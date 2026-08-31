'ग्रीन एनर्जी' की आड़ में तिब्बत को 'पावर बेस' बना रहा चीन, भारत-नेपाल और भूटान के लिए खतरे की घंटी; समझें रणनीति

लेख में कहा गया है कि भारत, नेपाल और भूटान को अलर्ट होने की जरूरत है. तिब्बत में स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने के नाम पर चीन जो खेल खेल रहा है, वह उसका दीर्घकालिक हार्ड-पावर का निवेश है. ऐसे में चीन के मंसूबों को जवाब देने के लिए इन तीनों देशों को भी मिलकर तैयारियां करनी होंगी. इसके लिए उन्हें निरंतर उपग्रह निगरानी, ओपन-सोर्स विश्लेषण और दूसरे स्रोतों से आने वाली जानकारियों का विश्लेषण करके अपना मजबूत जवाब तैयार करना होगा. जिससे भविष्य में चीन कोई दुस्साहस करने की हिम्मत न कर सके.