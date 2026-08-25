/चीन का 27000KM का ‘गोल्डन लूप’... सीमा से समुद्र तक रणनीतिक घेरा, भारत के करीब 10000Km लंबी सड़क क्यों अहम?

चीन अपनी सरहदों और समुद्री तटों के आसपास करीब 27000Km लंबा विशाल सड़क नेटवर्क तैयार कर रहा है. इसे ‘गोल्डन लूप’ के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका सबसे संवेदनशील हिस्सा G219 हाईवे है, जो तिब्बत और शिनजियांग से होते हुए भारत समेत कई देशों के बॉर्डर के बेहद नजदीक से गुजरता है. बीजिंग इसे सरहदी इलाकों के विकास, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स से जोड़कर पेश कर रहा है, लेकिन इसकी रणनीतिक क्षमता को नजरअंदाज करना मुश्किल है. क्योंकि इसकी मदद से बीजिंग को दूरदराज और रणनीतिक रूप से संवेदनशील सरहदी इलाकों में फौजियों और सामान की आवाजाही बेहतर करने में भी मदद कर सकता है.
यह योजना चीन की 2026-2030 की 15वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है. 21 जुलाई को एक सरकारी ब्रीफिंग में परिवहन उप-मंत्री जू चेंगगुआंग ने इसकी जानकारी दी. जू ने कहा,'ये तीनों हाईवे टूरिज्म, प्राकृतिक संसाधनों के विकास और चीन के सीमावर्ती इलाकों को स्थिर और मजबूत करने के लिए बहुत अहम कॉरिडोर साबित होंगे. चीनी परिवहन अधिकारियों के मुताबिक, निर्माण और आधुनिकीकरण के इस कार्यक्रम पर करीब 370 अरब युआन खर्च होंगे.
हालांकि आपको यह भी बता दें कि इसका मतलब यह नहीं है कि चीन जमीन से एकदम नई 27000KM की सड़क तैयार करेगा. इस नेटवर्क का बड़ा हिस्सा पहले से मौजूद है. चीन अगले पांच साल में अधूरे हिस्सों को पूरा करने, कमजोर हिस्सों को बदलने और करीब 7400 किलोमीटर सड़क को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है.
पहला हिस्सा G219 है, जो शिनजियांग के कानास से गुआंग्शी के डोंगशिंग तक करीब 10000KM लंबा बनाया जाना है. यह शिनजियांग, तिब्बत और युन्नान से होते हुए चीन की पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं के साथ चलेगा. रास्ते में यह भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सीमाओं के करीब से गुजरेगा.
उत्तरी हिस्सा G331 करीब 9200 किलोमीटर लंबा होगा. यह शिनजियांग के अल्ताय को लियाओनिंग के डांडोंग से जोड़ेगा. यह मध्य एशिया, मंगोलिया और रूस की सहदों के साथ चलता हुआ उत्तर-पूर्वी चीन तक पहुंचेगा.
तीसरा हिस्सा G228 करीब 7400 किलोमीटर लंबा होगा. यह डांडोंग से डोंगशिंग तक चीन के समुद्री तट के साथ चलेगा. रास्ते में चीन के 10 राज्य स्तर के इलाकों और कई बड़े बंदरगाहों व औद्योगिक केंद्रों को भी अपने साथ जोड़ेगा.
इन तीनों को मिलाकर ऐसा नेटवर्क तैयार होगा, जो चीन के सीमावर्ती इलाकों को उसके औद्योगिक और तटीय क्षेत्रों से जोड़ देगा. इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा शिनजियांग में G219 के झाओसु और वेनसु के बीच है. यहां तियानशान पहाड़ों के बीच सड़क बनाई जा रही है, जिसमें 15.7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है. इससे यिनिंग और अक्सू के बीच सड़क की दूरी 1710 किलोमीटर से घटकर करीब 445 किलोमीटर रह जाएगी.
चीन का कहना है कि उसकी सीमा के पास मौजूद कई इलाके अभी भी दूरदराज, कम आबादी वाले और बड़े बाजारों से कमजोर रूप से जुड़े हुए हैं. बेहतर सड़कें माल ढुलाई की लागत कम कर सकती हैं, पर्यटन और निवेश बढ़ा सकती हैं, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बेहतर कर सकती हैं और खनिज, कृषि व वन उत्पाद वाले क्षेत्रों को बंदरगाहों और बड़े कारोबारी केंद्रों से जोड़ सकती हैं. साथ ही यह नेटवर्क 100 से ज्यादा प्रमुख सीमा चौकियों को चीन के बड़े तटीय बंदरगाहों से जोड़ने में भी मदद करेगा. इससे मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार को समुद्री व्यापार से जोड़ा जा सकेगा.
इन तीनों में G219 भारत के लिए सबसे ज्यादा अहम है. इसे शिनजियांग के कानास से गुआंग्शी के डोंगशिंग तक करीब 10000KM लंबा बनाया जाना है. इन सड़कों का इस्तेमाल सिर्फ नागरिक और कारोबारी गतिविधियों के लिए हो, ऐसा जरूरी नहीं है. सैन्य नजरिये से भी ये सड़कें रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं. बेहतर और ज्यादा जुड़े हुए हाईवे चीन की सेना, सैन्य उपकरणों, ईंधन और दूसरी रसद को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा ऑप्शन मुहैया करा सकते हैं. इसमें सबसे अहम G219 है, क्योंकि यह भारत के नजरिये से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. क्योंकि इसका पुराना शिनजियांग-तिब्बत हिस्सा अक्साई चिन से होकर गुजरता है. भारत अक्साई चिन को लद्दाख का हिस्सा मानता है, जबकि चीन इस इलाके पर नियंत्रण रखता है.
चीन को इस परियोजना में कई मुश्किलों का भी सामना करना होगा. इनमें ऊंचाई वाले इलाकों में पर्माफ्रॉस्ट, भूकंप, भूस्खलन, रेगिस्तान, जंगल और हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण जैसी चुनौतियां शामिल हैं.
चीन का 'Golden Outer Ring' और BRI यानी 'Belt and Road Initiative' दोनों कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, लेकिन उनका दायरा और मूल मकसद अलग है. गोल्डन आउटर रिंग खास तौर पर चीन के अपने सरहदी और तटीय इलाकों के भीतर बनाया जा रहा घरेलू परिवहन नेटवर्क है. इसके उलट, BRI एक वैश्विक आर्थिक और कनेक्टिविटी पहल है, जिसे चीन ने 2013 में शुरू किया था. इसके तहत एशिया, यूरोप, अफ्रीका समेत कई अन्य क्षेत्रों के देशों के साथ सड़क, रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं. आसान भाषा में कहें तो BRI चीन को दूसरे देशों और वैश्विक बाजारों से जोड़ने की रणनीति है, जबकि गोल्डन आउटर रिंग चीन के अपने बॉर्डर और तटीय इलाकों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क है.