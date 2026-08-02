/बूढ़ी होती जा रही चीन पर 75 साल से राज करने वाली पार्टी, युवाओं ने क्यों मोड़ा मुंह? जिनपिंग के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत

दुनिया को अपनी ताकत, अनुशासन और राजनीतिक स्थिरता का संदेश देने वाला चीन अब एक ऐसी चुनौती से जूझ रहा है, जिसे छिपाना उसके लिए आसान नहीं रह गया है. देश की सत्ता पर दशकों से काबिज कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अब एक नया संकट साफ दिखाई देने लगा है. पार्टी का सदस्य आधार लगातार उम्रदराज होता जा रहा है, जबकि युवा पीढ़ी की हिस्सेदारी घट रही है. यही वजह है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर युवाओं का भरोसा कम क्यों पड़ रहा है.
कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 के अंत तक पार्टी के सदस्यों की संख्या करीब 10.1 करोड़ (101 मिलियन) रही. हालांकि यह संख्या बड़ी जरूर है, लेकिन वृद्धि की रफ्तार बेहद धीमी रही. पिछले वर्ष की तुलना में केवल एक प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसे हाल के वर्षों की सबसे कमजोर वृद्धि माना जा रहा है. रिपोर्ट बताती है कि 2021 के बाद से पार्टी में नए सदस्यों को जोड़ने की गति लगातार धीमी होती गई है. यानी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन पहले जैसी तेजी अब नहीं दिख रही.
आंकड़ों की सबसे बड़ी चिंता पार्टी की उम्र संबंधी तस्वीर है. लगभग 30 प्रतिशत सदस्य अब 61 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं. पिछले कई वर्षों में यह सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है. इसके उलट 35 वर्ष या उससे कम उम्र के सदस्यों की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 22 प्रतिशत रह गई है. कुछ साल पहले यही हिस्सा करीब एक-चौथाई था. इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी का भविष्य संभालने वाली युवा पीढ़ी अपेक्षित संख्या में सामने नहीं आ रही है.
दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2025 में पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों में 80 प्रतिशत से अधिक की उम्र 35 वर्ष से कम थी. इसके बावजूद पार्टी की कुल सदस्य संरचना में युवाओं का अनुपात नहीं बढ़ पाया. विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह केवल भर्ती नहीं, बल्कि चीन की बदलती आबादी है. बड़ी संख्या में पुराने सदस्य अब भी पार्टी में बने हुए हैं, औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और दूसरी तरफ देश में युवाओं की संख्या लगातार घट रही है. ऐसे में नए युवाओं की भर्ती भी उम्रदराज सदस्य आधार की भरपाई नहीं कर पा रही.
कम्युनिस्ट पार्टी की बदलती तस्वीर दरअसल चीन की बड़ी जनसंख्या समस्या का ही प्रतिबिंब मानी जा रही है. वर्षों से गिरती जन्म दर, तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और लगातार चौथे साल कुल जनसंख्या में आई कमी ने देश की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है. कार्यबल में आने वाली नई पीढ़ी छोटी होती जा रही है. इसका असर केवल फैक्ट्रियों और उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था भी इससे अछूती नहीं रही.
पहली नजर में ऐसा लगता है कि चीन की कुल आबादी में कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ी है. वर्ष 2021 में जहां पार्टी सदस्य कुल आबादी का 6.85 प्रतिशत थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 7.21 प्रतिशत तक पहुंच गया. लेकिन इसके पीछे पार्टी का तेज विस्तार नहीं, बल्कि चीन की कुल आबादी में लगातार आई गिरावट को बड़ी वजह माना जा रहा है. यानी प्रतिशत बढ़ने का कारण सदस्यता विस्फोट नहीं, बल्कि देश की घटती आबादी है.
चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय के जुलाई में जारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 के अंत तक देश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 32.338 करोड़ तक पहुंच गई. यह चीन की कुल आबादी का लगभग 23 प्रतिशत है. इसी तरह 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 22.365 करोड़ रही, जो कुल आबादी का करीब 15.9 प्रतिशत है. वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 23.1 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि औसत जीवन प्रत्याशा 79.25 वर्ष रही.
जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का मानना है कि दशकों से घटती जन्म दर, पहले की बड़ी पीढ़ियों का बुजुर्ग होना और जीवन प्रत्याशा में लगातार बढ़ोतरी ने चीन को तेजी से वृद्ध समाज में बदल दिया है. इस बदलाव का असर अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पादन क्षमता और सामाजिक ढांचे के साथ-साथ कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संरचना पर भी साफ दिखाई देने लगा है. ऐसे में चीन के सामने चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भविष्य के राजनीतिक नेतृत्व और संगठनात्मक संतुलन की भी बनती जा रही है.