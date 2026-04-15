Advertisement
trendingNow13179551
Hindi Newsदुनियाईरान को सैन्य मदद पर चीन का खंडन, US को दी चेतावनी; ट्रंप बोले- ऐसा हुआ तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा

ईरान को सैन्य मदद पर चीन का खंडन, US को दी चेतावनी; ट्रंप बोले- ऐसा हुआ तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा

Iran-US War: चीन ने ईरान को सैन्य सहायता देने की खबरों को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चेतावनी दी कि ऐसे आरोपों के आधार पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा. वहीं ट्रंप ने कहा कि यदि चीन ईरान की मदद करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

China Rejects Iran Military Support
China Rejects Iran Military Support

China Denies Iran Support: ईरान को सैन्य सहायता देने की खबरों पर चीन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान (Lin Jian) ने कहा कि इस तरह की मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और इनका कोई आधार नहीं है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर टैरिफ बढ़ाता है, तो बीजिंग इसका जवाब देगा.

चीन ने रिपोर्ट्स को बताया गलत 

लिन जियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि चीन द्वारा ईरान को सैन्य सहायता देने के दावे निराधार हैं. उन्होंने लिखा कि ईरान को सैन्य सहायता प्रदान करने के चीन के आरोपों वाली मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. यदि अमेरिका इन आरोपों के आधार पर चीन पर शुल्क वृद्धि करता है, तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा. चीन के इस बयान को अमेरिका-चीन संबंधों में बढ़ते तनाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

ट्रंप ने चीन को दी चेतावनी

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यदि चीन ईरान को सैन्य सहायता देता है, तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चीन के साथ अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं और वे भी इस संघर्ष का अंत चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शी जिनपिंग से सीधी बातचीत नहीं

सीएनएन के एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति से सीधे बात नहीं की है. उन्होंने कहा कि हालांकि दोनों देशों के बीच संवाद जारी है, लेकिन इस विशेष मुद्दे पर अभी तक कोई सीधी चर्चा नहीं हुई है. इन घटना के बीच ट्रंप ने चीन की अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने की भी पुष्टि की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि उनकी चीन यात्रा, जो पहले ईरान से जुड़े सैन्य घटनाक्रम के कारण टाल दी गई थी, अब 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी. ट्रंप ने यह भी कहा कि वे और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप इस वर्ष के अंत में वाशिंगटन डीसी में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी का स्वागत करेंगे.

ये भी पढ़ें: फिर ‘टेररिस्तान’ में सजेगी शांति की मेज! ट्रंप के बाद ईरान भी नरम, इस बार US से कौन होगा चेहरा?

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान, अमेरिका और चीन के बीच यह बयानबाजी वैश्विक कूटनीति को और जटिल बना सकती है. एक ओर जहां अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं चीन इन आरोपों को खारिज कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Iran-US WarchinaTrump

Trending news

सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
Telangana
ओवैसी के कॉलेज पर HC सख्त क्यों? ‘अपने जोखिम’ पर एडमिशन की चेतावनी का पूरा मामला
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court
पवन खेड़ा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना HC के फैसले पर लगाई रोक
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
Amarnath Yatra 2026 Registration
खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई?
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
Nashik
नासिक: पहले रखवाया रोजा फिर नमाज... रिसॉर्ट टॉर्चर का शक; SIT के हाथ लगे CCTV सबूत
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
West Bengal Assembly Election 2026
दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
PM Modi
महिलाओं को 33% आरक्षण पर किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
ajit doval news
ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका-ईरान में युद्ध, इजरायल का... आपको डोभाल का मैसेज समझना चाहिए
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
Karnataka News
घर से भागी, फिर मनाया... नहीं मानी तो महिला को सुलाया मौत की नींद
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?