ट्रैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बताया 'लुटेरा', लेकिन ड्रैगन से समझौते पर कही ये बात

US China Tariff War: डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर निशाना साधा है, उन्होंने ड्रैगन की ट्रेड प्रैक्टिस को अनफेयर बताते हुए यूएस के धन को लूटने का इल्जाम लगाया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:07 PM IST
Donald Trump on China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को कहा कि चीनी सामान पर उनका प्रपोज्ड अडिशनल 100% टैरिफ 'सस्टेनेबल' नहीं होगा, और आगे जोर देकर कहा कि बीजिंग ने "उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया." जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन पर लगाए जाने की धमकी वाले शुल्क इकॉनमी पर कोई खास असर डाले बिना लागू रह सकते हैं, तो उन्होंने 'फॉक्स बिजनेस' से कहा, "ये टिकाऊ नहीं है." 

"चीन ने मजबूर किया"
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन नंबर यही है, शायद ये नहीं है, आप जानते हैं, ये बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया," ट्रंप ने चीन पर लंबे समय से चली आ रही अनफेयर प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए कहा, "बीजिंग हमेशा बढ़त की तलाश में रहता है. उन्होंने सालों तक हमारे देश को लूटा है. चीन, उन्होंने हमारे देश के साथ बहुत कुछ किया. उन्होंने पैसे निकाले. अब, ये उलट गया है... हमारा एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी है और वो सिर्फ ताकत का सम्मान करते हैं. मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है. देखते हैं क्या होता है."

 

समझौते को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने इस महीने के आखिर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की अपने प्लान को कंफर्म भी किया, शायद दक्षिण कोरिया में एशिया-पैसिफिक इकॉनमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान.  ट्रंप ने शी के बारे में कहा, "मैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता हूं." उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि चीन के साथ हमारा रिश्ता ठीक रहेगा, लेकिन हमें एक निष्पक्ष समझौता करना होगा. ये फेयर होना चाहिए."

टैरिफ वॉर जारी
"अमेरिका-चीन टैरिफ विवाद ने पहले भी लंबे समय तक चले ट्रेड वॉर के दौरान चीनी सामानों पर अमेरिकी इम्पोर्ट टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है जिससे ग्लोबल इकॉनमिक चिंताएं बढ़ गई हैं. ट्रंप के लेटेस्ट 100% टैरिफ की धमकी, रेयर अर्थ मिनरल्स पर बीजिंग के नए एक्सपोर्ट कंट्रोल के बाद आई है.

टेंशन में अमेरिका-चीन के रिश्ते
ट्रंप का ये कमेंट अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) की तरफ से टैरिफ पॉज को संभावित रूप से बढ़ाने के सुझाव के बावजूद आई है. बेसेंट ने पहले कहा था, "85 अमेरिकी सीनेटर राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल की खरीद के लिए चीन पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने को तैयार हैं." पिछले एक हफ्ते में अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते लगातार टेंशन से भरपूर होते गए हैं, हालांकि दोनों पक्षों ने इस विवाद के संभावित नतीजों पर मिले-जुले संकेत दिए हैं.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

china us tariff Donald Trump Xi Jinping

