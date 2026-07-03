/Explainer: बांग्लादेश-म्यांमार में चीन की नई साजिश, बनाना चाहता है नया गलियारा; क्या भारत के लिए इससे खड़ी होगी मुश्किलें?

दक्षिण एशिया में चीन एक बार फिर अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में सक्रिय दिखाई दे रहा है. हाल के दिनों में बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़ने वाले एक संभावित आर्थिक गलियारे (इकोनॉमिक कॉरिडोर) को लेकर चर्चा तेज हुई है. रक्षा और सामरिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि यह परियोजना आगे बढ़ती है, तो इसका असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्रीय भू-राजनीति और सुरक्षा समीकरणों पर भी पड़ सकता है. फिलहाल इस खबर को लेकर अभी तक भारत या भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है. जैसे ही भारत इस खबर पर अपना पक्ष जारी करेगा, खबर में अपडेट किया जाएगा.
अंतरराष्ट्रीय सियासी विश्लेषकों के मुताबिक, चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है. इसी रणनीति के तहत वह सड़क, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए पड़ोसी देशों में निवेश बढ़ा रहा है. प्रस्तावित बांग्लादेश-म्यांमार गलियारा भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. यदि यह परियोजना आकार लेती है, तो चीन को बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुंच और मजबूत करने का अवसर मिल सकता है. इससे उसे क्षेत्र में व्यापारिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित करने में मदद मिलेगी.
हालांकि इस प्रस्तावित कॉरिडोर की चर्चा हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारीक रहमान की चीन यात्रा के दौरान प्रमुखता से हुई. योजना के तहत चीन के कुनमिंग शहर को बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों, खासकर मोंगला पोर्ट, से मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क के जरिए जोड़ने पर विचार किया जा रहा है. इसी क्रम में चीन के बांग्लादेश स्थित राजदूत याओ वेन ने बताया कि दोनों देशों ने विदेश नीति और रक्षा मामलों पर '2+2 संवाद तंत्र' की संभावनाओं पर भी सहमति जताई है. इस व्यवस्था के तहत दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालय नियमित स्तर पर रणनीतिक वार्ता कर सकेंगे.
याओ वेन ने कहा कि इस तरह के कॉरिडोर का विचार बिल्कुल नया नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि 1999 में बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (BCIM) आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव सामने आया था, जिसका उद्देश्य सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई संपर्क के जरिए चारों देशों को जोड़ना था. हालांकि, यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी. उनके अनुसार, वर्तमान पहल उसी दिशा में एक नया प्रयास है. उन्होंने कहा कि यदि अन्य देश भविष्य में इस परियोजना का हिस्सा बनना चाहें तो चीन उनके लिए भी दरवाजे खुले रखेगा. हालांकि, इसमें शामिल होना या न होना पूरी तरह संबंधित देशों का निर्णय होगा.
भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा तथा संपर्क व्यवस्था इनसे जुड़ी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत को अपनी क्षेत्रीय रणनीति और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर और अधिक ध्यान देना पड़ सकता है. हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस प्रस्तावित गलियारे से भारत की सुरक्षा पर तत्काल कोई प्रत्यक्ष खतरा पैदा हो गया है. लेकिन भविष्य में बदलते भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए रखेगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति, पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को और गति देकर इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर सकता है. साथ ही बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदार देशों के साथ सहयोग भी भारत की रणनीति का अहम हिस्सा बना रहेगा. चीन पहले से ही म्यांमार में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर चुका है. वहीं बांग्लादेश के साथ भी उसके आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं. इन निवेशों के जरिए चीन क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता रहा है.
फिलहाल इस प्रस्तावित आर्थिक गलियारे को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं जारी हैं. परियोजना की अंतिम रूपरेखा, समयसीमा और क्रियान्वयन को लेकर आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए इसके संभावित प्रभावों को लेकर अभी केवल रणनीतिक आकलन किए जा रहे हैं. आने वाले समय में संबंधित देशों के आधिकारिक फैसले इस परियोजना की दिशा तय करेंगे.