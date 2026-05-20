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Hindi Newsदुनियाबिजली उत्पादन में इन 3 देशों का दबदबा, भारत ने भी लगाई छलांग; कितना होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन

बिजली उत्पादन में इन 3 देशों का दबदबा, भारत ने भी लगाई छलांग; कितना होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन

Most Electricity Producing Countries: बिजली के बिना आजकल कोई भी काम मुश्किल है. चाहे मोबाइल फोन हो या एसी हर चीज बिजली से ही चलती. क्या आपको पता है कि दुनिया के कौन से देश सबसे ज्यादा बिजली पैदा करते हैं? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 20, 2026, 11:18 AM IST
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बिजली उत्पादन में इन 3 देशों का दबदबा, भारत ने भी लगाई छलांग; कितना होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन

Electricity Production: मोबाइल फोन से लेकर एयर कंडीशनर, फ्रीज, टीवी और गाड़ियां समेत दुनिया भर की बड़ी-बड़ी मशीनें केवल बिजली से ही चलती है. दुनियाभर में लगभग 80 प्रतिशत आज काम बिजली के बिना नहीं हो सकते हैं. ऐसे में इसकी खपत भी बहुत होती है. क्या आप जानते हैं कि आखिर दुनियाभर में कौन सा देश सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है? 

दुनिया का टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है चीन 

बता दें कि चीन हर साल 10,000 पेटावाट-घंटे से ज्यादा बिजली उत्पादन के साथ दुनिया का टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर देश है. वैसे तो यहां कोयले का अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन सोलर और विंड यहां एनर्जी के सबसे बड़े सोर्स हैं, जो रिन्यूबल एनर्जी सोर्स की नई क्षमता का लगभग आधा हिस्सा प्रदान कर रहे हैं. बता दें कि चीन में रिन्यूबल एनर्जी के तेजी से विस्तार से एनर्जी मिक्सचर का रि क्रिएशन हो रहा है, जिससे कार्बन एमिशन में कमी आ रही है.    

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एनर्जी पर भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा अमेरिका

बिजली खपत की बात करें तो अमेरिका हर साल 4,500 पेटावाट घंटे से ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है, जिसमें से अधिकतर नेचुरल गैस से मिलती है. इसके बाद कोयला, न्युक्लियर और रिन्यूबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. इसके अलावा अमेरिका सोलर और विंड एनर्जी पर भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. इसकी डायवर्सी एनर्जी सिस्टम और ग्रिड रिलेटेड इनोवेशन का लीडर बन रहा है.     

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हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का विस्तार कर रहा भारत 

भारत की बात करें तो हमारा देश हर साल 2,000 पेटावाट घंटे बिजली का प्रोडक्शन करता है. यह ग्लोबल लेवल पर तीसरे नंबर पर है. भारत में कोयला अभी भी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, लेकिन रिन्यूबल एनर्जी और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का भी तेजी से विस्तार हो रहा है. फिलहाल सरकार की पहल क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है. इसका मकसद देश के पावर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना और डॉमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को आगे बढ़ाना है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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