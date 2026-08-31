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'ग्रीन एनर्जी' की आड़ में तिब्बत को 'पावर बेस' बना रहा चीन, भारत-नेपाल और भूटान के लिए खतरे की घंटी; समझें रणनीति

Chinese Renewable Energy Development in Tibet? चीन 'ग्रीन एनर्जी' की आड़ में तिब्बत को 'पावर बेस' बनाने की रणनीति पर चल रहा है. जिसे एक्सपर्टों ने भारत-नेपाल और भूटान के लिए खतरे की घंटी बताया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 31, 2026, 01:31 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:32 AM IST
'ग्रीन एनर्जी' की आड़ में तिब्बत को 'पावर बेस' बना रहा चीन, भारत-नेपाल और भूटान के लिए खतरे की घंटी; समझें रणनीति

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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'ग्रीन एनर्जी' की आड़ में तिब्बत को 'पावर बेस' बना रहा चीन, भारत के लिए बढ़ा खतरा
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