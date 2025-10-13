Advertisement
जिनपिंग ने धमकाया तो ट्रंप का दिमाग ठिकाने आया? बोले- 'अमेरिका चीन का नुकसान नहीं चाहता'

US China trade tariff: दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच के व्यापारिक तनाव में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने शेयर बाज़ारों को डुबो दिया है, निवेशकों और उद्योगों को झकझोर दिया है. खासकर वसंत ऋतु में जैसे को तैसा वाली टैरिफ लड़ाई के फिर से शुरू होने की आसार बढ़ गए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:37 AM IST
जिनपिंग ने धमकाया तो ट्रंप का दिमाग ठिकाने आया? बोले- 'अमेरिका चीन का नुकसान नहीं चाहता'

US Tariff on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सम्मान किया जाता है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किए गए अपने पोस्ट में कहा, 'अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है. चीन के बारे में चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. बेहद सम्मानित राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अभी बुरा समय गुजरा है. वह अपने देश के लिए मंदी नहीं चाहते हैं और न ही मैं. अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता!

हालात पर हमारी नजर!

व्हाइट हाउस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यह विश्वास करना असंभव है कि चीन ने बदले वाली कार्यवाई भरा कदम उठाया होगा, लेकिन उन्होंने उठाया है, और बाकी इतिहास है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, हमारी हालात पर नजर बनी हुई है.'

ये भी पढ़ें- टैरिफ पर शी जिनपिंग ने ट्रंप को 'पुष्पा' स्टाइल में धमकाया, कहा- ध्यान रखना अगर... 

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर 100% नए टैरिफ लगाने की धमकी पर अमल करने पर वाशिंगटन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई थी. ट्रंप की यह ताज़ा धमकी पिछले हफ़्ते चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों पर निर्यात प्रतिबंधों की झड़ी लगाने के बाद आई है. इस बढ़ते तनाव से व्यापार वार्ता में महीनों से चल रही प्रगति पटरी से उतरने का खतरा है. वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को इस धमकी पर बीजिंग की पहली टिप्पणी में कहा, 'हाई टैरिफ की धमकियों का सहारा लेना चीन के साथ बातचीत का सही तरीका नहीं है.'

प्रवक्ता ने आगे कहा था कि अगर अमेरिका एकतरफा कार्रवाई पर अड़ा रहता है, तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से कदम उठाएगा. टैरिफ वॉर पर हमारा रुख अटल है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम इससे डरते भी नहीं हैं.'

खतरे में दुनिया के बाजार

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच के व्यापारिक तनाव में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने शेयर बाज़ारों को डुबो दिया है, निवेशकों और उद्योगों को झकझोर दिया है. खासकर वसंत ऋतु में जैसे को तैसा वाली टैरिफ लड़ाई के फिर से शुरू होने की आशंका बढ़ गई, जब चीनी और अमेरिकी आयातों पर शुल्क क्रमशः लगभग 145% और 120% तक बढ़ गए थे. इन फैसलों से दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता में नई अनिश्चितता भी पैदा हो गई है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच दो हफ़्ते बाद दक्षिण कोरिया में एक बहुप्रतीक्षित बैठक होने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप ने रेयर अर्थ मैटेरियल्स के मुद्दे का हवाला देते हुए कहा कि अब किसी बैठक का कोई फायदा नहीं दिखता है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

