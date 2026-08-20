अब गधों पर रिसर्च करेंगे पाकिस्तान-चीन, 10 साल का समझौता, वजह जानना भी है जरूरी

China-Pakistan Donkey: चीन की प्रसिद्ध दवा और इजियाओ (Ejiao) निर्माता कंपनी 'डोंग-ए-इजियाओ' (Dong'e-E-Jiao) ने पाकिस्तान के ग्वादर स्थित 'हानगेंग ग्रुप' (Hangeng Group) के साथ एक 10 साल का रणनीतिक समझौता किया है. इस समझौते के तहत पाकिस्तान में एक 'डॉन्की रिसर्च सेंटर' की स्थापना की जाएगी. यह समझौता चीन के शैंडोंग प्रांत के लियाओचेंग शहर में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन के दौरान हुआ.
समझौते की मुख्य बातें
10 साल की साझेदारी: दोनों कंपनियां मिलकर पाकिस्तान में गधों की नस्ल सुधार, साइंटिफिक रिसर्च, पोषण, रोग रोकथाम और बिजनेस के स्टैंडर्ड पर काम करेंगी.
लैब और रिसर्च: दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल लैब बनाएंगे, जो गधों की नस्ल सुधारने और गधे के इलाज से जुड़ी तकनीकों को विकसित करने पर फोकस्ड होगी.
चीन को निर्यात की तैयारी: पाकिस्तान से चीन को होने वाले गधों और उनसे जुड़े उत्पादों के एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए क्वारंटाइन, कस्टम सिस्टम और सोर्स ट्रैकिंग के कड़े नियम लागू किए जाएंगे.
गुणवत्ता और कल्याण: इस परियोजना में जानवरों के कल्याण (Animal Welfare), पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा.
ग्वादर प्रो से बातचीत में, हैंगेंग ग्रुप के CEO एंडी लियाओ ने कहा कि इस सहयोग को 'चाइना रिसोर्सेज ग्रुप' के बड़े कारोबारी संसाधनों और रिसर्च एबिलिटीज का फायदा मिलेगा, जो चीन की एक बड़ी सरकारी और 'फॉर्च्यून ग्लोबल 500' कंपनी है. लियाओ ने कहा कि डोंग-ए-ई-जियाओ के पास ट्रेडिशनल चीनी मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वॉलिटी स्टैंडर्ड, ब्रैंड डेवलपमेंट और डॉन्की बिजनेस रिसर्च में स्पेशलाइजेशन है.
लियाओ ने कहा कि हैंगेंग ने एक इंटीग्रेटेड लोकल वैल्यू चेन बनाई है, जिसमें चुनिंदा प्रजनन, फार्म बेस्ड प्रोडक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पशु ट्रेसेबिलिटी, वध, प्रसंस्करण और चीन को निर्यात शामिल हैं. वहीं, डोंग-ए-इजियाओ वैज्ञानिक अनुसंधान, नस्ल सुधार, गुणवत्ता मानकों, पेशेवर ट्रेनिंग और सप्लाई सीरीज डेवलपमेंट में मदद देगा. दोनों पक्ष संयुक्त रूप से डॉन्की बिजनेस लैब में निवेश करने की भी योजना बना रहे हैं जो बेहतर नस्लों, पशु पोषण, रोग की रोकथाम और नियंत्रण, और कारोबार के मानकों पर फोकस्ड करेगी.
लियाओ ने कहा कि यह सहयोग पाकिस्तान के गधा क्षेत्र के मानकीकरण, आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकता है, साथ ही स्थानीय रोजगार, किसानों की ज्यादा आय, पशु चिकित्सा क्षमता-निर्माण और ज्यादा कीमत वाले पशुधन उत्पादन के अवसर पैदा कर सकता है. यह समझौता जानवरों की भलाई, पर्यावरण की सुरक्षा और गधों से जुड़े संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन पर भी जोर देता है.