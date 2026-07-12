चीन में कुदरत का कहर! 'बावी' तूफान के बाद भारी बारिश का रेड अलर्ट, सुरक्षित निकाले गए 20 लाख लोग

चीन के पूर्वी तटीय इलाकों में शक्तिशाली तूफान 'बावी' ने दस्तक देते ही हालात बिगाड़ दिए हैं. शनिवार देर रात झेजियांग प्रांत के तट से टकराने के बाद तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी. प्रशासन ने समय रहते बड़े पैमाने पर एहतियाती कदम उठाते हुए लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. चीनी अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को संभावित खतरे वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है.
प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता किसी भी तरह की जनहानि को रोकना है, इसलिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. राष्ट्रीय मौसम एजेंसियों के अनुसार, 'बावी' इस साल चीन में आने वाला नौवां बड़ा तूफान है. यह शनिवार रात करीब 11:20 बजे झेजियांग प्रांत के काउंटी स्तर के शहर युहुआन के तट से टकराया. उस दौरान इसकी अधिकतम हवा की रफ्तार लगभग 40 मीटर प्रति सेकंड रिकॉर्ड की गई, जिससे कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ.
तूफान की गंभीरता को देखते हुए चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अत्यधिक बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, तूफान के प्रभाव को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी लागू है. मौसम विशेषज्ञ लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं.
तूफान के असर को देखते हुए राजधानी बीजिंग सहित कई शहरों में आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. राहत दलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थानीय प्रशासन लोगों से घरों के भीतर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहा है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार दोपहर तक झेजियांग, उत्तरी फुजियान, उत्तर-पूर्वी जियांग्शी और दक्षिणी अनहुई में बेहद तेज बारिश हो सकती है. इसके अलावा बीजिंग और हेबेई के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है.
लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी कारण घर से बाहर न निकलें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.