सिस्टम में जोड़ने में सफल हो गया, तो भविष्य की महाशक्ति की लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि फैक्ट्रियों और सप्लाई-चेन में तय होगी, उससे पहले कि कोई F-35 उड़ान भरे.

क्या होते हैं रेयर अर्थ?

बता दें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगभग 17 धातुओं का समूह होता है. ये धातु आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी हैं, उदाहरण के तौर पर अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक F35 को ही लें तो जेट को शक्तिशाली मैग्नेट और जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में सेंसर और रडार सही तरीके से काम करें, इसके लिए भी ये जरूरी होती हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों और मोटरों को ज्यादा ताकतवर और कुशल बनाने में इनका इस्तेमाल होता है. वहीं स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करने में भी रेयर-अर्थ धातुओं की अहम भूमिका होती है.

चीन का दूरदर्शी कदम- विशेषज्ञ

चीन पहले ही रेयर अर्थ के मामले में बाकी दुनिया से बहुत आगे है. उससे भी बड़ी बात है कि रेयर अर्थ की खद्यानें भले ही दुनिया में कई जगहों पर हो लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाने की क्षमता भी सबसे ज्यादा चीन के पास ही है. यही कारण है कि चीन के इस प्लान को एक्सपर्ट्स 'War Plan' भी कह रहे हैं. क्योंकि अगर किसी देश के पास रेयर अर्थ, AI, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसी ताकतें होंगी वह भविष्य के हथियार और उद्योग दोनों में आगे निकल सकता है.

