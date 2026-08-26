ड्रैगन ने नेपाल को दिया दगा! सैलाब आते देख भी चुप रहा, बता देता तो कम होती तबाही

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड ने रसुवा जिले में भारी तबाही देखने को मिली. इस घटना में अब तक 100 के करीब लोगों की जान चली गई है. इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. इनमें एक बड़ी संख्या भारतीय पर्यटकों की है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा नेपाल के अफसरों ने इसके लिए चीन का जिम्मेदार बताया है, क्योंकि उसने समय रहते उसे अलर्ट नहीं किया, जबकि उसे काफी समय पहले सैलाब के बारे में पता चल गया था.
चीनी मीडिया CRI ऑनलाइन नेटवर्क के मुताबिक, तिब्बत के केरुंग में अचानक सैलाब आने के बाद पानी तेजी से नेपाल की तरफ बढ़ा रहा था. चीन के समय के मुताबिक यह घटना 10:30 बजे हुई. जबकि इस समय नेपाल में 8:30 बज रहे थे. (दोनों देशों के समय में 2 घंटा 15 मिनट का अंतर है.) नेपाली अफसरों का कहना है कि इस विनाशकारी सैलाब की जानकारी तय समय से लगभग 45 मिनट देरी से मिली.
एक जानकारी के मुताबिक रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी (CDO) नरेंद्र परियार ने सुबह तकरीबन 9 बजे बताया कि स्थानीय लोगों ने केरुंग से नेपाल की तरफ सैलाब के पानी को बढ़ते हुए देखा है. उन्हें यह जानकारी चीन के क्षेत्र में आफत आने के तकरीबन 45 मिनट बाद मिली. इसका मतलब यह है कि चीन को पता था लेकिन उसने यह जानकारी नेपाल को नहीं दी. इस देरी के कारण सीमावर्ती टिमुरे और आसपास के इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने का पर्याप्त समय नहीं मिला. अब सवाल उठ रहा है कि चीन ने नेपाल को समय पर चेतावनी क्यों नहीं दी.
हालांकि, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि चीन ने जानबूझकर जानकारी रोकी थी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर समय रहते चीन जरूरी कदम उठाता तो, बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता था. दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब चीन ने इस तरह की जानकारी पड़ोसी देश को नहीं दी. बल्कि पिछले साल भी इसी नदी में आए सैलाब से चीन के अधिकारियों ने नेपाल को अलर्ट नहीं किया था.
तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो
नेपाल फ्लैश फ्लड की जानकारी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो, भूकंप की वजह से बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा पहाड़ से नीचे गिरा. इससे भोटेकोशी नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रुक गया और फिर अचानक बहुत ज्यादा पानी नीचे की तरफ बह निकला.
CNN ने अपनी रिपोर्ट में वैज्ञानिकों के हवाले से बताया कि जलवायु परिवर्तन भी ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ा रहा है. तापमान बढ़ने से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं. हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के बर्फ पिघलने की रफ्तार साल 2000 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है. नेपाल में ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी-बड़ी झीलें भी बन रही हैं. जब इन झीलों में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है तो इनके टूटने से अचानक तेज बाढ़ आ सकती है. इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) कहा जाता है. ऐसी बाढ़ पहाड़ों से तेजी से नीचे आती है और रास्ते में आने वाले गांवों और शहरों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.