'ग्रीन एनर्जी' की आड़ में तिब्बत को 'पावर बेस' बना रहा चीन, भारत-नेपाल और भूटान के लिए खतरे की घंटी; समझें रणनीति

Why China is Promoting Renewable Energy in Tibet? दुनिया की नजरों में धूल झोंककर चीन, तिब्बत में दोहरा खेल खेलने में लगा है. वह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) को विश्वस्तरीय स्वच्छ-ऊर्जा केंद्र के रूप में पेश करता हो. लेकिन इसकी आड़ में वह इलाके में तेजी के साथ दोहरे उपयोग वाला ढांचा विकसित कर रहा है. जिसे वह जब चाहे जंग की स्थिति में इस्तेमाल कर सकता है.
अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन इस पठारी क्षेत्र में जलविद्युत (हाइड्रोपावर), सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अल्ट्रा-हाई-वॉल्टेज (यूएचवी) ट्रांसमिशन का तेज़ी से निर्माण कर रहा है. ये सब परियोजनाएं दोहरे उपयोग वाली हैं, जिनका नागरिक और सैन्य दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसा करके वह भारतीय सीमा के पास अपनी दीर्घकालिक सैन्य मौजूदगी को मजबूती भी प्रदान कर रहा है. यह खुलासा एक इतालवी लेखक ने किया है.
इतालवी पत्रकार मार्को रेस्पिंटी का यह लेख 'बिट्टर विंटर' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. इस लेख में मार्को रेस्पिंटी लिखते हैं, तिब्बत में विश्वसनीय बिजली, सड़कें और संचार तंत्रों को सीमावर्ती गांवों, लॉजिस्टिक्स हब और सैन्य चौकियों को जोड़ दिया है. दोनों को इस तरह लिंक किया गया है कि वे नागरिक प्रशासन और चीनी सेना दोनों के काम आ सकते हैं.
एक जियोस्पेशियल स्टडी के मुताबिक, चीन की साजिश तिब्बत को हाई आल्टिट्यूड वाले पावर बेस के रूप में बदलने की है. भारतीय थिंक टैंक तक्षशिला संस्थान के जियोस्पेशियल बुलेटिन से पता चलता है कि चीन ने 2013 से 2025 के बीच तिब्बत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता कई गीगावाट बढ़ा ली है. उसने सिर्फ दो बड़ी परियोजनाओं के दम पर बिजली उत्पादन में 2023 में 700 मेगावाट, 2024 में 860 मेगावाट और 2025 में अनुमानित 2600 मेगावाट की तेज बढ़त दर्ज की.
स्टडी में सामने आया है कि उसने शिगात्से के पास सौर ऊर्जा का जाल बिछाया है. सौर फार्मों को हवाई अड्डे और शहरी सीमाओं के पास बनाया गया है. साथ ही गार काउंटी में बने सोलर एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं. इन प्लांटों से उत्पन्न होने वाली बिजली स्थानीय प्रशासन के साथ ही चीनी सेना की उपस्थति को भी मजबूत कर रही है.
वाशिंगटन डी.सी. स्थित 'सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' (CSIS) ने भी अपनी रिपोर्ट में चीन की इस साजिश का खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन तिब्बती पठार को ग्रे-ज़ोन इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति के तहत विकसित कर रहा है. इसके तहत सीधे संघर्ष से बचते हुए भारत और नेपाल जैसे पड़ोसियों पर दबाव बनाने के लिए वह सरहदी इलाकों में बांधों, सड़कों, रेल और डिजिटल प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है.
भारत के लिए चीन की यह रणनीति चिंता का सबब मानी जा रही है. वह ब्रह्मपुत्र जैसी अंतरराष्ट्रीय नदियों पर मेगा बांध बना रहा है, जिसे वह भविष्य में वाटर बम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेगा. इसके साथ ही ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का भी जोखिम है.
जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों के अनुसार, चीन अपनी इन सारी गतिविधियों को ग्रीन डेवलपमेंट कहकर ढकने की कोशिश करता है. लेकिन सच्चाई इसके उलट है. ऐसा करके वह भारत से सटे इलाकों में गांव, माइक्रोग्रिड्स और सैन्य बैरकों का विद्युतीकरण कर रहा है. ऐसा होने पर भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सामने वाले क्षेत्रों में स्थायी बस्तियां बसाने, हर मौसम में निगरानी और तुरंत सैन्य लामबंदी की क्षमता कई गुणा बढ़ जाती है.
माना जा रहा है कि तिब्बत में चीन का अक्षय ऊर्जा अभियान नहीं बल्कि सोची-समझी रणनीति है. इन जलविद्युत बांध, सौर फार्म, माइक्रोग्रिड और यूएचवी लाइनों से वह अपने रडार, संचार उपकरणों, ड्रोन और बैरकों को बिजली प्रदान करने का स्थाई इंतजाम कर रहा है.
लेख में कहा गया है कि भारत, नेपाल और भूटान को अलर्ट होने की जरूरत है. तिब्बत में स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने के नाम पर चीन जो खेल खेल रहा है, वह उसका दीर्घकालिक हार्ड-पावर का निवेश है. ऐसे में चीन के मंसूबों को जवाब देने के लिए इन तीनों देशों को भी मिलकर तैयारियां करनी होंगी. इसके लिए उन्हें निरंतर उपग्रह निगरानी, ओपन-सोर्स विश्लेषण और दूसरे स्रोतों से आने वाली जानकारियों का विश्लेषण करके अपना मजबूत जवाब तैयार करना होगा. जिससे भविष्य में चीन कोई दुस्साहस करने की हिम्मत न कर सके.
(एजेंसी IANS)