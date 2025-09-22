पाकिस्तान में 32 फौजियों का कत्लेआम हमले में आया 'चीन' का नाम! होश उड़ा देने वाली खबर

क्या पाकिस्तान का हम-प्याला-ओ-हम-निवाला चीन इस समय पाकिस्तान की हुक्मरानों से चिढ़ा बैठा है. जी हां वही चाइना जिसके साथ दोस्ती का दम पाकिस्तान उठते-बैठते और सोते-जागते भरता है. लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि चीन और पाकिस्तान के बीच मोहब्बत कम होने और क्लेश मचने का दावा किया जा रहा है. दरअसल अभी बलूचिस्तान में कुछ संगठनों ने आसिम मुनीर के दर्जनों फौजियों को बुरी तरह निपटा दिया उसमें जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उनके बारे में दावा किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान और चीन की फौज इस्तेमाल करती है. इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले पाकिस्तानी फौज की एक गाड़ी निकलती है. फिर पाकिस्तानी फौज की दूसरी गाड़ी निकलती है. मगर जैसे ही पाकिस्तानी फौज की बस निकलती है अचानक जोरदार धमाका होता है और बस के परखच्छे उड़ जाते हैं. बलोचिस्तान में पाकिस्तान फौज के कत्लेआम पर कोहराम मचा है, टीवी चैनलों पर मातम मनाया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक 6 बसों पर हमला हुआ है. 32 जवान शहीद हुए हैं, इंटरनेट बंद है, ख़बरें आ नहीं सकती हैं. बहुत देर लगी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से लाशें और जख्मियों को हटाने में, वीडियो फुटेज उनकी आ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान के 32 फौजी मारे गए

सऊदी की सिक्योरिटी लगाए अभी चंद घंटे भी न बीते थे कि पाकिस्तानी फौज के 32 जवानों का कत्ल हो गया. अब सोचिए, ये हालात हैं पाकिस्तान की उस फौज के जो सऊदी अरब को सुरक्षा देने की डील करके आ गई है. जिसकी कई टुकड़ी सऊदी अरब में तैनात भी कर दी गई है. मतलब जो सेना अपने मुल्क में अपने फौजियों को नहीं बचा पा रही है. वो अरब मुल्कों में जाकर शेखों को बचाने का दम भर रही है. यानी अगर अरब के शेख मुनीर के भरोसे रहे तो वो भी इसी तरह मारे जाएंगे. जैसे इस बस में पाकिस्तान के 32 फौजी मारे गए हैं.

दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर जा रहे काफिले में 6 बसें थी. जिसे पाकिस्तान पुलिस एक्सकॉर्ट कर रही थी. बलोचिस्तान के तुर्बत के पास जैसे ही ये काफिला पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठी BLA विद्रोहियों ने धावा बोल दिया. धमाके के साथ पहले एक बस को उड़ाया गया. इसके बाद BLA की मजीद ब्रिगेड बसों में घुस गई और पाकिस्तानी जवानों को भून डाला.

मतलब अगर BLA विद्रोही चीन और पाकिस्तान के हथियारों से हमला कर रहे हैं तो पक्की बात है कि मुनीर की सेना में ही कोई विभीषण मौजूद है. क्योंकि ये दोनों मुल्क वही मुल्क हैं जिनकी आंखों का तारा आजकल मुनीर बना हुआ है. लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर को इससे क्या फर्क पड़ेगा. गरीब फौजी मरता है मरे. मुनीर को मलाई काटने से फुर्सत कहा हैं.

मुनीर ब्रिगेड पर सबसे बड़ा हमला

बता दें कि मुनीर जब हाल ही में अमेरिका गया था तो उसके कहने पर ही अमेरिका ने BLA की मसीद ब्रिगेड पर बैन लगवाया था. मसीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित करवाया था. मगर BLA ने जिस तरह सूद समेत मुनीर की कोशिशों का एहसान चुकाना है. उससे बंगले में बैठे मुनीर की रुह कांप उठी है.

सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील किए हुए पाकिस्तान को अभी 120 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ है. मगर अब तक TTP और BLA ने मिलकर पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा जवान ठिकाने लगा दिए हैं. मुनीर को बेशक इसपर अफसोस नहीं हो. मगर यकीन मानिए अगर TTP और BLA के हमले तेज होते हैं तो इससे अरब मुल्कों का कॉन्फिडेंस जरूर डाउन होगा.