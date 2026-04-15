ईरान को सैन्य मदद पर चीन का खंडन, US को दी चेतावनी; ट्रंप बोले- ऐसा हुआ तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा

China Denies Iran Support: ईरान को सैन्य सहायता देने की खबरों पर चीन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान (Lin Jian) ने कहा कि इस तरह की मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और इनका कोई आधार नहीं है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है, तो बीजिंग इसका जवाब देगा.

चीन ने रिपोर्ट्स को बताया गलत

लिन जियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि चीन द्वारा ईरान को सैन्य सहायता देने के दावे निराधार हैं. उन्होंने लिखा कि ईरान को सैन्य सहायता प्रदान करने के चीन के आरोपों वाली मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. यदि अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर शुल्क वृद्धि करता है, तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा. चीन के इस बयान को अमेरिका-चीन संबंधों में बढ़ते तनाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

ट्रंप ने चीन को दी चेतावनी

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यदि चीन ईरान को सैन्य सहायता देता है, तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चीन के साथ अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं और वे भी इस संघर्ष का अंत चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Media reports accusing China of providing military support to Iran are purely fabricated. If the U.S. goes ahead with tariff hikes on China on the basis of these accusations, China will respond with countermeasures. pic.twitter.com/QwETjpJEyY — Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 15, 2026

शी जिनपिंग से सीधी बातचीत नहीं

सीएनएन के एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति से सीधे बात नहीं की है. उन्होंने कहा कि हालांकि दोनों देशों के बीच संवाद जारी है, लेकिन इस विशेष मुद्दे पर अभी तक कोई सीधी चर्चा नहीं हुई है. इन घटना के बीच ट्रंप ने चीन की अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने की भी पुष्टि की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि उनकी चीन यात्रा, जो पहले ईरान से जुड़े सैन्य घटनाक्रम के कारण टाल दी गई थी, अब 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी. ट्रंप ने यह भी कहा कि वे और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप इस वर्ष के अंत में वाशिंगटन डीसी में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी का स्वागत करेंगे.

ये भी पढ़ें: फिर ‘टेररिस्तान’ में सजेगी शांति की मेज! ट्रंप के बाद ईरान भी नरम, इस बार US से कौन होगा चेहरा?

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान, अमेरिका और चीन के बीच यह बयानबाजी वैश्विक कूटनीति को और जटिल बना सकती है. एक ओर जहां अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं चीन इन आरोपों को खारिज कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है.